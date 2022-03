Iván Marulanda denunció presunto caso de fraude electoral durante las elecciones legislativas

El congresista de la Alianza Verde, quien no alcanzó la votación suficiente para repetir curul en el Senado, denunció que está en duda la información suministrada por la Registraduría, acusaciones que se suman a los cientos de denuncias de fraude en los comicios. (Colprensa - Álvaro Tavera)

Este miércoles 16 de marzo, el senador del Partido Verde, Iván Marulanda, denunció un presunto caso de fraude durante las elecciones legislativas del pasado domingo, en las que se definió la conformación del nuevo Congreso de la República y los candidatos únicos de las coaliciones políticas de cara a la primera vuelta presidencial.

El congresista, quien no alcanzó la votación suficiente para repetir curul durante la próxima legislatura, le envió una carta al secretario de esta colectividad de oposición, Jaime Navarro Wolf, para que de manera diligente haga un reconteo de los votos señalando que está “en duda la validez de la información” suministrada por la Registraduría Nacional del Estado Civil con relación a su votación.

“Porque los indicios y las evidencias de fraude en las pasadas elecciones aparecen a cada minuto y se acumulan como un atentado en contra de la justicia, la democracia y la paz. Si se repite en Colombia eternamente esta situación, que ha sido crónica en nuestra historia republicana, nunca las autoridades tendrán legitimidad, ni habrá paz”, indicó el parlamentario, que obtuvo 7.757 votos en los comicios legislativos.

En ese sentido, Marulanda, quien regresó a la colectividad luego de anunciar su declinación a integrar las listas por el Nuevo Liberalismo, denunció que su votación se “estabilizó” en los reportes consecutivos de la Registraduría desde el boletín 14 hasta el 69 con el 0,04 % del total de la votación obtenida por la Alianza Verde sin ninguna variación, a pesar, que se iban reportando datos de distintas mesas.

Asimismo, señaló que no es estadísticamente probable que se mantuviera el mismo porcentaje de votación durante 54 boletines electorales “sin sensibilidad a los cambios propios de los lugares de procedencia de la información”, debido a que supondría que los apoyos a su candidatura resultaron distribuidos de manera homogénea y proporcional en todo el país, indicado que “es matemáticamente improbable y da a entender que existió una programación predeterminada que puso un tope porcentual a mis votaciones”.

“Es evidente para quienes estuvimos en la dura tarea de mi campaña día y noche, que la votación por mi candidatura no puede corresponder al valor que anuncia el primer escrutinio de solo 7.757 votos. Esto es contrario a las evidencias de nuestros apoyos en las regiones y a nuestra experiencia electoral, si tenemos en cuenta el resultado en votos de cuatro años atrás sumado al desempeño político y parlamentario que tuve durante los últimos cuatro años. Esa cifra, sencillamente no es realista, no se puede creer”, aseveró el congresista, quien fue uno de los fundadores del Nuevo Liberalismo.

Por último, Marulanda le pidió al secretario de la Alianza Verde que ponga en consideración a los equipos de abogados y especialistas la tarea de cuidar la votación que obtuvieron los candidatos de la colectividad, en ese sentido el senador Antonio Sanguino señaló que se sumaba a este pronunciamiento indicando que habían “muchos indicios de una monumental afectación de la voluntad popular en las elecciones del 13 marzo”.

