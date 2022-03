Herido mayor de la Policía en atentado con explosivo en Antioquia

Imagen de referencia. Esta atentado haría parte de las ofensivas del frente 36 de las disidencias de las Farc en Antioquia. Foto: Policía Nacional

Este lunes, en medio de un proceso de verificación de un paquete sospechoso, el comandante del Distrito 12 de Amalfi, Jorge Arley Casallas, resultó herido por la detonación de un artefacto explosivo, según confirmaron las autoridades de Antioquia.

Los hechos ocurrieron en el municipio de Guadalupe, en el sector Porce 3, cuando la fuerza pública recibió una alerta por la presencia de un envoltorio, al costado de la vía, con una bandera alusiva al frente 36 de las disidencias de las Farc. Cuando el artefacto estalló, tanto el comandante Casallas como otras dos personas, incluido el patrullero Jhonatan Martínez, resultaron lesionadas.

El oficial debió ser remitido a un centro asistencial en Yarumal, pues, producto de las esquirlas, sufrió afectaciones en la cabeza, el rostro y una de sus manos. Actualmente permanece bajo observación en el hospital San Vicente Fundación de Medellín. Según pudo conocer Blu Radio, la condición del uniformado de 35 años es estable.

Por su parte, el patrullero Martínez, quien estaba como conductor al momento de la explosión, presentó aturdimiento, pero se pudo reincorporar sin sufrir perjuicios graves.

Las investigaciones avanzan para esclarecer quiénes fueron los autores del atentado. Sin embargo, la Policía de Antioquia lo atribuyó, inicialmente, al frente 36 de las disidencias de las Farc, que es liderado por alias ‘Cabuyo’. En un principio se creyó que este había muerto, pero labores de inteligencia evidenciarían que sigue con vida y encabezando varios ataques en el norte del departamento.

Uno de los ataques más recientes ocurrió en la mañana de este domingo en la vía Angostura-Yarumal. Hombres armados, que se identificaron como disidencias de las Farc, detuvieron una buseta de servicio público, obligaron a los pasajeros a abandonar el vehículo y luego le prendieron fuego en la carretera.

Aunque no hubo víctimas mortales, las autoridades señalaron al grupo residual 36, el cual estaría detrás de los hechos.

Según el secretario de Seguridad Humana de Antioquia, Luis Fernando Suárez, el grupo armado instaló explosivos en la vía para atentar contra la fuerza pública: “Entre Yarumal y Angostura se presentó la quema de una buseta y, al parecer, instalaron artefactos explosivos como señuelo para que, a la llegada de la fuerza pública, se cometiera un atentado”, informó el funcionario.

Los explosivos fueron detonados de manera controlada por parte de las autoridades. Luego de los hechos reportados, fueron adelantados operativos a cargo del Comando de Policía Antioquia y la Cuarta Brigada del Ejército para dar con los responsables de este hecho.

