Gerard Piqué respondió si se casará con Shakira: “Es una crack”

Piqué habló sobre la cantante colombiana Shakira. Afirma que ella solo le ha aportado cosas positivas. INSTAGRAM SHAKIRA

Más de 11 años juntos y se han consolidado como una de las parejas más queridas por sus seguidores. La relación de la cantante colombiana Shakira y el jugador del Barcelona, Gerard Piqué, que nació durante el Mundial de Fútbol de Sudáfrica 2010, se ha mantenido como una de las más estables. Pese a que de su intimidad se conocen pocas cosas, ambos han demostrado en muchas ocasiones lo bien que la pasan juntos y lo mucho que disfrutan de su compañía.

Todo nació con la grabación del video ‘Waka Waka’, canción oficial del Mundial de Sudáfrica 2010, lo que permitió que estas dos celebridades se acercaran y hoy, ya suman más de 10 años juntos, lo que ha dado como fruto de esa relación dos hijos, Sasha y Milan. La pareja, pese a que en muchas ocasiones se especuló de una posible separación, se han mantenido juntos y su relación hoy parece más sólida que nunca.

Una de las inquietudes que siempre ha marcado la relación de Shakira y Piqué ha sido el tema del matrimonio, algo de lo que se han escuchado muchas versiones pero que no se ha llevado a cabo. Incluso el exmánager de la cantante colombiana afirmó que en la relación no ha sido una prioridad, pero que sí está en los planes de la pareja.

El jugador del Barcelona se refirió a esta posibilidad en la entrevista que tuvo con el reconocido youtuber Jordi Wild, quien en su programa ‘The Wild Project’ pudo hablar con el futbolista de muchos temas, entre esos, salió a flote el tema del posible matrimonio con Shakira, a lo que Piqué respondió: “No le he preguntado los detalles, yo soy así también un día me caliento y al otro día me caso, no ha pasado pero en la realidad si se me da un día lo hago y ya”.

Gerard Piqué luego dejó ver la admiración que tiene por la cantante colombiana debido a su carrera, cómo logró posicionarse en la música y cómo, a través de los años, se ha mantenido en lo más alto de las listas, pasando de generación en generación. El futbolista español afirmó que ella solo le “ha aportado cosas positivas”.

“Nos hemos complementado muy bien desde el inicio, creo que es una ‘crack’ en lo que hace. Tener la carrera que ha tenido tantos y tantos años, mantenerse allá arriba e ir pasando de generación en generación es algo único”, aseguró el futbolista español y pareja de la cantante colombiana.

Luego señaló la importancia que tuvo Shakira para la música. “Además, cuando ella empezó todo se movía en Estados Unidos, ahora con el reggaeton y con todo esto, todo lo que es la música latina, etcétera, ahora creció muchísimo, pero en ese momento traspasar la barrera y saltar a estados Unidos era impensable, era imposible y más viniendo de Colombia, rompió todas las barreras que había. Desde joven se convirtió en una estrella mundial, nos hemos entendido muy bien, tenemos un balance muy bueno en nuestra relación tenemos dos hijos que son la hostia y solo me ha aportado cosas positivas”

