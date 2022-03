“Me fastidié con mis jugadores”: Alberto Gamero, director técnico de Millonarios

El DT de Millonarios fue autocrítico con la actuación de su equipo tras el más reciente compromiso ante Junior. (Archivo)

En la noche de ayer, Millonarios le ganó por 1 - 0 a Junior con un gol de Richard Celis en el tiempo de descuento. Más allá de la victoria, el rendimiento del equipo fue discutido, pues en varios pasajes se vieron doblegados por el conjunto barranquillero, cuya propuesta, aunque firme, al final no les alcanzó. De entrada, los dirigidos por Alberto Gamero buscaron imponer su estilo y hacer respetar su condición de locales, pero los dirigidos por Juan Cruz Real plantearon un bloque defensivo para evitar dejar espacios en el fondo y así contrarrestar el ataque de los embajadores.

Los tiburones contaron con Carmelo Valencia, ex Millonarios, como delantero inicialista, pero ante la poca participación del jugador, al inicio del segundo tiempo, sería sustituido por Miguel Ángel Borja, quien retornó de la Selección Colombia tras no poder conseguir la clasificación al repechaje del Mundial de Catar. Junior estuvo bastante suelto durante algunos fragmentos del partido. La opción más clara durante la primera parte fue a través del juego aéreo.

En la segunda parte, Millonarios se posicionó mejor. Eduardo Sosa aprovechó una pelota que quedó de rebote y sacó un remate que fue atajado por Sebastián Viera. El portero uruguayo fue importante en varios momentos del partido. Los azules le apostaron todo a la pelota quieta y en una jugada que parte del tiro de esquina, por muy poco, Jáder Valencia anota el que habría sido el gol del año en la liga, lanzándose de tijera hacia el balón tras un buen pase de Daniel Ruíz. El remate impactó en el rostro de un defensor.

Gamero envía a la cancha al venezolano Celis, en lugar de David Macálister Silva, lo que permitió que el equipo aumentara su velocidad, adelantando sus líneas. Valencia fue reemplazado por Diego Herazo, quien tuvo una opción clara apenas ingresó, llegando de anticipo al arco del Junior. El remate se fue por encima del travesaño. Al minuto 85, por poco el Junior anota el primero, a través de Borja, quien termina estrellando el balón contra el palo. Al minuto 92, tras un tiro de esquina ejecutado por Ruíz, el balón rebota en el centro del área y Celis aprovecha para marcar el gol del triunfo.

Tras el partido, el DT de los embajadores felicitó a su equipo por la paciencia con la que asumió la recta final del juego y fue autocrítico frente a lo que se debe mejorar de cara a los próximos partidos. “Sabíamos que Junior plantearía un partido de estos. Se nos hizo mucho mas difícil con un mediocentro y dos interiores, nos bloquearon la mitad con ese volante mixto adicional. No fuimos claros con el balón. Junior bloqueó espacios y no encontramos claridad. En el segundo tiempo tuvimos un poco más centralizado a Macálister y Sosa a las espaldas del mediocentro, porque se me estaban tirando a los costados. Ya recibieron más claros. Sabíamos que tendrían un bloque y nos iba a costar porque es un buen equipo. Me gustó que siempre tuvimos la iniciativa, quisimos atacar y sabíamos que nos iban a contragolpear con los extremos, pero los controlamos. En el primer tiempo no hubo llegadas claras, para el segundo analizamos el partido, no estaba claro y lo ganamos con pelota quieta, que lo trabajamos en la semana con muchas variantes. Tuvimos creo que 11-12 tiros de esquina”, dijo.

Millonarios ganó 1-0 al Junior en El Campín. Tomado de @dimayor

Respecto a las variantes, comentó: “No puedo desesperarme porque si quiero claridad y no la tengo, debo buscar variantes: Sosa a la izquierda, Ruíz a la derecha. Intento variar con ellos mismos en cancha. Ya en el segundo tiempo nos damos cuenta de no llegar por la mitad sino con velocidad por fuera. Ya con eso Sosa se sentía más tranquilo en la mitad. No vamos a desesperarnos, le decía a mi asistente. Se me pasó por la cabeza poner dos delanteros, pero no hubiera habido espacio, sería puro pelotazo y por eso me aguanté tanto tiempo. Cuando uno tiene esa clase de jugadores, uno busca que ellos mismos mejoren en el andar. Hay que reconocer el trabajo de Junior, enfrentamos un gran equipo. En el primer tiempo me fastidié con ellos porque habíamos elaborado unas cosas para la pelota quieta y hacíamos otras; ya en el segundo tiempo mejoramos. Había que llevar el balón a los costados y ahí sí tirar centros. Lo importante es que todo se entrena”.

Millonarios enfrentará al América de Cali en la próxima fecha, de visita en el Pascual Guerrero. Junior, por su parte, enfrentará a Alianza Petrolera y buscará entrar de nuevo al grupo de los ocho.





