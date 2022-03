El medio inglés The Sun incluyó a Luis Díaz en el equipo de las grandes ausencias del Mundial de Qatar

Luis Díaz fue la gran figura en el partido de Colombia ante Bolivia. Foto: @luisdiaz19_

La selección de Colombia quedó fuera del Mundial a Catar por primera vez desde el de Sudáfrica de 2010. En el camino quedaron dos técnicos de renombre, Reinaldo Rueda y Carlos Queiroz, pero para la afición y la prensa el fracaso está más en los futbolistas de la escuadra cafetera.

Tras esta situación, el colombiano Luis Díaz regresó a Inglaterra tras dejar la selección de Colombia luego de perder su cupo al Mundial de Catar 2022. El delantero volvió a su club luego de haber sido figura en el combinado nacional a pesar de no haber logrado los objetivos.

Colombia le ganó a Venezuela por la mínima diferencia este martes, pero no le alcanzó para ir a repechaje y tener una nueva oportunidad de ir a la Copa del Mundo, pues dependía del resultado de Perú, selección que venció, en su casa, a Paraguay 2-0.

Tras finalizar la última jornada de Eliminatorias al Mundial de Catar ya se conocen las selecciones que no podrán disputar el certamen más importante del fútbol. Esta Copa del Mundo estará marcada por la ausencia de grandes figuras del balompié.

A falta de lo que ocurra con los tres repechajes, ya se conocen las selecciones que disputarán la Copa Mundial de Fútbol Catar 2022, así como los grandes ausentes, encabezados por Italia, si bien se suman equipos como Colombia.

Tras la gran actuación de Luis Díaz en las fechas de Eliminatorias de la FIFA, y ahora su ausencia en el Mundial, ha sido tema de conversación en diferentes medios internacionales como The Sun en Inglaterra, que lo incluyó en el once de la gala de grandes estrellas que no estarán en la Copa del Mundo, siendo el único sudamericano en este equipo.

Por otro lado, Italia es la selección con mayor presencia en este XI aportando tres jugadores: Giorgio Chiellini, Leonardo Spinazzola y Jorginho, pues el equipo dirigido por Roberto Mancini perdió ante Macedonia del Norte y quedó sin chances de disputar un cupo a Catar 2022. Luego se encuentra Noruega, tercera en su grupo de Eliminatorias europeas, con Martin Odegaard y Erling Haaland.

Así está compuesto el once de ausencias en el Mundial armado por The Sun:

Jan Oblak; Victor Lindelof, Giorgio Chiellini, Leonardo Spinazzola; Jorginho, Yves Bissouma, Riyad Mahrez, Martin Odegaard, Luis Díaz; Mohamed Salah, Erling Haaland.

Por último, el sorteo del mundial de Catar empezará a las 11:00 de la mañana, hora colomia, este viernes 01 de abril. El certamen podrá verse por la página oficial de la FIFA. En dicho sorteo estará el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún.

SEGUIR LEYENDO: