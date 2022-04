Sergio Fajardo negó cualquier posibilidad de tomarse un café con Federico Gutiérrez

Sergio Fajardo habló sobre un posible acercamiento con Federico Gutiérrez, sin embargo, manifestó que él representa la escuela política de Álvaro Uribe Vélez. REUTERS/Luisa Gonzalez

Hace falta menos de dos meses para que Colombia participe nuevamente en unos comicios electorales, en este caso los presidenciales. Razón por la cual varios candidatos siguen gestionando sus estrategias y buscan acercamientos con diferentes frentes políticos con el fin de poder llegar fuertes a las elecciones del próximo 29 de mayo. Sergio Fajardo ha sido uno de los candidatos que más se ha movido en los últimos días en la capital colombiana y ha dejado en claro su posición con respecto a algunos otros candidatos, como es el caso de Federico Gutiérrez.

El candidato del Equipo por Colombia, Federico Gutiérrez, abrió hace poco una posibilidad de ‘tomarse un café' con los candidatos presidenciales Sergio Fajardo e Ingrid Betancourt y les dejó en claro que “ellos también son bienvenidos” a la coalición. Ante esto, el candidato del Centro Esperanza fue contundente en su respuesta y aseguró que no apoyaría a Gutiérrez ya que representa la escuela política del expresidente y líder del Centro Democrático, Álvaro Uribe Vélez.

“Yo no voy apoyar a Federico Gutiérrez porque representa la continuidad del presidente Iván Duque, la escuela política del ex presidente Álvaro Uribe que termina en este año 2022. Eso no quiere decir que no me caiga bien como persona, que no querido, no es un problema personal, es un problema político. Colombia va a cambiar no puede seguir por más maquillaje que le pongan a la candidatura de Fico Gutiérrez y a la de Rodrigo Lara”, afirmó el candidato Sergio Fajardo.

Y dejó en claro que, “repito, no es un problema personal es político y ese camino ya lo recorrió Colombia. Colombia va a cambiar y yo represento ese cambio”. De acuerdo a las últimas encuestas, el candidato del Pacto Histórico, Gustavo Petro, es el que lidera la intención de voto, seguido por Federico Gutiérrez, Rodolfo Hernández y Sergio Fajardo, por lo que cada movimiento político podría ser clave de cara a las elecciones.

Sobre la posibilidad de tomarse un café con Federico Gutiérrez, Sergio Fajardo fue enfático al decir que entre los dos candidatos no tienen mucho en común ya que, “no. Tendremos mucho tiempo para tomarnos muchos cafés en la vida. Estamos en momentos políticos. Él se toma un café con César Gaviria, con el de Cambio Radical, con el de la U, con el Partido Conservador, y esos no son los cafés que yo tomo”.

Por otra parte, Ingrid Betancourt también habló sobre esta posibilidad y señaló que, “no me ha invitado todavía. Nosotros en Colombia tenemos que salir de las polarizaciones, y esto no es un debate personal. La manera en cómo podemos unirnos es entre colombianos que estamos en contra de la corrupción y que no vamos a permitir maquinarias. Cualquier reunión tiene que tener como premisa esa voluntad”.

La candidata del Partido Verde Oxígeno también afirmó que por el momento no tendría algún acercamiento con el candidato del Equipo por Colombia, “él tiene maquinarias. Están bien divididas entre él y Petro. Es decir, nosotros podríamos hablar, pero obviamente alianzas no se harán en ese contexto, a menos de que él cambie. Todo el mundo puede cambiar”.

