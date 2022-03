Tita Contreras, esposa de Orlando Liñán, víctima de los biopolímeros en Colombia: “Tengo una sombra roja en la cola”

Tomada de Instagram @tiitacontreras

Los biopolímeros siguen tocando la puerta de los famosos del país y esta vez la víctima fue Tita Contreras, esposa del cantante de vallenatos Orlando Liñán, quien denunció recientemente las graves afectaciones que esa sustancia le trajo a sus glúteos.

El desgarrador testimonio lo dio durante una entrevista con el programa Lo sé todo del Canal Uno, donde aseguró que quiso aumentar de volumen sus nalgas y, desafortunadamente, no le contaron el elemento con el que los médicos lograrían tal fin.

Allí, evidentemente muy afectada y entre lágrimas, reveló que luego de la cirugía y de que le implantaran los biopolímeros ha enfrentado dolores inimaginables, por lo que tomó una trascendental decisión. “Ese veneno hay que retirarlo. No hay nada que hacer”, aseguró la cónyuge del también presentador.

En ese diálogo dio a conocer que este miércoles 16 de marzo volverá a someterse quirúrgicamente para que le retiren esas sustancias que, desafortunadamente, siguen siendo un dolor de cabeza para varios mujeres del país.

Tita le contó a ese programa que se colocó los biopolímeros hace 15 años con un médico de Barranquilla. Sin embargo, no reveló el nombre del profesional que la operó.

“En ese momento, ese material era autorizado por el Invima. Ni el doctor me engañó. Ni me dijeron que era una vitamina C”, expresó, a su vez que contó otros detalles de las críticas que recibió.

Inclusive, aseguró que ella no se hizo la cirugía en un centro asistencial fraudulento, sino que corroboró que la persona que la operaba fuera un médico plástico titulado. Luego de ello, contó los síntomas: “Me vi la cola con una sombra roja y ahora está tirando a morada. Tuve dolores lumbares”, contó.

Es más, Tita aseguró que le cuenta a sus fans de esta situación en redes sociales porque le ayuda a otras víctimas a visibilizar estas sustancias que pueden poner en riesgo sus vidas. “Soy valiente, tengo una autoestima muy alta. En las redes son muy crueles. Yo tengo 25 de los 32 síntomas que causan los biopolímeros”, destacó Tita a Lo Sé Todo.

Ya, entre lágrimas, reconoció que no solo le “duele la cola, la nalga, sino que duele saber que cuando me coloqué esto no era vanidad”, agregó, a su vez que dio un mensaje de empoderamiento.

Escuche otros apartes de la entrevista aquí:

Es clave mencionar que entre las otras reconocidas mujeres que han resultado afectadas por los implantes de biopolímeros en sus glúteos, los casos más conocidos son los de Jessica Cediel, Yina Calderón, Marcela Reyes, Andrea Cortés y Lina Tejeiro.

Cada una de estas celebridades ha tenido que librar su propia batalla en contra de las secuelas que dejan estas sustancias en el cuerpo humano, pues aunque han intentado retirarlas los procedimientos son bastante complejos y poco económicos.

“Ponerse biopolímeros es muy barato comparado a lo que vale retirarlos. (El procedimiento) está alrededor de 30 millones de pesos, más exámenes, post operatorios y demás”, indicó Elizabeth Loaiza en unas recientes historias de Instagram.

De hecho, a través de un proyecto de ley, se quiere penalizar con cárcel a quienes utilicen biopolímeros en procedimientos de belleza y estéticos en Colombia. Mientras que otro de los objetivos será el de responsabilizar a las entidades distritales y departamentales de salud sobre el cumplimiento de las condiciones a las entidades prestadoras de salud y que correspondan a dicha sustancia.

Norma Hurtado, representante a la Cámara por el partido de La U y quien radicó el proyecto hace menos de un mes, indicó que el documento incluye imponer, además de la cárcel, “extinción de dominio al inmueble o establecimiento de comercio donde se apliquen dichas sustancias y la venta del inmueble será destinada a indemnizar a las víctimas”.

