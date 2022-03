Exentrenador de la selección de Venezuela y de Millonarios criticó fuertemente al combinado colombiano: “Ha sido la decepción de las eliminatorias”

Richar Paéz, entrenador. Tomada de Twitter.

La última fecha de las Eliminatorias Rumbo a Qatar 2022 se juega hoy, varios países ya tienen su futuro definido sí asistirán o no a la cita mundialista, mientras que Colombia luchara por su última oportunidad para tener una posibilidad más de acercarse a la Copa del Mundo.

Del combinado tricolor mencionó quién fuera director técnico de Millonarios y la selección venezolana, Richard Paéz, el mal momento que vivieron fecha tras fecha de las Eliminatorias, resaltó los jugadores pero evidenció malos partidos jugados por el equipo dirigido por Rueda: “Colombia ha sido la decepción de las eliminatorias. Después de Brasil y Argentina es la selección que tiene mayor cantidad de jugadores de alto nivel en el futbol internacional y hoy está jugando por el repechaje”.

Sobre el partido que disputara la selección Colombia en condición de visitante hoy a las 6:30 pm en Orduz, el entrenador venezolano afirmó que mientras la tricolor jugará con la necesidad de los puntos el combinado de José Nestor Pekerman luchara por ganar lo considerado como ‘un clásico’.

“El partido representa la posibilidad de Colombia de llegar al repechaje después de transitar una eliminatoria difícil. En resumen es un partido que tiene que ganar por obligación, Colombia va a jugar con esa necesidad y Venezuela por orgullo”, dijo Richar Paéz.

Por lo pronto el combinado de Rueda disputará un partido con muchas sensaciones, una extraña nostalgia de jugar contra el entrenador que fue más querido por los colombianos en los últimos tiempos, el ‘profe’ Pékerman, depender de otro resultado para acceder al repechaje o jugar contra la siempre complicada Venezuela en condición de visitante, son situaciones que tendrá que afrontar la tricolor para seguir soñando con Qatar 2022.

Malestar en la selección Colombia por retraso en la llegada a Venezuela

El partido entre Venezuela vs. Colombia, programado para jugarse el martes 29 de marzo en la ciudad de Puerto Ordaz, se empezó a jugar desde un día antes con la llegada de la ‘tricolor’ al país vecino. Jugadores, cuerpo técnico y la indumentaria fueron retenidos por más de dos horas en el Aeropuerto Internacional General Manuel Carlos Piar.

Reporteros colombianos, que hacen presencia en Venezuela para el último partido de la Eliminatoria Sudamericana, indicaron que se realizaron más de 50 pruebas PCR para la detección de coronavirus y se analizaron cada una de las maletas de la delegación colombiana. Con la mala fortuna de que una de las máquinas sufrió una avería lo cual habría retrasado el proceso.

Esta excesiva revisión causó malestar entre jugadores y cuerpo técnico, además de retrasar el itinerario organizado para el partido ante Venezuela. Al final, la llegada al hotel se dio pasadas las 9:00 de la noche.

El partido entre Venezuela vs. Colombia se jugará en el estadio Cachamay con capacidad para 42.000 personas. Se estima que haya una importante presencia de hinchas colombianos ante la importancia del partido en el camino para llegar al mundial de Catar 2022. Vale la pena recordar que el único cupo disponible para Conmebol es el de Repechaje, donde se enfrentará a la selección proveniente de la Eliminatoria Asiática.

El partido está programado para jugarse a las 6:30 de la tarde, hora colombiana, al igual que el resto de la fecha: Perú vs. Paraguay, Chile vs. Uruguay, Bolivia vs. Brasil y Argentina vs. Ecuador. Los equipos ya clasificados a Catar 2022 son Brasil, Argentina, Ecuador y Uruguay. Entre tanto Colombia, Perú y Chile son quienes pelean por ese cupo al repechaje.

