Colombia

Abelardo de la Espriella habló de los temas pilares en su gobierno: “Tenemos una pandemia de inseguridad, tenemos crisis humanitaria”

En su diagnóstico, el mandatario entrante aseguró que el desvío de recursos está en su nivel más alto y lo vinculó con la pobreza y el hambre, al sostener que millones de personas reducen su alimentación diaria

Guardar
Google icon
Abelardo de la Espriella, abogado y empresario colombiano, resultó electo presidente de Colombia tras imponerse en la segunda vuelta electoral el 21 de junio de 2026 - crédito Iván Valencia/AP
Abelardo de la Espriella, abogado y empresario colombiano, resultó electo presidente de Colombia tras imponerse en la segunda vuelta electoral el 21 de junio de 2026 - crédito Iván Valencia/AP

El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, afirmó que su gobierno se enfocará en una agenda de seguridad, salud, lucha contra la corrupción y empleo juvenil, al advertir que el país vive “una pandemia de inseguridad” y que el crimen “está desbordado”.

En una entrevista con Caracol Radio, el mandatario electo dijo que su plan busca “resolver los dolores del pueblo colombiano”.

De la Espriella vinculó esa prioridad con el deterioro de la atención en salud y lo describió como una “crisis humanitaria” en la que “se está muriendo la gente por falta de atención médica y porque no recibe sus medicamentos”. En esa misma enumeración incluyó el rezago en servicios básicos y obras públicas: “Nos falta agua potable y alcantarillado” y existe “atraso en infraestructura… en toda Colombia”.

PUBLICIDAD

Al referirse a la corrupción, sostuvo que está “disparada como nunca antes” y la cifró en $90 billones. En el mismo tramo de su diagnóstico agregó el problema de ingresos y alimentación: “Veinte millones de compatriotas se van a la cama con una sola mala comida”.

El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, afirmó que su gobierno se enfocará en una agenda de seguridad, salud, lucha contra la corrupción y empleo juvenil, al advertir que el país vive “una pandemia de inseguridad” y que el crimen “está desbordado” - crédito Rodrigo Abd/AP
El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, afirmó que su gobierno se enfocará en una agenda de seguridad, salud, lucha contra la corrupción y empleo juvenil, al advertir que el país vive “una pandemia de inseguridad” y que el crimen “está desbordado” - crédito Rodrigo Abd/AP

Sobre los jóvenes sin inserción educativa ni laboral, afirmó que hay “unos jóvenes sin oportunidades, sin esperanza, los nini, los que ni estudian ni trabajan”. En ese punto mencionó una iniciativa conjunta con José Manuel: “José Manuel y yo tenemos una propuesta maravillosa para que se conviertan en sí, sí: sí estudian y sí trabajan”.

PUBLICIDAD

El presidente electo también describió el cuadro social como “un problema gravísimo de pobreza, de hambre” y aseguró que su administración llegará con “un programa muy claro en cada punto”. Sobre el enfoque político de su gestión, concluyó: “José Manuel y yo no vinimos a hacer la política de siempre, vinimos a cambiarla para siempre”.

El triunfo de De la Espriella cambió el mapa político de América Latina

La confirmación de la victoria de Abelardo de la Espriella en la segunda vuelta presidencial de Colombia, con 12.959.542 votos, representa un giro institucional que trasciende las fronteras nacionales. La diferencia, de 250.830 sufragios sobre Iván Cepeda, líder de izquierda, dejó en suspenso a todo el continente hasta el cierre del conteo, según los datos oficiales de la Registraduría.

Mapa de América Latina con países en azul y rosado. Leyenda de colores indica Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda. Nombres de países y porcentajes. Logo Infobae.
Un mapa de América Latina ilustra los porcentajes atribuidos a Abelardo de la Espriella, en azul, e Iván Cepeda, en rosado, en los diferentes países de la región. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El resultado frena el avance de los sectores progresistas en una de las naciones con mayor peso geopolítico de América Latina. La llegada de una administración de derecha a la presidencia colombiana modifica la dinámica regional, rompiendo una tendencia que hasta el año 2026 favorecía a gobiernos de izquierda en los países más poblados.

Nueva distribución política en América Latina tras las elecciones en Colombia

La victoria de De la Espriella no solo tiene consecuencias internas, sino que reconfigura el tablero político continental. El mapa regional se fragmenta en tres bloques: países con gobiernos de derecha, administraciones de izquierda y un reducido grupo de naciones en transición. El progresismo conserva el control en territorios como México, Brasil, Venezuela, Bolivia, Chile, Honduras y Guatemala, junto a varios países del Caribe.

En contraste, la derecha refuerza su presencia en Panamá, Ecuador, Paraguay, Uruguay, República Dominicana, Costa Rica y Nicaragua. Mientras tanto, El Salvador y Argentina afrontarán procesos electorales en 2027, y Brasil prepara sus próximos comicios para octubre de este mismo año.

Abelardo de la Espriella saluda al centro. Nayib Bukele a la izquierda y Javier Milei a la derecha. Fondo: un mapa de América Latina.
La imagen muestra a Abelardo de la Espriella en el centro, realizando un saludo militar junto a las figuras de Nayib Bukele y Javier Milei, superpuestas en un mapa de América Latina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El triunfo de De la Espriella se suma a la oleada conservadora representada por figuras como Nayib Bukele en El Salvador y Javier Milei en Argentina. Esta alineación de fuerzas podría alterar los equilibrios multilaterales en la región, especialmente en materia de relaciones exteriores y comercio.

La Registraduría Nacional señaló que “hubo coincidencia casi total entre el preconteo y el escrutinio de votos”, lo que reforzó la legitimidad del proceso y aceleró la reacción de los mercados y gobiernos vecinos.

Temas Relacionados

Abelardo de la EspriellaPlan de gobiernoInseguridadCrisis humanitariaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Álvaro Uribe siguió en su arremetida contra el estratega de Abelardo de la Espriella en campaña: “Mejor ser un viejo fósil que un bandido solapado”

Las tensiones entre el exmandatario colombiano y el estratega Carlos Suárez a graves acusaciones de guerra sucia digital y supuestos vínculos históricos con contradictores del proyecto político de derecha

Álvaro Uribe siguió en su arremetida contra el estratega de Abelardo de la Espriella en campaña: “Mejor ser un viejo fósil que un bandido solapado”

La MOE le llamó la atención a Gustavo Petro por sus denuncias de presuntas irregularidades en la segunda vuelta presidencial: la razón

El jefe de la misión, Esteban González Pons, agregó que el mandatario cuenta con herramientas del Estado para actuar dentro de los canales legales si considera que hay hechos que ameritan intervención

La MOE le llamó la atención a Gustavo Petro por sus denuncias de presuntas irregularidades en la segunda vuelta presidencial: la razón

Colombia vs. RD Congo, EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido del Grupo K del Mundial 2026

La Tricolor, dirigida por Néstor Lorenzo, llega tras una victoria en su debut, mientras que su rival buscará sumar puntos luego de igualar en la primera jornada. El partido se juega en Guadalajara y será arbitrado por el italiano Maurizio Mariani

Colombia vs. RD Congo, EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido del Grupo K del Mundial 2026

Piter Albeiro hizo petición a la selección Colombia, a horas de su encuentro con la RD Congo: “Ya esto de candidatos pasó”

El comediante se pronunció en sus redes sociales para exponer su apoyo al seleccionado colombiano en la segunda fecha con miras a su clasificación a los dieciseisavos de final

Piter Albeiro hizo petición a la selección Colombia, a horas de su encuentro con la RD Congo: “Ya esto de candidatos pasó”

Una ujer devolverá $4 millones que le giraron por error para no ser condenada en Manizales

Según la ley colombiana, este delito se denomina como aprovechamiento de error ajeno

Una ujer devolverá $4 millones que le giraron por error para no ser condenada en Manizales
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Experto en geopolítica advierte que la presión armada condiciona el voto en Colombia: “El trasfondo de la ofensiva electoral”

Experto en geopolítica advierte que la presión armada condiciona el voto en Colombia: “El trasfondo de la ofensiva electoral”

JEP confirmó primera condena por “falsos positivos”, exmilitar responderá por la muerte de 31 jóvenes y campesinos

Casos de “falsos positivos” podrían ser más de 21.000: JEP contrastará registros de posibles víctimas entre 1990 y 2016

Violencia intrafamiliar y conflicto armado: la “guerra” que afecta a miles de hogares en Colombia

Alias Naín, líder de Los Pachenca, reapareció para amenazar con una ‘limpieza social’ en La Guajira: “Vamos a estar para el pueblo”

ENTRETENIMIENTO

Piter Albeiro hizo petición a la selección Colombia, a horas de su encuentro con la RD Congo: “Ya esto de candidatos pasó”

Piter Albeiro hizo petición a la selección Colombia, a horas de su encuentro con la RD Congo: “Ya esto de candidatos pasó”

Cómo recogerse el cabello sin gel ni maltratárselo, según el truco de la influenciadora colombiana María Elvira Ramírez

Westcol defendió a Andrea Valdiri tras haber encarado a un internauta que la insultó junto a sus hijas:  “Le faltó meterle una cachetada”

Margarita Rosa de Francisco respondió con contundente mensaje tras la victoria de Abelardo de la Espriella en segunda vuelta electoral: “Celebren”

Lokillo Flórez no se quedó callado y les envió un mensaje a los colombianos tras el resultado de las elecciones: “No hay por donde”

Deportes

Colombia vs. RD Congo, EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido del Grupo K del Mundial 2026

Colombia vs. RD Congo, EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido del Grupo K del Mundial 2026

Las tres figuras de RD Congo a las cuales la selección Colombia debe prestar atención en el Mundial 2026

Este es el plan de James Rodríguez para evitar lesiones en el Mundial 2026: “Trabajamos estrategias específicas”

Carlos Antonio Vélez, previo al partido de Colombia, dijo que “Néstor Lorenzo sigue con sus incongruencias” y que “estamos pegados a individualidades”

Néstor Lorenzo, entrenador de la Selección Colombia, se refirió a la titular ante RD Congo: “Pueden haber cambios”