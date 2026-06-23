Colombia

Iván Cepeda asumió la responsabilidad de su campaña presidencial y rechazó críticas: “No fue un error, es una fuerza organizada”

El senador del Pacto Histórico defendió el resultado de su aspiración presidencial y cuestionó las lecturas que buscan atribuir fallas a su equipo, resaltando el respaldo ciudadano alcanzado en las urnas

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Iván Cepeda asumió la responsabilidad de su campaña y defendió su proyecto político tras las críticas por los resultados electorales, afirmando que no se trató de un error sino de una fuerza organizada - crédito Sergio Acero/Reuters
Iván Cepeda asumió la responsabilidad de su campaña y defendió su proyecto político tras las críticas por los resultados electorales, afirmando que no se trató de un error sino de una fuerza organizada - crédito Sergio Acero/Reuters

Iván Cepeda se pronunció en medio del ambiente político posterior a la segunda vuelta presidencial en Colombia, tras su derrota en unos comicios marcados por una estrecha diferencia frente a su contendor, Abelardo de la Espriella, y en medio de las críticas por los errores atribuidos a su campaña durante el proceso electoral y el preconteo.

A través de su cuenta oficial en la red social X, el senador del Pacto Histórico abordó las críticas sobre el desarrollo de su campaña, asumió responsabilidad por las decisiones tomadas, pero rechazó que estas puedan ser calificadas como un fracaso o un “error” político.

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“Quien tenga que hacer reclamos por cómo se dirigió la campaña, bien puede dirigirlas a mí; único responsable de eventuales desaciertos”, escribió Cepeda, en un mensaje en el que buscó cerrar filas alrededor de su liderazgo y responder a las observaciones que han surgido tras los resultados preliminares.

El congresista afirmó que desde el inicio de su aspiración presidencial dejó claro el tipo de campaña que pretendía adelantar, basada —según dijo— en principios éticos y en la distancia frente a prácticas tradicionales de la política electoral.

En ese sentido, reiteró su rechazo a lo que calificó como estrategias de “marketing de imagen”, “tratos inescrupulosos” y “demagogia barata”.

Cepeda respondió a las críticas tras los resultados electorales, defendió la conducción de su campaña y aseguró que el respaldo obtenido refleja una fuerza política organizada - crédito Iván Cepeda/X
Cepeda respondió a las críticas tras los resultados electorales, defendió la conducción de su campaña y aseguró que el respaldo obtenido refleja una fuerza política organizada - crédito Iván Cepeda/X

“Lo siento: para mí son importantes los votos, pero también cómo se consiguen”, señaló el senador, en una de las frases más destacadas de su pronunciamiento, con la que insistió en que los métodos utilizados en la contienda política son tan relevantes como el resultado final en las urnas.

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Las declaraciones de Cepeda se producen en un contexto de alta tensión política, en el que el escrutinio oficial aún no ha concluido y las campañas mantienen expectativas sobre la revisión de los resultados. De acuerdo con el preconteo de la Registraduría Nacional, con el 99,99 % de las mesas informadas, Abelardo de la Espriella obtuvo una ventaja de aproximadamente 250.830 votos sobre el senador del Pacto Histórico, en una elección marcada por una alta participación ciudadana.

El proceso electoral registró cerca de 26,3 millones de votantes, equivalente a más del 63 % del censo electoral, lo que confirma una jornada de amplia movilización en todo el país.

Sin embargo, el resultado definitivo dependerá del escrutinio judicial, encargado de verificar las actas de votación, resolver reclamaciones y validar la información del preconteo.

En su mensaje, Cepeda también cuestionó lo que denominó una estrategia para deslegitimar su campaña tras los resultados preliminares. Según el senador, algunas interpretaciones difundidas en el debate público buscan debilitar las reclamaciones que su equipo ha presentado en el proceso de escrutinio.

“Esta es una jugada muy oportuna para intentar debilitar las justas alegaciones que hacemos en el escrutinio”, advirtió, al señalar que el foco mediático sobre los supuestos errores de campaña desvía la atención del análisis sobre el proceso electoral.

El presidente electo celebró su victoria en el preconteo y llamó a respetar la decisión de las urnas, marcando el inicio de una nueva etapa política en el país - crédito Europa Pres
El presidente electo celebró su victoria en el preconteo y llamó a respetar la decisión de las urnas, marcando el inicio de una nueva etapa política en el país - crédito Europa Pres

El senador también expresó preocupación por la situación de algunos integrantes de su equipo de campaña, al afirmar que se han difundido interpretaciones que han derivado en señalamientos contra sus colaboradores, algunos de los cuales —según dijo— han recibido amenazas. Por ello, pidió que el debate político se maneje con responsabilidad y sin poner en riesgo a quienes participaron en su campaña.

En otro aparte de su pronunciamiento, Cepeda insistió en que el resultado electoral no puede minimizarse ni relativizarse. Según el preconteo, su candidatura obtuvo cerca de 12,7 millones de votos, una cifra que, a su juicio, representa una fuerza política significativa en el país.

“Como si 12’700.000 colombianas y colombianos fueran una insignificante fracción del país. Nada de eso. Somos una gran fuerza, consciente, organizada y movilizada”, escribió el senador, en defensa del respaldo obtenido en las urnas.

El equipo de la campaña presentó solicitudes de revisión sobre miles de mesas durante el escrutinio, en medio del proceso que definirá el resultado final de la contienda presidencial - crédito Sergio Acero/Reuters
El equipo de la campaña presentó solicitudes de revisión sobre miles de mesas durante el escrutinio, en medio del proceso que definirá el resultado final de la contienda presidencial - crédito Sergio Acero/Reuters

Mientras tanto, el ambiente político sigue marcado por las reacciones tras la victoria preliminar de Abelardo de la Espriella, quien celebró en Barranquilla y pidió respetar el resultado del preconteo.

El candidato electo afirmó que el país debe cerrar el ciclo electoral y avanzar hacia una nueva etapa institucional, llamando a dejar atrás la confrontación política.

Por su parte, la campaña de Cepeda ha anunciado la presentación de reclamaciones sobre más de 30.000 mesas durante el escrutinio, argumentando la necesidad de revisar actas y verificar posibles inconsistencias. El senador ha insistido en que solo reconocerá el resultado definitivo una vez concluya ese proceso de validación.

El escrutinio, que está en manos de jueces y notarios, será el encargado de definir oficialmente el resultado de la segunda vuelta presidencial. Este proceso incluye la revisión detallada de los formularios electorales, la resolución de reclamaciones y la consolidación de los resultados finales.

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