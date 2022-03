‘Masterchef Celebrity’: Estiwar G y Manuela González sorprendieron con un sushi de chicharrón

Manuela González y Estiear G fueron los ganadores del reto que entregó un nuevo pin de inmunidad. Tomado de Canal RCN en vivo.

‘Masterchef Celebrity’ sigue sorprendiendo a los cocineros que en el reto anterior se enfrentaron a un reto por parejas que tuvo como objetivo salvar a algunos participantes de ser portadores del temido delantal negro en el que desafortunadamente Ramiro y Pamela; María T y Natalia; Manuela y Aco, y la dupla Chicho-Carlos no se salvaron de llevarlo sobre su pecho, este viernes si tuvieron la posibilidad de ganarse el anhelado pin de inmunidad.

Nuevamente, Aida Morales a quien sus compañeros denominaron ‘La reina del chuncullo’ fue protagonista al seleccionar a las parejas que compitieron este viernes por llevarse el pin de inmunidad para asegurar su puesto en la competencia por una semana más y demostrar que con sus preparaciones merecen seguir avanzando en el juego.

“Todos los súbditos están echando cepillo a ver para que la reina ayude, eso es con arrodillada y canto, y toda la cosa”, expresó Carlos Báez.

Una de las características de este reto fue que las parejas debieron quedar conformadas por un participante con delantal negro y otro con delantal blanco, para equilibrar las fuerzas.

“Yo estoy tranquila porque con cualquiera que esté en la cocina, estamos todos muy parejitos”, expresó la actriz Natalia Ramírez, portadora de un delantal negro.

Así quedaron conformadas las parejas, seleccionadas por la actriz: Ramiro con Aida Bossa; Aco Pérez con Isabella; Natalia con Tostao; Manuela con Estiwar G; María T con Carolina Gómez; Pamela con Cristina; Carlos Báez con Corozo y Tatán Mejía con Chicho Arias. Todos tuvieron el tiempo exacto de presentar sus preparaciones en 60 minutos con una condición: acoplar dos ingredientes asignados por ‘La reina del chunchullo’ de una de las marcas patrocinadoras.

Entregados los ingredientes por Aida Morales, los famosos dieron inicio a ejecutar sus preparaciones. En esta oportunidad, solamente hicieron presencia Nicolás de Zubiría y Jorge Rausch, quienes dieron una ronda por cada una de las estaciones de la cocina para revisar lo que estaban haciendo.

Allí encontraron varias curiosidades, una de ellas detectadas por Jorge Rausch cuando pasó por la estación de Pamela y Cristina, quienes eligieron hacer una preparación con una base de lomo de res, por lo que el jurado les indicó que debían iniciar nuevamente la ejecución de su plato porque la carne seleccionada no necesitaba tanta cocción.

Pamela y Cristina presentaron la salsa más costosa de Masterchef Celebrity a base de lomo. Tomado de Canal RCN en vivo.

Al intentar salvar su preparación, Rausch bromeó con el hecho de que las participantes entregarían la salsa más costosa de toda la historia del programa. Por su parte, Nicolás de Zubiría agregó: “están usando lomo para hacer una salsa, las veo muy pizpiretas”.

Uno de los momentos de humor lo pusieron Tatán Mejía y Chicho Arias, a quienes se les cortó una de las salsas que estaban preparando mientras entregaban la explicación de su plato en la visita por estaciones que hicieron los chef Nicolás de Zubiría y Jorge Rausch, quienes le reclamaron por hacer una presentación similar a un episodio anterior.

Chicho Arias, por defender su preparación con Tatán Mejía ante los jueces dejó cortar una salsa. Tomado de Canal RCN en vivo.

“Yo me fui a defender el ‘tatanismo’ y dejé una crema de leche batiendo”, expresó Chicho, mientras defendían su plato, allí interviene Tatán Mejía que entre risas menciona: “que el tatanismo, no se qué, si funciona … juep$%& se me cortó la crema… se nos dañó todo, teníamos 10 planes y los 10 nos salieron mal”.

Llegó el turno de las presentaciones, y el plato que más llamó la atención de los chefs fue el elaborado por Manuela González y Estiwar G, al cual nombraron ‘Suchicharrón’, que consistió en sushi de chicharrón, con mayonesa y polvo de chicharrón dentro del maki. La pareja logró llevarse el anhelado pin de inmunidad.

“Está espectacular, un buen rollo, el arroz en un rollo de sushi lo más importante, el granito se respeta que uno cuando está mordiendo siente cada granito, bien sazonado, mucha potencia”, expresó Nicolás de Zubiría.





