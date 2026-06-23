Abelardo de la Espriella habló de los temas pilares en su gobierno: “Tenemos una pandemia de inseguridad, tenemos crisis humanitaria”

Abelardo de la Espriella, abogado y empresario colombiano, resultó electo presidente de Colombia tras imponerse en la segunda vuelta electoral el 21 de junio de 2026 - crédito Iván Valencia/AP

El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, afirmó que su gobierno se enfocará en una agenda de seguridad, salud, lucha contra la corrupción y empleo juvenil, al advertir que el país vive “una pandemia de inseguridad” y que el crimen “está desbordado”.

En una entrevista con Caracol Radio, el mandatario electo dijo que su plan busca “resolver los dolores del pueblo colombiano”.

De la Espriella vinculó esa prioridad con el deterioro de la atención en salud y lo describió como una “crisis humanitaria” en la que “se está muriendo la gente por falta de atención médica y porque no recibe sus medicamentos”. En esa misma enumeración incluyó el rezago en servicios básicos y obras públicas: “Nos falta agua potable y alcantarillado” y existe “atraso en infraestructura… en toda Colombia”.

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Al referirse a la corrupción, sostuvo que está “disparada como nunca antes” y la cifró en $90 billones. En el mismo tramo de su diagnóstico agregó el problema de ingresos y alimentación: “Veinte millones de compatriotas se van a la cama con una sola mala comida”.

El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, afirmó que su gobierno se enfocará en una agenda de seguridad, salud, lucha contra la corrupción y empleo juvenil, al advertir que el país vive “una pandemia de inseguridad” y que el crimen “está desbordado” - crédito Rodrigo Abd/AP

Sobre los jóvenes sin inserción educativa ni laboral, afirmó que hay “unos jóvenes sin oportunidades, sin esperanza, los nini, los que ni estudian ni trabajan”. En ese punto mencionó una iniciativa conjunta con José Manuel: “José Manuel y yo tenemos una propuesta maravillosa para que se conviertan en sí, sí: sí estudian y sí trabajan”.

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El presidente electo también describió el cuadro social como “un problema gravísimo de pobreza, de hambre” y aseguró que su administración llegará con “un programa muy claro en cada punto”. Sobre el enfoque político de su gestión, concluyó: “José Manuel y yo no vinimos a hacer la política de siempre, vinimos a cambiarla para siempre”.

El triunfo de De la Espriella cambió el mapa político de América Latina

La confirmación de la victoria de Abelardo de la Espriella en la segunda vuelta presidencial de Colombia, con 12.959.542 votos, representa un giro institucional que trasciende las fronteras nacionales. La diferencia, de 250.830 sufragios sobre Iván Cepeda, líder de izquierda, dejó en suspenso a todo el continente hasta el cierre del conteo, según los datos oficiales de la Registraduría.

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Un mapa de América Latina ilustra los porcentajes atribuidos a Abelardo de la Espriella, en azul, e Iván Cepeda, en rosado, en los diferentes países de la región. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El resultado frena el avance de los sectores progresistas en una de las naciones con mayor peso geopolítico de América Latina. La llegada de una administración de derecha a la presidencia colombiana modifica la dinámica regional, rompiendo una tendencia que hasta el año 2026 favorecía a gobiernos de izquierda en los países más poblados.

Nueva distribución política en América Latina tras las elecciones en Colombia

La victoria de De la Espriella no solo tiene consecuencias internas, sino que reconfigura el tablero político continental. El mapa regional se fragmenta en tres bloques: países con gobiernos de derecha, administraciones de izquierda y un reducido grupo de naciones en transición. El progresismo conserva el control en territorios como México, Brasil, Venezuela, Bolivia, Chile, Honduras y Guatemala, junto a varios países del Caribe.

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En contraste, la derecha refuerza su presencia en Panamá, Ecuador, Paraguay, Uruguay, República Dominicana, Costa Rica y Nicaragua. Mientras tanto, El Salvador y Argentina afrontarán procesos electorales en 2027, y Brasil prepara sus próximos comicios para octubre de este mismo año.

La imagen muestra a Abelardo de la Espriella en el centro, realizando un saludo militar junto a las figuras de Nayib Bukele y Javier Milei, superpuestas en un mapa de América Latina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El triunfo de De la Espriella se suma a la oleada conservadora representada por figuras como Nayib Bukele en El Salvador y Javier Milei en Argentina. Esta alineación de fuerzas podría alterar los equilibrios multilaterales en la región, especialmente en materia de relaciones exteriores y comercio.

La Registraduría Nacional señaló que “hubo coincidencia casi total entre el preconteo y el escrutinio de votos”, lo que reforzó la legitimidad del proceso y aceleró la reacción de los mercados y gobiernos vecinos.

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