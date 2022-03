Es oficial: luego de muchos rumores, Carolina Cruz y Lincoln Palomeque anunciaron su separación

Foto: Instagram @CarolinaCruzOsorio

Luego de muchos rumores y versiones sobre la confusa actualidad de una de las parejas más antiguas de la farándula nacional, se confirmó por medio de la propia Carolina Cruz que se separó de su pareja, Lincoln Palomeque.

La pareja estaba unida desde 2008, y dejó como fruto dos hijos, Matías y Salvador. A través de la sección de historias de su cuenta de Instagram, la presentadora vallecaucana dio a conocer el hecho que acentuó las especulaciones que surgieron desde el año pasado.

En la mañana de este lunes, la conductora del matutino ‘Día a día’ posteó en su perfil principal un extenso mensaje que inicia afirmando que: “Hoy es un día muy especial para nosotros como familia”, añadiendo que ese aviso no era un comunicado de prensa sino una información “que queremos compartir desde el cariño”.

Seguidamente, se centró en su relación con el actor cucuteño y los últimos meses donde han construido una relación estable alrededor de sus hijos, diciendo de paso que la decisión de terminar su larga relación fue “Sana y poderosa”.

“Este amor de muchos años se transformó y se ha convertido en respeto, apoyo y trabajo en equipo”, mencionó la presentadora. Asimismo, argumentó que la decisión de separarse se tomó bajo la condición de seguir acompañando a sus hijos y ser “amigos y compañeros en el camino de la vida”.

Además, el mensaje firmado por la pareja señala que “Salvador y Matías son nuestro más grande tesoro y por eso estamos manejando las cosas con todo el amor y respecto posible”, incluso, y teniendo en cuenta los rumores generados desde mediados de 2021, indicó que todo acabó en buenos términos y que no hubo culpables del rompimiento de aquella relación.

Finalmente, en la historia posteada por Cruz y Palomeque indican que no hablarán más sobre el asunto y le piden a sus seguidores guardar cautela ante este acontecimiento “por respeto a nuestros hijos”.

A través de sus historias de Instagram, Carolina Cruz anunció su separación de Lincoln Palomeque. FOTO: Vía Instagram (carolinacruzosorio)

Los rumores sobre la separación de Carolina Cruz y Lincoln Palomeque

Desde mitad de 2021 muchos seguidores de la pareja habían especulado sobre una posible ruptura, y dicho ruido llegó hasta los entornos personales de la vallecaucana al punto de que el tema se habló en una transmisión en vivo de Instagram hecha el 28 de junio con Yaneth Waldman, una de sus amigas más cercanas.

Allí, ambas decidieron hablar del tema y explicaron las verdaderas razones por las que Palomeque no se ha visto frecuentemente con la exreina de belleza.

“Para todos los que preguntan si se separó, ella no se separó. Dejen la bobada. ¿Por qué preguntan esas bobadas?”, señaló Waldman en tono serio, a lo que Carolina añadió: “Ay no. Muy chistoso. Yo no sé de dónde sacaron eso. No estoy separada porque no me he casado”.

De acuerdo con la modelo, la ausencia de Lincoln se debía a la cantidad de trabajo que adelantaba el actor en dos novelas, una de ellas ‘Café, con aroma de mujer’.

“No estamos separados. Lincoln está en dos producciones. Pobrecito, le ha tocado durísimo, se le juntaron las dos entonces si no está en un lado está en el otro. Qué pecado. Viene, cambia maleta y vuelve y se va. Le ha tocado muy duro la verdad”, sostuvo Carolina.

Adicionalmente, en diciembre del mismo año los rumores volvieron a relucir, pues muchos fans notaron que en las fotos navideñas que ambos compartían en sus perfiles de Instagram estaban ellos solos o al lado de sus hijos, a lo cual muchos desempolvaron el chisme relacionado con una ruptura.

Además, la periodista Graciela Torres había vaticinado en días anteriores que el anuncio de la ruptura de ambos famosos se realizaría en pocos días, hecho que finalmente ocurrió con la publicación hecha, en simultáneo, por los padres de Matías y Salvador.

