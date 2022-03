Porto estaría siguiendo los pasos de jugador de Millonarios

El juvenil de Millonarios estaría entre los planes del FC Porto. (Colprensa)

En los últimos días, un destacado jugador de Millonarios ha sido foco de atención de la prensa deportiva en Portugal. Según medios locales, el FC Porto, club en el que varios colombianos han tenido la fortuna de brillar, estaría siguiendo de cerca a Daniel Ruíz, la joya colombiana al servicio del equipo embajador.

Los rumores apuntan a que el número 10 de los albiazules es uno de los nombres en la carpeta del equipo luso con miras a reforzar su plantilla para el próximo mercado de pases. Ante la salida de Luis Díaz, quien dejó una muy buena marca en el club, la dirección ha aumentado la presencia de sus reclutadores en las distintas ligas del mundo, y uno de sus destinos favoritos, como ya ha sido demostrado en varias ocasiones, es Colombia.

Al inicio de este semestre, Ruíz recibió la dorsal que dejó libre Harrison Mojica, quien partió al fútbol ecuatoriano, como reconocimiento a su buena labor en el torneo pasado y dejando entender que hoy es uno de los futbolistas más talentosos, y distintos, de la plantilla. El jugador de 20 años le aportó cuatro tantos y seis asistencias a Millonarios en la temporada anterior. Uno de esos goles lo marcó en la final de la Liga 2021-1 ante Deportes Tolima. Encuentro que el equipo capitalino terminaría perdiendo. Fueron en total 2.251 minutos de juego para el juvenil.

El mediocampista se ha convertido en una pieza clave para el equipo dirigido por Alberto Gamero. Su fútbol le ha dado otra cara al ataque de los azules y con el paso de los partidos se convierte en un nombre importante para los hinchas. Ha participado en siete encuentros en 2022, sumando 527 minutos, anotando un gol y dando una asistencia.

Si bien, su actuación no fue la esperada en los partidos de repechaje para la Copa Libertadores, de hecho, el juego de Millonarios no dio la talla, el jugador se mantiene en los reflectores del fútbol internacional. Ya se le ha relacionado, incluso, con River Plate, en Argentina, aunque no hay nada oficial que hable sobre algún interés del equipo de la banda en el colombiano. En caso de ser vendido, su valor estaría alrededor de 1,10 millones de euros, según el portal Transfermarkt. Ruíz Rivera es hoy uno de los futbolistas mejor avaluados del FPC.

De acuerdo a un comentario de Antonio Casale, en el programa En la jugada, de RCN Radio, el jugador saldría del equipo en el mes de junio, interrumpiendo lo que los directivos del equipo habrían calificado de “proceso”. El periodista señala que ante cualquier oferta generosa no dudarían en perder al hombre más desequilibrante que tiene el conjunto hoy.

Daniel Ruíz inició su carrera deportiva en las filas del Fortaleza CEIF, después de haber pasado por las divisiones menores del Deportivo Cali y los procesos de selección Bogotá. Se unió, inicialmente, al equipo sub-20 del conjunto bogotano, pero gracias a sus buenas actuaciones, rápidamente pasó a formar parte del primer equipo. El 15 de noviembre de 2020 marcó su primer gol como profesional, ante Llaneros, en un partido que terminaría empatado 1 - 1. Su buen rendimiento lo ubica en el radar de equipos como Atlético Nacional y Millonarios, siendo este último el club con el que firmaría más adelante.

El equipo embajador lo presentó como su nueva incorporación el 30 de diciembre de 2020. Firma un contrato en condición de préstamo por un año, con opción de compra. Debuta en el Torneo Apertura ante Envigado F. C. Su primera asistencia llega el 18 de febrero de 2021, ante Deportivo Pasto, y el primer gol lo anota el 20 de junio, nada más y nada menos que en la final del Torneo Apertura, ante el Tolima.

El jugador de 20 años es hoy uno de los hombre más importantes del conjunto embajador. (Cortesía, Millonarios FC)

Su primer doblete aparece en la victoria 3 - 4 frente al Atlético Bucaramanga, el 12 de septiembre de 2021. Para ese momento, el rendimiento del jugador es indiscutible y Millonarios decide adquirir el 80% de su pase por un valor de 350.000 dólares. Hoy es, sin duda, uno de los jugadores con mayor proyección del fútbol profesional colombiano.

Millonarios se encuentra hoy en lo alto de la tabla y por ahora no se avecinan muchos movimientos en lo que respecta a su plantilla, pero no cabe duda de que a Ruíz le queda poco tiempo en el equipo. Si sigue jugando como ahora, pronto estaría en las filas de algún club europeo, probablemente el Porto, que ha sido la casa de jugadores como Fredy Guarín, Falcao García, Jackson Martínez, James Rodríguez, Juan Fernando Quintero y, más recientemente, Luis Díaz, hoy con el Liverpool de Inglaterra. Será cuestión de meses para que todo se concrete, aunque de manera oficial, ni el jugador, ni su representante se han manifestado. ¿Adónde irá a parar el bogotano?





