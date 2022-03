Periodistas, escritores y exministros firman carta en apoyo a Sergio Fajardo

IMAGEN DE ARCHIVO. Sergio Fajardo habla durante una entrevista con Reuters en Bogotá, Colombia, Marzo 8, 2022. REUTERS/Luisa Gonzalez

Una carta firmada por varios periodistas, escritores, artistas, empresarios, profesores y exministros, entre otros, ha estado circulando en las últimas horas. En ella, los firmantes manifiestan su apoyo a Sergio Fajardo, el candidato a la Presidencia por parte de la coalición Centro Esperanza, y aseguran que su apuesta es de cambio. Su deseo es que el país tome un rumbo distinto, al fin. Rechazan los “extremos” que representa el Pacto Histórico y la división alrededor de Federico Gutiérrez.

En la carta se lee: “Los extremos nos quieren hacer creer que la única alternativa es votar por el continuismo de Uribe-Duque-Fico o por la incertidumbre que representa el populismo de Petro. ¡Están equivocados! (...) Hoy, siete de cada diez colombianos quieren un cambio. Esa alternativa, ese cambio, lo representa Sergio Fajardo que convoca una fuerza serena, decidida y conciliadora que permitirá construir un mejor país en este momento crucial de nuestra historia”.

Los firmantes piden a los colombianos votar en la primera vuelta de las elecciones presidenciales, el próximo 29 de mayo, por la dupla Sergio Fajardo - Luis Gilberto Murillo. “El experimentado equipo de la coalición que respalda la fórmula Fajardo-Murillo es la respuesta al reclamo que tiene el país de lograr una modernización acelerada del Estado, para que provea con eficiencia y sin despilfarro los bienes colectivos que rescaten la dignidad humana de quienes han sido ignorados por las instituciones y se hunden en la desesperación y la pobreza”.

Son varios los nombres a favor del candidato, cerca de 280. Recientemente, se habría sumado uno más: el senador Horacio José Serpa quien asisitió al evento de instalación del comité de campaña de Fajardo en Bogotá para ratificarle su respaldo y oficializarlo. “Vamos a comprometernos con la transformación del país. Miremos hacia adelante y no hacia los extremos. No nos quedemos con los peros, eso no nos sirve de nada. En este momento tenemos la oportunidad de unir a todo un país para consolidar la paz en cada rincón de Colombia”, escribió más tarde en sus redes.

Insistió en el hecho de que con Fajardo se puede trabajar por la paz y reiteró que es la opción más adecuada para no seguir alimentando la polarización. “Nuestro país necesita elegir presidente a una persona que entienda que en un país divido y fracturado los cambios se logran con consensos, y no con imposiciones ni odios, las gentes en las calles se cuestionan, pero es que uno va a expropiar, pero es que el otro no es el cambio, pero es que otro se va a robar las pensiones, pero si llega arriba jamás va a dejar el poder, pero nada. Acabemos con la polarización y trabajemos juntos en un proyecto político de transformación de país, votemos por el profesor, el estadista, el ser humano que demuestra con sus acciones que es capaz de generar consensos en sociedad y ejecutar los programas de su gobierno después de haber sido elegido por una mayoría, sin que la otra orilla lo lleve a la hoguera pública”, señaló .

Entre los firmantes, estos son algunos de los nombres:

José Antonio Ocampo, exministro y profesor de la U. de Columbia

Juan Gabriel Vásquez, escritor

Rodrigo Pardo, ex canciller y periodista

María Ángela Holguín, ex canciller

Gabriel Silva, ex ministro de Defensa y ex embajador

Carlos Caballero Argáez, economista y columnista

Gustavo Bell Lemus, ex vicepresidente de la República

Doris Salcedo, artista

Vladdo, caricaturista y periodista

Juanita Goebertus, ex congresista

Piedad Bonnett, escritora, columnista

Pilar Gaitán, ex vicecanciller e internacionalista

Beatriz Quintero García, ingeniera activista feminista

María Teresa Garcés, abogada, ex constituyente

Mauricio García Villegas, profesor

Manuel Rodríguez, ex ministro de Medio Ambiente, Foro Nacional Ambiental

Alonso Salazar, escritor y ex alcalde de Medellín

Rosa Inés Ospina, activista feminista

Mabel Lara, periodista





La misiva completa puede leerse aquí.





