“Ojalá hubiera un equipo de asesores culturales dentro de los canales”: Mauro Castillo tras su participación en los Oscar

Imagen: Colprensa

Previo a lo acontecido con Will Smith y Chris Rock en plena gala de los Premios Oscar, el tema central era ‘Encanto’ y las intervenciones colombinas de su banda sonora, concretamente, de canciones como ‘Dos Oruguitas’ (a cargo de Sebastián Yatra) y de ‘No se habla de Bruno’, donde Carolina Gaitán y Mauro Castillo inauguraron la presentación de este éxito.

Precisamente, fue el actor vallecaucano quien se refirió a esta presentación que, además de halagos dentro y fuera del Dolby Theatre de Los Angeles, recibió fuertes cuestionamientos por las intervenciones de cantantes como Becky G y Luis Fonsi, quienes no hacían parte del casting de la cinta inspirada en Colombia y que, por cierto, ganó una estatuilla a la categoría de mejor film animado.

En la mañana de este lunes, el actor conocido por su interpretación de ‘Wilson Manyoma (Saoko)’ en la serie ‘El Joe: la leyenda’, se refirió en W Radio a la emotiva presentación que tuvo junto a Gaitán y las impresiones que dejó en quienes presenciaron el mini concierto, revelando que sí se imaginaba estar en un escenario visto por gran parte del mundo como los Oscar.

“(...) Yo soy un soñador y sé que para alcanzar los objetivos hay que prepararse y me preparé; de hecho, por eso me separé del Grupo Niche, porque necesitaba seguir creciendo y haciendo cosas. Si me hubiera quedado en el Grupo Niche no habría escrito para Oscar D’ León, ni al maestro Joe Arroyo, ni le habría producido a Charlie Zaa, y no habría tenido una canción como ‘Viene y se va’ que rompió records”, indicó el artista nacido en Cali.

Le puede interesar: “Por esto es que no se puede lavar la ropa roja con la ropa blanca”: las reacciones al traje rosa de Sebastián Yatra en los Oscar 2022

En medio de la charla con el medio citado, Castillo se refirió a la importancia de su llamado por parte de Disney para integrar el elenco de ‘Encanto’ y la relacionó con trayectoria actoral, la cual va de la mano con su faceta como cantante, añadiendo que “en mi carrera es increíble” y que su intervención en la película no fue la excepción.

“Yo siento que, cada vez que he puesto mi voz donde me han dado la oportunidad, ha sido así. En el álbum ‘Control absoluto’, cuando el maestro Jairo Varela me dio la oportunidad, lo pude hacer, y en ‘El Joe, la leyenda’ cuando hice de Wilson Manyoma, me dieron esa oportunidad”, añadiendo también que, en Colombia, se le ha dado continuidad a diferentes ideas artísticas. Sin embargo, indicó que no hay una claridad sobre el nivel de importancia que debería tener un actor o cantante afro que quiere figurar en ambas industrias.

“Ojalá hubiera un equipo de asesores culturales dentro de los canales, pues porque sigo viendo novelas que graban y no hay presencia de lo que aparece en TransMilenio, en el Mío o en el transporte masivo de Barranquilla”, advirtió Mauro Castillo, quien en medio de la entrevista se mostró sorprendido al encontrarse con Serena Williams en la gala de los Oscar y más cuando ella le hizo saber su concepto sobre el país.

“Me dijo -Williams- ‘Felicitaciones’, y yo le dije ‘Gracias... sí, yo vengo de Cali’, y ella me dijo ‘¿Cómo así, en Colombia hay población agro?’ Y yo contesté ‘Sí, claro, somos cinco millones’ [Risas]. Imagínate que una película extranjera resalte que todo el mundo con distintos tonos de piel se sienten en una misma mesa, hablar y compartir. Esto es diferente”, expresó con asombro el cantante.

SEGUIR LEYENDO