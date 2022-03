Este es el favor que Reinaldo Rueda le pide a los hinchas y a la prensa para el partido contra Bolivia

El seleccionador de Colombia, Reinaldo Rueda, en una fotografía de archivo. EFE/Alberto Valdés

En las dos últimas fechas de las Eliminatorias Sudamericanas a Catar 2022, la selección de Colombia recibirá a Bolivia en Barranquilla este jueves, 24 de marzo, a las 6:30 p.m., hora local, y cerrará con Venezuela en San Cristóbal el 30 del mismo mes, a las 7:30 p.m., hora colombiana.

Este miércoles, Reinaldo Rueda, director técnico del combinado nacional, dio una conferencia de prensa previa al duelo contra el equipo de César Farías en la que habló sobre la posibilidad de que Juan Fernando Quintero y James Rodríguez puedan jugar de nuevo juntos, el papel de Luis Díaz y, además, les pidió un pequeño favor a la hinchada y a la prensa.

“Todos sabemos de la responsabilidad frente a nosotros mismos y al país. Por la hinchada, la afición y el pueblo. No solo en Colombia, sino por los nacionales en el exterior y no es fácil”, fueron las primeras palabras de Reinaldo Rueda.

Sobre la solicitud de Rueda a la prensa local comentó que: “Pienso que esa es una labor de ustedes los medios de comunicación. De los que manejan y lideran la opinión y el trabajo social, de ayudarnos, jugárnosla y unirnos más allá de los errores que hayamos cometido. Ahí es donde se debe mostrar el nacionalismo y solidaridad. Barranquilla ha sido la casa ideal de la selección y ahora más que nunca estos muchachos necesitan respaldo, acompañamiento y solidaridad. Que nos acompañe la fortuna porque la bendición de Dios la hemos tenido siempre para podernos clasificar”.

Y agregó que: “Goles son amores y aunque el momento no sea el mejor para muchos, lo ideal es que Colombia presente esta selección en el mundial y ese es el desafío desde el primer día. Soñar, ambicionar y jugar para eso y estamos en ese propósito. No vamos a claudicar hasta el último segundo. Hay selecciones muy fuertes que han clasificado así con repechajes. Miren el caso de Italia y Portugal con Cristiano con dificultades y la nuestra con referentes de mundiales anteriores y este bache tan grande lo importante es la convicción y firmeza y hasta el último segundo le pongamos el pecho a la brisa”.

Ahora, sobre el papel que juega Luis Díaz en el seleccionado nacional, el entrenador vallecaucano ayudó a liberarle un poco la presión: Ayer me reuní con él. Que asuma que es parte de la selección, pero no es la solución, no debe cargar con esa mochila, es un referente. Pasa por un gran momento, su paso por Porto y Selección le ha permitido llegar a donde está. La responsabilidad debe ser compartida, somos todos, es una colectividad”.

Y por último, sobre la posibilidad de que los dos zurdos, James y Quintero, puedan volver a estar juntos en la cancha portando la camiseta de la ‘tricolor’, Rueda explicó que es una posibilidad, pero que no asegura ponerlos a jugar al tiempo, ya que llevan mucho tiempo sin jugar juntos, aunque resaltó el buen desempeño del futbolista antioqueño en River Plate.

