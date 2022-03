Fanny Lu visita a los perritos de Mauricio Leal y Marleny Hernández, “en mejores manos no podrían estar”

La cantante colombiana, Fanny Lu, visitó las mascotas de Mauricio Leal. Foto: @fannylu

La muerte de Mauricio Leal sigue siendo un tema de discusión entre los ciudadanos y cada vez se revelan más detalles de lo que sucedió la noche del 21 de noviembre del 2021 y la madrugada del 22, en donde el reconocido estilista y su madre, Marleny Hernández, perdieron la vida a manos de Jhonier Leal, hermano e hijo de las víctimas, que pretendía quedarse con la fortuna del peluquero de los famosos.

El 19 de enero del 2021, Jhonier Leal aceptó los cargos en el homicidio de su madre y hermano. Desde ese entonces, muchas dudas han surgido con respecto a la herencia del estilista, sus bienes y recientemente sobre el paradero de sus dos mascotas, que de acuerdo con varios de sus allegados, amaba profundamente. Los dos perros quedaron desamparados tras el fallecimiento de sus dueños pero quedaron a cargo de Don Simón, la persona que los cuidaba cuando ellos salían de viaje.

Recientemente se dio a conocer la noticia que las mascotas de Mauricio Leal se encuentran en grandes condiciones, sin embargo, Don Simón ha pasado por algunos momentos de dificultad económica, por lo que se le solicitó ayuda a las personas para la alimentación de estos perros y otros más que han sido rescatados. Una de las personas que reaccionó al llamado fue Fanny Lu, cliente y amiga de Mauricio Leal.

La cantante colombiana publicó un video en sus redes sociales en donde mostró cómo fue su visita a los perritos de Mauricio Leal y Marleny Hernández. Habló con Don Simón y aclaró que los animales no están en malas condiciones, sino todo lo contrario, están muy bien cuidados y felices en su nuevo hogar. Fanny Lu también aprovechó para llevarles juguetes, comidas y hasta dulces.

“Soy de las que piensa que tu mano derecha no se debe enterar de lo que hace tu mano izquierda, pero este caso es especial porque se trata de @maitoleal y de sus niñitos, sus perritos, #maito y #niñito. Por redes sociales he recibido sus mensajes de preocupación y me llena de felicidad que todos estén pendientes de ellos. Aquí estoy en nombre de todos Agradezco, de todo corazón a Simón y su esposa por el cuidado y el amor que les dan! Los perritos de Maito están muy bien, nunca han aguantado hambre ni han estado en mal estado. Comparto con ustedes esta bella experiencia!”, afirmó Fanny Lu en la publicación que compartió en sus redes sociales.

La artista aseguró que, “yo sé lo que significaban estos perritos para ellos, usted (Don Simón) fue la persona que recibió algo que le importaba tanto a Marleny y a Maíto, nadie se quedó con un recuerdo tan bonito de ellos como usted “.

Don Simón y Fanny Lu aprovecharon la oportunidad para aclarar el estado en el que se encuentran los perritos, ya que hace unos días algunos medios aseguraron que los perros estaban en malas condiciones, algo que, como se evidencia en el video publicado por Fanny Lu, no es cierto.

“Las redes sociales, los portales, están hablando mal, que están descuidados, que están muy necesitados, pero no, no lo están (...) la familia de doña Marleny vienen, los visitan. No tienen por qué estar hablando mal de ellos. Nosotros no estábamos pidiendo plata, simplemente habíamos dicho, ‘chévere tener una madrina’ y afortunadamente todas son madrinas, no hay padrinos (risas)”, aseguró Don Simón.

“Yo entiendo que usted necesite apoyo también, todo el mundo lo necesita, descuidados, nunca, están saludables, alegres, mejor imposible. Aclaramos a toda la gente de las redes, para su tranquilidad. (...) Todas las clientas de Maíto, que éramos sus mejores amigas, aquí estamos, eternamente comprometidos con ese amor”, afirmó Fanny Lu.

Finalmente la cantante colombiana, tras la visita a las mascotas de Mauricio Leal, señaló que, “Simón y su esposa, dos bellas personas, en mejores manos no pueden estar. Es triste saber que pueden extrañar a sus papás, pero da mucha tranquilidad saber que a ellos los conocieron desde hace más de 8 años, en nombre todos nosotros le doy las gracias a Simón y a ustedes les digo, ellos están súper bien y cuando quieran ayudar solo es escribirle a Simón”.

