Juan Diego Alvira fue premiado en los India Catalina: lamentó no poder subir al escenario para agradecer con su hija

Juan Diego Alvira, su esposa Ana María y su hija María del Mar. Foto: Tomada de Instagram.

En la noche del domingo 20 de marzo, en Cartagena, se entregaron los Premios India Catalina, aquellos que pretender homenajear a lo mejor del trabajo colombiano en el cine, la televisión y las plataformas digitales. Juan Diego Alvira, periodista y presentador de Noticias Caracol, se llevó el galardón en la categoría de mejor presentador.

Aunque quiso dar su discurso de agradecimiento de la mano de su hija, no alcanzó a hacerlo y lamentó no lograrlo. “Gracias a mi hermosa hija, que está allá sentada y quería que estuviera aquí para decirles a los televidentes de Caracol que mil gracias”, destacó el comunicador. Cabe destacar que esta situación no se vio en la transmisión de la premiación por Señal Colombia, debido a que este premio fue entregado antes del inicio de la transmisión.

A través de su cuenta de Instagram, agradeció, al lado de su esposa, por quienes votaron por él para convertirse en el ganador de su categoría. “Hola a todos, quiero compartir con los seguidores este lindo premio India Catalina. Estamos aquí en Cartagena, hinchadísimos de emoción de alegría, es un premio de ustedes, para ustedes, y por ustedes. De verdad que sí. Gracias, gracias, gracias”, comentó en un video, al lado de su esposa, Ana María Escobar.

Durante la semana pasada, Alvira compartió un compilado de sus apariciones en Noticias Caracol y anunció que estaba nominado a los prestigiosos premios. “¡Hola! Estoy muy contento por esta nominación a los premios India Catalina, si quieren votar por mí voy a dejar en las historias el link de la página. Gracias a todos”, destacó.

En noviembre del 2021, Juan Diego Alvira fue nombrado como uno de los colombianos más influyentes por parte de la consultora Babel. El ibaguereño, según el estudio hecho por la compañía, ocupaba el séptimo lugar en la lista de personajes. Por encima resaltaban Daneidy Barrera, conocida como ‘Epa Colombia’, el fallecido escritor Gabriel García Márquez y el expresidente Álvaro Uribe Vélez. De la misma manera, resaltaban los nombres de Arturo Calle, Manuel Elkin Patarroyo y Mariana Pajón.

En su trabajo como periodista, Juan Diego Alvira se ha convertido en tendencia en varias ocasiones. Al hablar del comunicador no es difícil recordar cuando, al aire, en televisión nacional, llamó a su celular a la entonces ministra de las TIC, Karen Abudinen cuando recién estalló el escándalo de los 70 mil millones de pesos de Centros Poblados..

“La voy a llamar, aquí, en vivo y en directo, todos ustedes van a ser testigos”, dijo Alvira luego de mencionar que la funcionaria, que renunció luego de la polémica, se había comprometido a contestarle el teléfono para responder a sus preguntas en caso de no cumplir sus planes en la cartera que ella encabezaba. El teléfono sonó en varias ocasiones pero Alvira no tuvo respuesta.

Este no ha sido el único particular momento en el que se ha visto envuelto el periodista. Hacia enero de este año tuvo un intercambio de alegatos con el el fiscal Francisco Barbosa. El comunicador invitó al funcionario y al ente a ser igual de efectivos en resolver crímenes en el país como lo hicieron con el doble homicidio de Mauricio Leal y su mamá, Marleny Hernández.

“Definitivamente felicitamos la acción investigativa de la Fiscalía en este caso, que dio este importante resultado, pero ¿Por qué no se da celeridad a otras investigaciones como: masacres, ¿asesinatos de ciudadanos de a pie y cientos de casos de corrupción que aún están sin resolver? ¿Qué es lo que pasa, por qué no se da esta misma celeridad?”, cuestionó Alvira.

“Para Juan Diego Alvira, de Caracol, yo lo remito a él a que estudie un poquito lo que nosotros hacemos en la Fiscalía porque no puede haber en este momento frases tan desafortunadas y preguntas tan desafortunadas”, sostuvo Barbosa en respuesta a lo denunciado por Alvira..

Después de que lo ‘mandaran a estudiar’, Alvira lanzó un nuevo comentario en contra del fiscal. Aunque no mencionó su nombre, señaló un detalle que lo involucraba directamente. “Se me olvidaba, también se archivó velozmente, la investigación contra un alto funcionario por presunta malversación de dinero públicos ante un polémico viaje a San Andrés. Con el ánimo de no ser revanchista, no voy a mencionar el nombre”, destacó.





Seguir leyendo: