Colombia

Petro propuso hacer “vacas” para que las personas puedan ejercer su derecho al voto en segunda vuelta: “Salgan todos”

El presidente instó a la población a sufragar, tras presentar cifras de reducción de la pobreza monetaria durante su Gobierno

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- crédito Joel González/Presidencia
El presidente Gustavo Petro aseguró que la reducción de la pobreza monetaria en su Gobierno es la más baja del siglo - crédito Joel González/Presidencia

El 12 de junio de 2026, tras denunciar un presunto caso de censura por parte de la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), el presidente Gustavo Petro compartió a través de sus redes sociales una alocución que tenía preparada para transmitir por televisión pública y privada.

En ella, dio a conocer a la ciudadanía cifras en materia de reducción de la pobreza monetaria que evidencian un triunfo en la materia por parte de su Gobierno. De acuerdo con los datos que expuso, el promedio nacional de la pobreza monetaria en Colombia se ubicó en un 28,0% en 2025.

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Hoy puedo decirles que tenemos la tasa de pobreza en Colombia más baja del siglo (...). En solo el año pasado, 2025, 1.700.000 salieron de la pobreza respecto al 2024″, detalló el jefe de Estado.

El Dane informó que 14.446.726 personas estaban en situación de pobreza monetaria en 2025, lo que representó 1.791.000 menos que un año antes - crédito Dane
El Dane informó que 14.446.726 personas estaban en situación de pobreza monetaria en 2025, lo que representó 1.791.000 menos que un año antes - crédito Dane

Tras presentar los datos oficiales –que indican que durante su administración casi cuatro millones de personas lograron salir de la pobreza en el país–, el mandatario instó a la ciudadanía a salir a votar el 21 de junio de 2026, fecha en la que se llevará a cabo la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.

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El jefe de Estado aseguró que, aunque es difícil para algunas personas ir a sus puestos de votación, es necesario garantizar la participación electoral. Por eso propuso hacer una vaca para que los ciudadanos puedan ejercer su derecho al sufragio.

“Quiero, con toda la fuerza que pueda transmitirles a ustedes, invitarlos a que salgan a votar. No dejen perder la vida de Colombia. Salgan todos: jóvenes, viejos, mujeres, hombres, en los sitios más lejanos. Intentemos hacer vacas para financiar, en la pobreza también, y en las ciudades, caminando, si es necesario, votar (sic)”, precisó.

El presidente aseguró que, desde su perspectiva y con base en los datos revelados, lo más conveniente para Colombia es que siga cayendo la pobreza monetaria y también la desigualdad social. Afirmó que es posible hacer frente a distintos flagelos que profundizan esas problemáticas en el país.

La Registraduría Nacional fijó que los colombianos en el exterior podrán votar en la segunda vuelta presidencial de 2026 entre el 25 y el 31 de mayo - crédito @Registraduria/X
El presidente Petro instó a la ciudadanía a votar para no dejar morir "la vida de Colombia" - crédito @Registraduria/X

“Sobre esta base de una sociedad más equitativa y hay que hacer mucho más, podemos construir la paz, podemos salir del narcotráfico, podemos tener una Colombia llena de vida. Un país de la belleza, vida y libertad”, explicó.

El 12 de junio, por medio de un audio que compartió en su canal de WhatsApp, el jefe de Estado abordó esa misma temática. Destacó los resultados de su administración en la disminución de la pobreza en Colombia e insistió en la necesidad de que esa tendencia se mantenga.

Aunque no hizo una referencia directa a algún candidato presidencial (Iván Cepeda Castro –de la izquierda política– o Abelardo de la Espriella –de la derecha política–), afirmó que la continuidad de su proyecto político y de los resultados que ha logrado solo se puede garantizar a través de las urnas. Envió un mensaje al electorado en el que indicó que, con su voto, pueden determinar qué va a pasar en los siguientes cuatro años de Gobierno.

El presidente instó a la ciudadanía a participar en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, programadas para el 21 de junio - crédito Gustavo Petro/Canal de WhatsApp/Montaje Infobae Colombia

“Con el legado de dignidad que les hemos presentado aquí, la invitación que hago al pueblo colombiano es que salga a votar por millones, sabiendo que no vamos a perder estos logros. En su voto está la posibilidad de ampliar este legado y construir en verdad una Colombia justa, sin pobreza, bella, hermosa, donde la paz sea posible”, dijo el presidente Petro en la grabación.

Por este tipo de declaraciones, el primer mandatario ha sido señalado en más de una ocasión de incurrir en presunta participación indebida en política. La Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes ya adelanta varias indagaciones al respecto. Sin embargo, hasta el momento no se han emitido providencias que lo confirmen.

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