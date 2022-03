Corte Suprema citó al ‘Pollo’ Carvajal para que explique supuesta financiación del régimen venezolano a Gustavo Petro

Candidato presidencial Gustavo Petro habría sido financiado por el régimen venezolano, dice Hugo 'El Pollo' Carvajal, exjefe de inteligencia militar de Nicolás Maduro. Fotos: Colprensa y Reuters.

Luego de que en octubre del 2021 el exjefe de inteligencia militar del régimen de Nicolás Maduro, Hugo ‘El Pollo’ Carvajal, aseguró que el candidato presidencial del Pacto Histórico, Gustavo Petro, recibió financiación ilegal del chavismo, la Corte Suprema de Justicia lo citó el próximo 21 de abril, hacia las 3:00 p.m. (hora de España) para que amplíe sus declaraciones.

El exgeneral venezolano, que está ad portas de ser extraditado a los Estados Unidos, salpicó tanto a Petro, como a otros políticos latinoamericanos ante el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional en España, donde detalló los dineros que habría entregado el régimen del que hizo parte -hasta que fue detenido por el país ibérico- a personajes del continente como Néstor Kirchner en Argentina, Fernando Lugo en Paraguay, Ollanta Humala en Perú, Manuel Zelaya en Honduras y Gustavo Petro en Colombia.

“Mientras fui director de Inteligencia y Contrainteligencia Militar de Venezuela, recibí una gran cantidad de reportes señalando que este financiamiento internacional estaba ocurriendo. Ejemplos concretos son: Néstor Kirchner en Argentina, Evo Morales en Bolivia, Lula Da Silva en Brasil, Fernando Lugo en Paraguay, Ollanta Humala en Perú, Zelaya en Honduras, Gustavo Petro en Colombia, Movimiento Cinco Estrellas en Italia y Podemos en España. Todos estos fueron reseñados como receptores de dinero enviado por el Gobierno venezolano”, expresó en aquel entonces el ‘Pollo’ Carvajal.

Es de recordar que el mismo Petro le pidió a la Corte Suprema de su país que lo investigue por esas bochornosas acusaciones que se dieron en plena campaña electoral, en las que el también líder del Pacto Histórico busca ser presidente de Colombia.

“Solicito ante la honorable Corte Suprema de Justicia, se permita abrir investigación previa en mi contra, en relación a las supuestas declaraciones por escrito entregadas por el exgeneral venezolano Hugo “El Pollo” Carvajal, al juez de la Audiencia Nacional de España Manuel García-Castellón, en las cuales Carvajal afirma que el gobierno de Venezuela financió mis campañas políticas”, declaró Petro.

Gustavo Petro y Hugo Carvajal

En esa línea, atendiendo la solicitud del también senador progresista, el alto tribunal colombiano anunció que escuchará las polémicas declaraciones del militar chavista contra el aspirante presidencial: “En consecuencia, con el propósito de satisfacer las finalidades establecidas en el artículo 322 de la Ley 600 de 2000, se ordena: Escuchar en declaración a HUGO ARMANDO CARVAJAL BARRIOS, conocido como «EL POLLO, el próximo veintiuno (21) de abril de 2022, a partir de las 3:00 p.m. hora local y 9:00 a.m. hora Colombia, en el Centro Penitenciario de Madrid VII Estremera-Cira M-241, km 5, 750 Estremera, Madrid”, reza el documento de la Corte Suprema.

En su momento, Gustavo Petro no solo desvirtuó las acusaciones en su contra, sino que reiteró que no tiene relaciones con ningún personaje venezolano. “Y no se cansan de intentarlo una y otra vez. Quienes esperan que aparezcan financiaciones de gobiernos extranjeros a mis campañas en algún momento de mi vida política, se quedarán esperando. Ni conozco a Saab ni al general Hugo Carvajal. Estoy alistando una intervención jurídica para confrontar al general y presunto narcotraficante Hugo Carvajal, sea en España, sea en EE. UU.”, señaló el candidato presidencial en un trino, en octubre del año anterior.

No hay que olvidar que, a seis meses después de su detención en Madrid, el Pollo Carvajal mantiene abiertos procesos administrativos y judiciales que le aseguran varias semanas más en territorio español. Mientras tanto, fiscales de Argentina y otros países como Perú e Italia esperan más detalles sobre sus declaraciones judiciales, que aseguraba que el chavismo había financiado con dinero de la petrolera pública PDVSA campañas electorales de los Kirchner y de otros candidatos afines ideológicamente.

