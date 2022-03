Así va el encuentro de la Comisión Nacional, donde se decidirá si es viable o no es precuento

Consejo Nacional Electoral

Este 22 de marzo de 2022, en las horas de la mañana el Consejo Nacional Electoral (CNE) se reunió junto con el Ministerio del Interior y los partidos políticos para rpesentar sus apreciaciones sobre las irregularidades que se denunciaron en múltiples municipios del país en el precoteo electoral de las elecciones legislativas, llevadas acabo el pasado 13 de marzo, que ha generado diferentes reacciones de la ciudadanía, los partidos y los movimientos.

En el espacio el CNE aseguró que en el sistema colombiano no existe espacio para el fraude, debido a que se tienen muchos filtros que fortalecen el proceso, además, se resaltó que los votos están en cadena de custodia y que el preconteo solo tiene un objetivo informativo y no tiene validez jurídica.

En esta misma línea se escucharon a los partidos para que dieran su opinión sobre la situación que afronta la institucional de desconfianza por parte de la ciudadanía, entre esos el Partido Liberal pidió que no se hagan acusaciones de fraude, que se cuide la democracia; y que no se apruebe el llamado sobre el recuento pues exige un esfuerzo económico e institucional superior al que se tiene.

Por su parte en cabeza del Partido Mais, parte del Pacto Histórico y en la misma línea de su colectivo se negó rotundamente al recuento pues rompe con la cadena de custodia y desestabiliza el proceso, sumado critico la incapacidad que tuvo el Estado de garantizar un proceso electoral seguro. Agregó también problemas con las elecciones de representantes indígenas y afro, por falta de garantías así las comunidades minoritarias del país.

También el partido Verde, anotó que no esta de acuerdo con el recuento pues puede convertirse en un problema significativo y piden que se haga un peritaje al software. ASI, partido de Coalición Centro Esperanza, se sumó a los otros partidos y agregó que aun falta una parte del escrutinio por lo que no consideran que la solución a las irregularidades sea romper el proceso y que se deben fortalecer los mecanismo tradicionales, al igual que el Partido Comunista, MIRA, Colombia Justa Libres, Partido de la U, el Polo Democrática, la UP, Dignidad entre otros.

Cambio Radical pidió la renuncia del Registrador, señaló que existen muchos funcionarios que están irrespetando el proceso metiéndose en las propagandas políticas, critico el proceso y las condiciones de sus jurados y pidió que se escuche a los procesos políticos más allá de sus diferencia con el Gobierno.

Movimiento de Salvación Nacional, fue por el camino opuesto a los otros procesos políticos y pidió un recuento debido a las dudas que se tiene luego de encontrar problemas evidentes en los E-14 y pidió al registrados asumir su con su cargo la deficiencia que hoy ha reafirmado las dudas que los ciudadanos tiene sobre la institucionalidad.

En el caso del Partido Conservador, no dejó clara su postura pero pidió que se usen todos los mecanismo para garantizar la democracia y el ejercicio electoral.





