Así quedaron los equipos colombianos en los bombos para el sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores

Falta exactamente una semana para que se realice el sorteo de la fase de grupos de esta nueva edición de la Copa Conmebol Libertadores. El 25 de marzo conoceremos cuáles serán los grupos y qué clubes los integrarán. Esta primera parte del torneo se disputará entre el 5 de abril y el 26 de mayo.

Colombia cuenta con dos representantes, Deportivo Cali y Deportes Tolima, tras la eliminación de Millonarios y Atlético Nacional en el repechaje ante Fluminense de Brasil y Olimpia de Paraguay, respectivamente. Los dos equipos clasificados integran el bombo 3, junto a Sporting Cristal, RB Bragantino, Deportivo Táchira, Alianza Lima, Colón de Santa Fe y Caracas.

Ambos conjuntos buscarán realizar una buena presentación y dejar el nombre del país en alto, ante el lamentable presente de la Selección Colombia y el bajo nivel de la liga local, en comparación con otras del continente, más competitivas a nivel internacional. Tanto el equipo de Dudamel como el de Hernán Torres disfrutan de un buen juego en los últimos tiempos, aunque el presente del azucarero en liga no es el mejor y los pijaos cayeron por 2 - 0 en su más reciente partido.

Los otros bombos quedaron organizados de esta manera:

En el número 1 se encuentran Palmeiras, Flamengo, Atlético Mineiro, River Plate, Boca Juniors, Peñarol, Nacional de Uruguay y Cerro Porteño. Todos equipos históricos en la competencia. Seguramente, alguno de los equipos colombianos deberá compartir grupo con uno de estos clubes.

El número 2 está integrado por Atlético Paranaense, Corinthians, Vélez Sarsfield, Colo Colo, Universidad de Chile, club dirigido por el colombiano Santiago Escobar, Libertad de Paraguay, Emelec e Independiente del Valle. Equipos con gran relevancia en el último tiempo a nivel continental.

El bombo número 4 tiene a Always Ready, Talleres, Independiente Petrolero y Fortaleza de Brasil. Se sumarían los ganadores de las llaves preliminares. Fluminense vs Olimpia, Everton vs Estudiantes, Universidad Católica de Ecuador vs The Strongest y América Mineiro vs Barcelona. Estos son los equipos que ocupan el ranking más bajo realizado por la CONMEBOL. Los conjuntos que pierdan tendrán la oportunidad de disputar la Copa Sudamericana.

¿Cuándo fue la última vez que un equipo colombiano logró una actuación ideal en la contienda?

Atlético Nacional fue el primer equipo nacional en alzar la copa. Lo hizo en 1989 cuando le ganó a Olimpia de Paraguay, uno de los conjuntos más competitivos de entonces. El partido se definió desde la tanda de penales en el Estadio El Campín, en Bogotá.

Once Caldas, el equipo de Manizales, dirigido por Luis Fernando Montoya, consiguió el título en 2004, derrotando a Boca Juniors. Ha sido una de las hazañas más recordadas de un club colombiano en el fútbol internacional. En aquel partido, el equipo de Montoya ganó también por penales y la gran figura fue el portero Juan Carlos Henao. En el camino dejaron a clubes como Santos y Sao Paulo de Brasil, y a una de las escuadras revelación del torneo, el Barcelona de Guayaquil.

La última vez que un club nacional se quedó con el título fue el 27 de julio de 2016, cuando, una vez más, Atlético Nacional lo consiguió. El equipo dirigido por Juan Carlos Osorio levantó su segunda copa al superar a Independiente del Valle, el buen equipo ecuatoriano, por un marcado global de 2 - 1.

¿Cuáles son los equipos favoritos para hacerse con la copa?

Palmeiras, que consiguió la Copa Libertadores 2021, venciendo a Flamengo en la final, es uno de los equipos llamados a ganar la competición. Es el club defensor del título y disfruta de un buen presente en el torneo local. Flamengo mismo es otro de los favoritos. El club brasileño ha sido finalista dos ocasiones en los últimos cuatro años.

Los equipos brasileños siempre serán una opción, por ello, además de los ya mencionados, Corinthians y Atlético Mineiro se suman a la lista. Ambos conjuntos han disfrutado de su buen fútbol en las temporadas recientes y han fichado nombres importantes para disputar el torneo.

Entre los equipos argentinos se encuentran River Plate y Boca Juniors, siempre candidatos, y otros clubes que hoy tienen buenos resultados en sus respectivos torneos. Es el caso de Vélez, Estudiantes de La Plata y Talleres de Córdoba.

De los otros países, conjuntos como Independiente del Valle, Emelec y Barcelona de Guayaquil, resaltan entre los candidatos. Ambos equipos ecuatorianos. Libertad de Paraguay se presenta como opción y Colo Colo, por su historia, se alza entre los candidatos chilenos.

Estos son los candidatos principales, de acuerdo a las apuestas registradas en BetWarrior.com:

