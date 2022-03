Después de 3 años James Rodríguez y Juan Fernando Quintero de nuevo juntos en la selección

La selección de Colombia está pronta a jugar las últimas dos fechas de las Eliminatorias al Mundial de Catar 2022, pues este jueves 24 deberá enfrentarse a Bolivia en el estadio Metropolitano de Barranquilla, y a Venezuela, en condición de visitante, el martes 20 de marzo. Estos dos duelos se disputarán por las jornadas 17 y 18 de las eliminatorias.

Los colombianos Juan Fernando Quintero y James Rodríguez no han jugado juntos en la selección de Colombia desde el Mundial de Rusia 2018 cuando enfrentaron a Senegal. Luego de casi cuatro años, los dos centrocampistas volverán a estar jugando en la misma cancha.

Las veces que los dos mediocampistas han estado juntos en algunos de los partidos del combinado nacional han logrado un desequilibrio en el último cuarto de cancha, algo que el equipo necesita en estos momentos. La razón de que estos dos zurdos no volvieran a vestir al mismo tiempo la camiseta de la selección se debió a lesiones, desempeño y políticas de bioseguridad tras la pandemia del COVID-19.

Para enfrentar a Bolivia y Venezuela las ideas y los goles tienen que aparecer. Colombia no anota oficialmente desde el 9 de septiembre del año pasado, así que la presencia de estos dos futbolistas será un punto clave para luchar por el pase al Mundial de Catar 2022.

Recordemos que en marzo de 2019, Quintero sufrió una lesión de ligamento cruzado de la rodilla izquierda, en un partido contra Independiente cuando se encontraba militando en River Plate, esta lesión lo dejó seis meses fuera de las canchas.

Por su parte, James Rodríguez, después de disputar la Copa América de 2019, no volvió a ser convocado por Carlos Queiroz. Cabe resaltar que para esa época el colombiano estaba jugando de nuevo en el Real Madrid con Zinedine Zidane en la dirección y no sumó muchos minutos.

A principios del año pasado, Quintero se fue al Shenzen de China, situación que lo dejó por fuera de los convocados de la selección para disputar las primeras jornadas de las Eliminatorias a Catar. En esos momentos, James estaba jugando en el Everton, pero tampoco fue convocado ni para eliminatoria ni para la Copa América

Primero regresó Juanfer Quintero tras la petición de Reinaldo Rueda. Por esta nueva convocatoria, Quintero estuvo en las fechas triples de septiembre y octubre del año pasado, en las que se dio la que hasta ahora es la última victoria de la selección en la eliminatoria, en el duelo contra Chile en Barranquilla, en el que Quintero tuvo una participación muy importante.

Luego, para las siguientes jornadas Quintero no pudo viajar a Colombia a pesar de haber sido convocado ya que las políticas de bioseguridad de la liga china no permitía que sus futbolistas salieran del país. Para ese momento, James había vuelto al combinado nacional luego de un año de no haber vestido la camiseta amarilla. En las fechas pasadas estuvo el cucuteño, pero el jugador de River se perdió estos duelos tras sufrir un problema muscular luego de haber disputado el amistoso contra Honduras.

Por último, Quintero y Rodríguez han jugado 11 partidos juntos. Siete partidos amistosos y cuatro oficiales, tres de ellos en Copas del Mundo y uno por Eliminatoria. Además, juntos han logrado 9 victorias, un empate y una derrota frente a Brasil en 2014. Entre los dos suman cinco anotaciones y nueve asistencias.

