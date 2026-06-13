Colombia

El Mundial como bandera política, por qué la idea de Iván Cepeda divide a los votantes y revive el “Colombia 1986″

El país cafetero es, hasta el momento, la única nación que ha perdido la organización del evento deportivo más importante del mundo

Guardar
Google icon
Colombia - México - Copa del Mundo - 1986
Colombia rechazó organizar la Copa del Mundo 1986, en la que Maradona se consagró campeón - crédito Visuales IA

En medio de la campaña de Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda para convencer a los colombianos de que voten por ellos en los comicios presidenciales del 21 de junio en Colombia, el candidato del Pacto Histórico fue tendencia por una propuesta que parte de la ciudadanía consideró populista.

En sus redes sociales, y mientras se disputa la Copa del Mundo en México, Canadá y Estados Unidos, Cepeda afirmó que el próximo gobierno debe apostar por organizar el torneo de selecciones en el futuro. “Pero, por supuesto, que hagamos un Mundial en Colombia. Ese debe ser un propósito de un gobierno, hacer que Colombia sea la sede de una Copa del Mundo”, escribió el aspirante a llegar a la Casa de Nariño.

PUBLICIDAD

El planteamiento reactivó el recuerdo de que Colombia fue elegida para organizar el Mundial de 1986, pero renunció a la sede y se convirtió en el único país que declinó esa oportunidad.

Cepeda ha sido tildado de "populista" por afirmar que es momento de que Colombia organice una Copa del Mundo - crédito Reuters
Cepeda ha sido tildado de "populista" por afirmar que es momento de que Colombia organice una Copa del Mundo - crédito Reuters

Colombia 1986, el mundial que no fue

En 1970, la FIFA abrió el proceso de selección para la Copa del Mundo de 1986. Colombia se presentó como candidata y en 1974 se confirmó que el país sudamericano tendría 12 años para adecuar su infraestructura con miras a recibir a las 24 delegaciones.

PUBLICIDAD

Para Misael Pastrana Borrero, presidente de Colombia en ese momento, el torneo era una oportunidad de modernización e inversión en infraestructura, pero también un reto: el país debía mejorar el sistema de transporte, ampliar la capacidad hotelera y garantizar la seguridad de los deportistas.

En la década de los 80, el avance de las obras fue limitado. La devaluación de la moneda y el aumento de la deuda externa se convirtieron en prioridades para el gobierno de turno, y la organización del Mundial pasó a un segundo plano. En paralelo, el auge del narcotráfico proyectó una imagen negativa del país, en medio de señalamientos por los cultivos de coca y la violencia registrada en el territorio nacional.

Copa del Mundo - Colombia 1986
Este era el logo de la Copa del Mundo que no se organizó en Colombia - crédito Colprensa

La FIFA exigía condiciones mínimas de infraestructura para la organización del torneo. Entre los requisitos figuraban estadios con capacidades superiores a 40.000 espectadores, hoteles de máxima categoría, vías de acceso modernas y servicios de comunicación adecuados. El costo estimado para cumplir con estas exigencias resultaba elevado para las finanzas públicas colombianas.

En el Congreso se llevó a cabo un debate sobre la conveniencia de destinar grandes sumas de dinero a la infraestructura deportiva y turística; a la par, sindicatos, gremios empresariales y líderes políticos pidieron revisar el compromiso adquirido, argumentando que la situación económica no permitía asumir gastos de tal magnitud.

En 1982, la FIFA visitó Colombia para evaluar el avance de las obras y las garantías ofrecidas. El informe reflejó un atraso considerable respecto a los cronogramas previstos y, ante la presión de la entidad, el presidente Belisario Betancur anunció el retiro oficial de Colombia como sede del Mundial de 1986.

Betancur comunicó que el país no podía asumir los compromisos económicos y logísticos necesarios y que iba a priorizar la inversión en otras áreas consideradas más urgentes para la población.

Dibujo a lápiz de color de un partido de fútbol que muestra a Diego Maradona saltando y golpeando un balón con la mano, sobre un portero, en un estadio lleno.
Para algunos expertos, México 1986 es el mejor mundial de la historia - crédito Visuales IA

México se quedó con la organización de la Copa del Mundo, que es recordada como una de las más positivas de la historia y que dejó hechos históricos como la consagración de Diego Armando Maradona.

Mientras tanto, en 1986 Colombia vivió uno de los puntos más negativos de su historia, Pablo Escobar le declaró la guerra al Estado, el país vivió la muerte de miles de inocentes y la inversión en infraestructura anunciada no se registró.

Temas Relacionados

Copa del MundoMundial1986México 1986Iván CepedaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Atlético Nacional “le cortaría las alas” a Juan Manuel Rengifo: esta sería la razón para no venderlo

Aunque el mediocampista esperaba una oportunidad para salir al fútbol internacional, los planes se vendrían abajo por cuenta de la derrota en la final de la Liga BetPlay

Atlético Nacional “le cortaría las alas” a Juan Manuel Rengifo: esta sería la razón para no venderlo

La Selección de Portugal llegó a Estados Unidos encabezada por Cristiano Ronaldo y Bernardo Silva

El cuadro lusitano llegó a Palm Beach, sede de su concentración durante la primera fase del encabezado por sus dos principales referentes

La Selección de Portugal llegó a Estados Unidos encabezada por Cristiano Ronaldo y Bernardo Silva

Elecciones presidenciales de Colombia 2026 en VIVO: continúa la polémica alrededor de la campaña de Abelardo de la Espriella, Corte Suprema se pronunció

El aspirante a la Casa de Nariño ha sido duramente cuestionado por el uso de la camiseta de la Selección Colombia y publicidad relacionada con los símbolos patrios durante la contienda electoral

Elecciones presidenciales de Colombia 2026 en VIVO: continúa la polémica alrededor de la campaña de Abelardo de la Espriella, Corte Suprema se pronunció

Petro propuso hacer “vacas” para que las personas puedan ejercer su derecho al voto en segunda vuelta: “Salgan todos”

El presidente instó a la población a sufragar, tras presentar cifras de reducción de la pobreza monetaria durante su Gobierno

Petro propuso hacer “vacas” para que las personas puedan ejercer su derecho al voto en segunda vuelta: “Salgan todos”

Hallan muerta a ‘La Chapola’, referente de la población trans en Antioquia: su cuerpo apareció en un río en extrañas circunstancias

Paulina Blandón Villada era una reconocida lideresa social y defensora de los derechos de la población Lgbtiq+ en el Oriente antioqueño

Hallan muerta a ‘La Chapola’, referente de la población trans en Antioquia: su cuerpo apareció en un río en extrañas circunstancias
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Denuncian que guerrilleros de las disidencias estarían capacitándose en manejo de explosivos y drones en Ucrania

Denuncian que guerrilleros de las disidencias estarían capacitándose en manejo de explosivos y drones en Ucrania

Alerta en Tolima por la posible llegada de alias Amazonas, señalado cabecilla de las disidencias de las Farc: “Aquí será repelido”

Disidencias de las Farc se atribuyeron masacre de cuatro campesinos en Remedios, Antioquia: “Eran informantes”

Gobernador de Antioquia afirmó que secuestrados en Segovia, Antioquia, serían miembros de disidencias de las Farc

Asesinato de ‘La Mona’ termina con la tregua y reaviva la guerra entre Digno Palomino y ‘Castor’ en Barranquilla

ENTRETENIMIENTO

Caso Blessd: la jueza aplazó la decisión de enviar o no a la cárcel al cantante y fijó nueva fecha para la emisión del fallo

Caso Blessd: la jueza aplazó la decisión de enviar o no a la cárcel al cantante y fijó nueva fecha para la emisión del fallo

Ozuna anunció su regreso a Colombia con dos presentaciones: esto es lo que se sabe del paso de su gira por el país

Zoe Gotusso y los secretos de su álbum tributo a Roberto Carlos: “Animarme a hacer un disco que no escribí, me desafió un montón”

Esta es la historia de Jessie Reyez, la cantante de raíces colombianas que actuará en la inauguración del Mundial 2026 en Canadá

Ella es Shakibecca, imitadora venezolana de Shakira que se volvió viral tras supuesta suplantación en la inauguración del Mundial 2026

Deportes

Atlético Nacional “le cortaría las alas” a Juan Manuel Rengifo: esta sería la razón para no venderlo

Atlético Nacional “le cortaría las alas” a Juan Manuel Rengifo: esta sería la razón para no venderlo

La Selección de Portugal llegó a Estados Unidos encabezada por Cristiano Ronaldo y Bernardo Silva

Venta de boletería para el partido Uzbekistán vs. Colombia superaría la apertura del Mundial 2026: esta sería la cifra

Extécnico de Uzbekistán le envió duro mensaje a los aficionados antes del debut en el Mundial 2026: “No esperen mucho”

Así se acomodaría a James Rodríguez en la selección Colombia, pese a la falta de minutos en 2026