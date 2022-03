Fanny Lu habló con Infobae de las nuevas oportunidades que se ha dado en la vida y del amor propio: “Todo vale la pena si aprendes”

(Foto: Instagram / @fannylu)

El pasado 27 de febrero, a través de sus redes sociales, Fanny Lu dio a conocer una de las noticias más importantes de su vida. Luego de siete años de relación, anunció que está próxima a casarse. ‘Valió la pena’, escribió la cantante caleña en la descripción de la fotografía que publicó, en la que se ve su mano decorada con un anillo que simboliza la promesa que le hizo su pareja. Aquella frase no solo es el símbolo del inicio de una nueva etapa, sino también el nombre de su nueva canción, la misma con la que celebra la llegada de oportunidades diferentes aún y cuando todo parece perdido. En una charla con Infobae, la cantante destacó lo que fue la creación de este nuevo tema, reflexionó sobre la realidad a la que se sometió la humanidad a causa de la pandemia, y destacó la importancia del amor propio.

“Volver a mirar pa’ dentro, volver a preguntarte por todas esas cosas que no habías valorado y que habían pasado desapercibidas. Fue una invitación para dar un alto en el camino, para que todos apreciáramos el mundo que tenemos, las libertades que teníamos y que en ese momento perdimos. La bendición de ver a tu mamá, de abrazar a tu amiga, de decidir salir o no salir. Cuando te quitan lo que tienes, cuando lo das por hecho, no te das cuenta de lo que te rodea, entonces, cuando ves ese ‘pastico’ verde dices, ‘ve, nunca me di cuenta de que existía, lo quiero pisar, quiero bajar y tocar ese árbol’, ¿ves?”, inicio diciendo Fanny en su charla con este portal, en una terraza en el norte de Bogotá.

“En medio de tanto dolor, de tanta gente bella que se nos fue, de tanto sacrificio, de tanto sufrimiento, ojalá esto sirva para que en nuestro corazón se quede el recuerdo de lo que no podíamos y hoy sí podemos otra vez”, puntualizó.

La artista sorprendió en su cuenta de Instagram al anunciar su compromiso con Mario Brescia

La artista detrás de recordados temas como ‘tú no eres para mí', ‘celos’ y ‘fanfarrón’ aseguró que de las cosas más importantes que le dejó la pandemia de coronavirus, además de la apreciación renovada de su alrededor, fue la conciencia de coexistencia con el otro. Trabajar en equipo fue esencial para superar la pandemia, que, aunque todavía sigue activa, ha reducido su letalidad en la población. “Si tú estás bien yo estoy bien, si te hago daño, tú me haces daño. Lo que los demás hacen te afecta a ti y viceversa. El preocuparnos por quienes no tenían trabajo, mis músicos, por ejemplo, que pasaron un rato sin trabajar porque no estábamos tocando. Hay que valorar el mundo en el que vivimos, agradecer a Dios porque estamos vivos y ser absolutamente conscientes de este planeta tan espectacular en el que vivimos. El aire está más rico”, continúo.

Valió la pena, dice Fanny. Sí, valió la pena. Todo lo vale si se aprende, si se está presente, si se cuestiona. “Tienes que estar atento, la vida te manda señales, mensajes. Todo vale la pena, la lágrima, el sufrimiento, la caída, porque después viene la levantada. Si después de la levantada entiendes porqué te caíste, pues mejor, de eso se trata”, dijo.

Acompañada de su equipo de trabajo y de algunos miembros de su familia, Fanny celebró el lanzamiento de su canción y videoclip. ‘Valió la pena’ fue lanzada el pasado 8 de marzo, fecha en la que, anualmente, se conmemora el Día Internacional de la Mujer. Para Fanny, las mujeres están en el punto exacto de reconectarse con ellas mismas y reencontrarse con ese amor propio que, a veces, se difumina entre pesadas capas de resentimientos y cuestionamientos. Según la cantante, la falta de autoestima recae en escuchar, por encima de la voz propia, lo que el otro tiene que decir. Escuchar las voces del que desmerita y daña es destructivo.

“Si nos preparamos para nosotras mismas lograr lo que realmente queremos, somos imparables. Dios nos dio muchos talentos, pero tenemos que nutrirlos. Eso nos da autoestima. No depender. Formar bien a nuestras niñas, muchas veces, en los hogares, ellas tienen estos espejos de cosas negativas. Si una niña ve a su madre, por ejemplo, siendo golpeada en su hogar, y si esa mamá no tiene las herramientas para salir de ese abuso, muy probablemente esa niña sea propensa a sufrir de lo mismo. Yo creo que nos ha faltado un poco de consciencia. Tenemos que vernos como seres hermosos, valiosos y capaces. Nosotras mismas debemos reconocerlo, a veces nos quedamos esperando la aprobación de los demás, y eso es todavía más doloroso. La única que debe aprobarte eres tú misma. Tú debes darte ese amor que necesitas. Ya luego le puedes exigir a los demás ese amor que ya sabes que tienes y que mereces. No aceptar nada menos”, detalló.

Fanny está enamorada y, como lo dice en su canción, no le da pena decirlo en voz alta. Después de amores fallidos y varias lágrimas derramadas, dice ella misma, todo ‘valió la pena’. De acuerdo con lo que le dijo a Infobae, el romanticismo se ha ido recuperando, particularmente, después de los días más difíciles de la pandemia, la gente ha empezado a ser más abierta con sus sentimientos, pues, tal y como sucedió en los meses complejos, no se sabe cuando será la última vez.

“Se ha recuperado esa necesidad de dar muestras de amor, imagínate, tanto tiempo sin podernos abrazar, ¿Cómo no? Uno antes abrazaba al amigo y al que no era amigo. Esto nos lo quitan, entonces, lo vuelves a apreciar”, dijo antes de que la charla fuera interrumpida por un brownie con helado, uno de los postres favoritos de la artista. “¿Tú me quieres hacer feliz? Dame un brownie con helado. Ese brownie calientito con el helado derretido, uf (...)”, dijo entre risas antes de continuar con la entrevista.

“Yo soy una enamorada. A mi me encanta que me consientan. Me encantan todas las manifestaciones de amor. Todo el tiempo presto atención a quien amo. Darles la importancia, que ellos siempre sepan que estoy ahí sobre todas las cosas. Este momento invita a que seamos muy expresivos”, destacó.

Así como hay mil y un cosas que para Fanny hoy en día valen la pena más que nunca, hay otras que ya deberían declararse innecesarias, por ejemplo, acumular rencores y cultivar odios. “Ayer le dije a mi hijo: ‘nunca cargues con el peso de algo negativo’. No vale la pena maltratar, ser negativos, mentir. No vale la pena sacrificar tu paz, tu tranquilidad, por nada. Logras más siendo transparente, bonito, generoso que cambiar el amor por el desamor”.

Aseguró que su canción ‘Valió la pena’, y el video que la acompaña, es una celebración dedicada a todas aquellas parejas que deciden unir su vida para siempre, es una celebración a las sorpresas que deben rodear la vida. “Que cada momento te maraville. Así debe ser una historia de amor bonita. En el video me siento agradecida. Para ser realmente feliz, hay que vivir agradecido. Cuando agradeces es una muestra de aprecio, y cuando aprecias, valoras, y cuando valoras, te das cuenta de que algo bello llegó a tu vida. Si no agradeces, yo creo que vida deja de darte cosas bonitas porque ni siquiera te ve poniéndote feliz con lo que tienes”, concluyó.





