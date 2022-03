Carolina Cruz reflexiona sobre el sufrimiento en medio de los rumores de su supuesta separación de Lincoln Palomeque

Carolina Cruz y Lincoln Palomeque. Redes Sociales.

Ya son varios los meses en los que se ha rumorado sobre una supuesta ruptura definitiva en la relación de Carolina Cruz y Lincoln Palomeque, sin embargo, esta semana, la periodista Graciela Torres, reconocida por su seudónimo de ‘la negra Candela’, ha estado detallando lo que supuestamente está sucediendo con la pareja. No solo se separaron, dice Torres, sino que ya estarían en proceso de separación de bienes, de acuerdo con el presentador Ariel Osorio. En horas recientes se resaltó lo que según los seguidores de la presentadora y el actor sería un mensaje de lamento por parte de la caleña sobre la terminación de su relación.

“El primer paso para sufrir bien es aceptar que el sufrimiento es una parte normal de la vida. Tenemos que aceptar la realidad que es normal que suframos. Quisiéramos creer que el sufrimiento es una excepción a la normalidad, o sea, que no esperamos sufrir. Así que los problemas nos toman por sorpresa y no anticipamos que el sufrimiento, en un grado u otro, será parte de nuestra vida (...) Quisiéramos creer que el sufrimiento es una excepción a la normalidad, o sea que no esperamos sufrir. Así que los problemas nos toman por sorpresa y no anticipamos que el sufrimiento, en un grado u otro, será parte de nuestra vida”, escribió Cruz en sus redes sociales.

Es de resaltar que los rumores se han ido alimentando por la extrañeza que le genera a sus seguidores no verlos tan juntos como antes, de hecho, la también modelo fue sola al matrimonio del chef Juan Diego Vanegas y la apneista Sofía Gómez.

“Es normal caerte, lo que no es normal es que te quedes tirado. No renuncies a las cosas que deseas y muévete del punto donde la vida te puso, a donde tú quieres estar. Si te equivocaste, sufriste o te caíste, puedes regresar y volver a soñar. Ponle huevos, el camino no va a ser perfecto, pero se trata de saber que vas por el rumbo correcto. Hazlo como puedas y con todo lo que eres”, añadió Cruz en sus historias de Instagram.

De acuerdo con lo que aseguró inicialmente la expresentadora del desaparecido programa de chismes ‘El Lavadero’, el divorcio de la pareja ya es un hecho. “Desde hace meses se está especulando que esta relación estaba mal, cojeando y que se habían separado; mientras Carolina luchaba sola contra todo eso y contra la enfermedad de su hijo Salvador, justificando a Lincoln y diciendo que su ausencia era por cuestión de trabajo y que estaba ocupado; pero la verdad es que mañana o pasado mañana van a oficializar su separación mediante un comunicado firmado por los dos”, dijo la comunicadora.

“Sabemos que no van a dar más explicaciones, sencillamente comunican que el ciclo como pareja ya terminó y seguirán siendo los padres de sus hijos, pero a nivel personal y sentimental cada uno seguirá su camino. Carolina, adelante, hasta ahora has sido una berraca ¡La vida no acaba, la vida continúa!”, concluyó la ‘negra candela’.

Por el otro lado, el presentador Ariel Osorio, del programa ‘Lo sé todo’ del Canal Uno, destacó que la pareja había intentado mantener viva su relación, sin embargo, no lo habían conseguido. Su relación como pareja ya no funciona, destacó, sin embargo, se mantienen estables por sus dos hijos, Salvador y Matías

“Aunque en un punto del camino han decidido intentarlo, la cosa al final no funcionó, concluyendo que cada uno debía seguir con su vida, brindando lo mejor para cada uno de sus hijos. Final, final, lamentablemente, una de las parejas más queridas (...) Según nos dijeron, la repartición de bienes se encuentra en manos de los abogados para que cada uno se quede con lo que le corresponde y continuar su camino por separado”, señaló el presentador del programa de farándula.

Carolina ya ha salido a desmentir la supuesta ruptura de su estable relación, de hecho, aseguró que se había alejado de Lincoln porque él estaba fuera de la ciudad grabando nuevas producciones. “No estoy separada porque no me he casado (...) Lincoln está grabando, se le juntaron las dos (producciones) entonces si no está en un lado, está en el otro (...) viene, cambia maleta y vuelve y se va”, comentó en una transmisión en vivo con Yaneth Waldman.





Seguir leyendo: