Epa Colombia, en medio de la polémica, compara a su excontadora con Jhonier Leal

Hace algunos días Yenny Saldarriaga, excontadora de la influenciadora y empresaria Daneidy Barrera, más conocida como ‘Epa Colombia’, aseguró que el país “conocería la verdad” con respecto a su exempleadora y cómo ha llevado la contabilidad de su empresa de queratinas. “Fuerte y grande es aquel que sabiendo que puede hacer daño, elige no hacerlo. Hola, soy Yenny Saldarriaga y pronto Colombia conocerá mi verdad”, afirmó.

Tras conocerse esto, ‘Epa Colombia’ se refirió a esta situación, explicó a sus seguidores a qué se refería Saldarriaga y afirmó que, “se avecina un problema”. Sobre esto, Barrera aseguró que: “Cuando se es tan exitoso, muchas cosas pasan en la vida de uno y yo te voy a contar un problema que se aproxima y va a ser fuerte y van a querer dañarme (...) yo contraté una empresa en Medellín con contadores, abogados, administradores y recursos humanos y esa empresa me quitó 2.000 millones de pesos y ahora son los mismos que me están demandando”.

y añadió que, “ellos a mi me dejaron un problema porque no hicieron bien las cosas con la Dian, que yo misma los llamé para decirles que quería hacer las cosas bien. Yo no tengo nada que esconder amiga, soy una mujer real y tu IVA yo lo asumo porque yo pago todo y por eso espero que me entiendas y me apoyes”.

Por último aseguró que ella prefería hablar de lo que había sucedido ya que, “hay mucha maldad y envidia, tener dinero en realidad es muy difícil y estar así en Colombia es difícil, pero yo quiero seguir aquí luchando y, te digo amiga, ellos solo quieren verme a mí derrotada y vender la información a los medios de comunicación que son amarillistas”.

Pero la situación no paró ahí, ya que ‘Epa Colombia’ siguió tocando el tema de su excontadora y se despachó en contra de ella nuevamente, llegando a compararla con Jhonier Leal, quien asesinó a su hermano, Mauricio Leal y a Marleny Hernández, su madre, con el fin de heredar la fortuna del reconocido estilista de los famosos en Colombia.

“Querer mostrar a una Epa Colombia falsa, ni Jhonier Leal se atrevió a tanto. Piensa que haciendo ese tipo de brujerías puedes acabar con una empresa que brilla tanto”, afirmó la influenciadora que luego dijo, “no te deseo lo peor, pero tus inversiones en medios de comunicación deberías invertirlas en algo mucho mejor. Tanta pobreza en Colombia y tú queriendo dañar mi imagen y mi empresa”.

La polémica entre Daneidy Barrera y su excontadora ha generado toda clase de comentarios en las redes sociales, incluso, la también influenciadora, Yina Calderón se refirió a esto y hasta se burló de la situación de ‘Epa Colombia’. Cabe resaltar que este no es el primer rifirrafe entre estas dos mujeres.

Mientras veía el video en el que la excontadora de Barrera aseguraba que las personas iban a conocer la verdad, Calderón aseguró: “Amiga, usted en lugar de una contadora debería presentarse a ‘Se armó la gorda’, qué introducción, la ‘Rosa de Guadalupa’ le quedó en pañales”, también aseguró que ‘Epa Colombia’ no es de su agrado, pero afirma que está a la espera de lo que suceda ya que no sabe “con qué saldrá” la contadora.

