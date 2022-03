“Si Colombia consigue el repechaje no va a ser por Reinaldo Rueda”: la pulla de Andrés Marocco contra el técnico de la selección

Este martes, 29 de marzo, la selección de Colombia visitará a Venezuela para disputar la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas a Catar 2022, duelo que se llevará a cabo en el estadio de Cachamay, en Puerto Ordaz. En el partido pasado, que fue contra Bolivia, el combinado nacional abrió una pequeña posibilidad de ir a la Copa del Mundo tras ganar 3-0.

La última jornada será crucial para Colombia, pues esta dependerá de los resultados de otros partidos para poder ir a repechaje. Ahora, hay que tener en cuenta que hay dos selecciones más que se encuentran en la misma situación que la escuadra dirigida por Reinaldo Rueda: Perú y Chile.

En el partido pasado, el delantero del Liverpool, Luis Díaz, fue el encargado de abrir el marcador en el minuto 39′. Con esto, Colombia dejó atrás la racha de no haber anotado un tanto en los últimos 7 partidos. De hecho, el último gol que celebró la selección fue realizado por Díaz ante Chile.

Ante esta situación, Reinaldo Rueda, entrenador de la escuadra nacional, recibió muchas críticas ya que el equipo no anotó en 680 minutos durante las fechas de las Eliminatorias a Catar. Aunque Colombia acabó con esta sequía el jueves pasado, el periodista Andrés Marocco, quien trabaja en EPSN y hace parte del programa F360, lazó una fuerte crítica para el seleccionador nacional de cara al duelo frente a Venezuela, asegurando que si Colombia consigue ir a repechaje, este logro no sería por él.

“Si Colombia consigue el repechaje no va a ser por Reinaldo Rueda. Como hemos visto las cosas lamentablemente hay que decir que la mano de Reinaldo no se vio en la selección, por lo menos para cosas positivas. Yo no espero un gran cambio y tengo que ser muy sincero; mejoramos contra Bolivia y ojalá mantengamos lo que mostramos, porque además fue un partido que no sufrimos”, dijo el periodista en el programa deportivo.

Además, Marocco confesó que cree que el entrenador vallecaucano no seguirá dirigiendo a la selección más allá que a Colombia se le den los resultados y acceda al repechaje. “Ahí se puede pensar en una continuidad y ver también qué pasa en el repechaje, porque es ver cómo lo gana si es que llega. Si vemos más de lo mismo, pegados al palo y hacemos un gol y terminamos ganando así, y se nos aparece ‘santa arepa’, y Paraguay también gana, no me gustaría tener a Reinaldo para un partido tan importante”.

