Registraduría confirmó que habrá un nuevo sorteo de jurados para las elecciones presidenciales de mayo

En la imagen, el registrador nacional Alexander Vega presenta el nuevo formulario E-14 para los comicios presidenciales del próximo 29 de mayo. Foto: Registraduría Nacional

El Registrador Nacional Alexander Vega, cuestionado por las múltiples irregularidades que ocurrieron en las elecciones del 13 de marzo, anunció cambios para este próximo domingo 29 de mayo, día donde se celebraran las votaciones presidenciales.

Vega informó que se generará un cambio en los formularios E-14, los cuales protagonizaron el escándalo en el preconteo y escrutinio, además mencionó que se harán cambios sobre los jurados de votación y la capacitación que les será impartida.

“Vamos a hacer un nuevo sorteo con una capacitación mucho más profunda y garantizaremos que ninguna mesa quede homogénea en el país, serán heterogéneas, y vamos a variar los sectores de postulación, priorizando el de los partidos políticos, los cuales van a tener todas las garantías para que postulen a sus candidatos para ser jurados de votación”, mencionó el registrador Vega.

También comentó sobre la manera que evitaran que se presenten irregularidades, como las denunciadas por el Pacto Histórico donde varios lugares de votación no presentaron ni un solo voto por esta colectividad, demostrando fallos en los jurados o el software de la Registraduría.

“Si hay alguna alarma de que algún candidato viene con votos cero, en tiempo real vamos a hacer auditoría y control para que los jurados no solo incluyan bien los datos, las cifras o los votos, sino para que los transmisores puedan leer bien la información”, comentó el registrador Vega.

Otra de las situaciones que enfatizó Vega, fue en el posible cambio al tarjeton E-14, el cual se marcaría con un asterisco los espacios en blanco, evitando así presuntos fraudes como los reportados múltiples veces.

Algunos usuarios de las redes sociales se han mostrado inconformes con la forma en que es presentado el candidato Federico Gutiérrez, ganador de la consulta del Equipo por Colombia, en el tarjetón de la primera vuelta presidencial.

El nombre natural del aspirante presidencial es Federico Andrés Gutiérrez Zuluaga. No obstante, en el tarjetón aparece como “Fico Gutiérrez”, con su apodo en lugar del primer nombre y sin su segundo apellido. Antes de eso, había aparecido también con su apodo en el tarjetón de la consulta interpartidista que ganó.

Esta sería la tercera vez que Fico aparece en un tarjetón electoral. La primera fue cuando se postuló a la Alcaldía en Medellín para el periodo 2016-2019, candidatura que ganó. En esa oportunidad sí figuraron sus dos nombres y apellidos, igual que los del resto de los aspirantes.

Algunas personas consideran que permitirle al candidato aparecer con un apodo representaría una ventaja para él durante los comicios. Entonces se preguntan si es legal que un candidato use un remoquete.

Lo cierto es que, desde la aprobación del Código Electoral vigente, todos los otros candidatos a la Presidencia de la República han aparecido en el tarjetón con, al menos, un nombre y un apellido de los que aparecen en su documento de identidad.

Sobra decir que, cuando los candidatos se inscriben para participar ante el registrador, deben presentar su documento de identidad y en él aparece su nombre real y completo, el cual queda escrito en el formulario.

Además, la Ley 62 de 1988, que impuso la disposición más reciente sobre el tema en el Código Electoral vigente, solo dice esto sobre los tarjetones de las elecciones para presidente de la República:

En la elección para Presidente de la República, los ciudadanos votarán con tarjetas electorales que llevarán impresos los símbolos, emblemas y colores de los diferentes partidos o movimientos políticos que participen en las votaciones, con impresión clara del nombre y apellidos del respectivo candidato.

Entonces, los candidatos presidenciales se inscriben con emblemas, nombres y apellidos, y estos deben aparecer impresos en el tarjetón. Sin embargo, no hay disposiciones específicas sobre el uso de remoquetes en esta instancia. A lo mejor, a nadie se le había ocurrido antes usar un apodo para ganar la presidencia.

Cabe aclarar en este punto que no es cierto que el nombre del candidato deba aparecer completo en el tarjetón y no siempre ha ocurrido. De hecho, en el actual tarjetón no aparecen “Gustavo Francisco Petro Urrego”, “Sergio Fajardo Valderrama” ni “Luis Emilio Pérez Gutiérrez”.