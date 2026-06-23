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Álvaro Uribe denunció irregularidades en el proceso en su contra por la masacre de El Aro y La Granja: “Me atropella negando recursos”

Jaime Granados, abogado defensor del expresidente de la República, estudia implementar medidas legales contra la fiscal encargada del caso

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El expresidente Uribe ha negado tener relación con grupos paramilitares - crédito Europa Press
El expresidente Uribe ha negado tener relación con grupos paramilitares - crédito Europa Press

La Fiscalía General de la Nación llamó a indagatoria al expresidente Álvaro Uribe Vélez por expedientes que lo vinculan con hechos ocurridos en Antioquia en los años 90, entre ellos las masacres de El Aro y La Granja, el caso Guacharacas y el asesinato del defensor de derechos humanos Jesús María Valle.

El propio exmandatario informó la decisión en su cuenta de X y la presentó como un paso tomado antes de escuchar su versión, en un expediente que quedó en manos del ente acusador desde 2020.

Los tres procesos llegaron a la Fiscalía el 14 de septiembre de 2020, después de que Uribe Vélez renunció al Senado y la Corte Suprema de Justicia perdió competencia para investigarlo. En ese momento, las carpetas se remitieron cuando Francisco Barbosa estaba al frente de la entidad.

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Fiscalía formalizó una investigación contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por hechos relacionados con las masacres de El Aro y La Granja - crédito @FiscaliaCol/X
Fiscalía formalizó una investigación contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por hechos relacionados con las masacres de El Aro y La Granja - crédito @FiscaliaCol/X

“De mis abogados: Fiscalía Tercera nos acaba de notificar hace un rato que lo llama a indagatoria por el tema de El Aro, La Granja, José María Valle y Guacharacas”, expuso Uribe Vélez en X. La mención reunió en un solo anuncio cuatro frentes que en la Corte Suprema de Justicia estaban agrupados bajo un mismo radicado.

El 23 de junio de 2026, tras varios días del anuncio, el líder político del Centro Democrático afirmó que ha presentado varios recursos al ente acusador que han sido negados. Además, señaló que el actuar de la entidad liderada por Luz Adriana Camargo afecta su integridad y su derecho al debido proceso.

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“La Fiscalía en un tema sustancial como llamarme a Indagatoria a dos días de elecciones sin haber practicado las pruebas que la fiscal ordenó me atropella negando recursos(sic)”, afirmó en la misma plataforma digital.

Álvaro Uribe sostuvo que hubo varias irregularidades en el proceso - crédito @AlvaroUribeVel/X
Álvaro Uribe sostuvo que hubo varias irregularidades en el proceso - crédito @AlvaroUribeVel/X

La defensa del expresidente Álvaro Uribe Vélez evalúa acciones legales contra la fiscal Marcela Abadía, que lo llamó a indagatoria en el proceso por las masacres de La Granja y El Aro, en Antioquia.

El penalista Jaime Granados, en entrevista con El Tiempo, sostuvo que dentro del expediente se decretaron pruebas solicitadas por la defensa que “no habían concluido” y que estaban en curso. Aseguró que ese material es “definitivo” para probar la inocencia de Uribe Vélez.

Granados afirmó que el plazo legal para ese trámite vencía el 3 de julio de 2026 y cuestionó que la fiscal se anticipara “de manera abrupta y sorpresiva”. “No es un caso que tenga riesgo de prescripción alguno. Es un proceso que viene desde 2022. ¿Por qué no esperó al 3 de julio y se escuchó a los testigos que se solicitaron?”, cuestionó.

Las razones de la Fiscalía para abrir la indagatoria contra Álvaro Uribe Vélez

El abogado Jaime Granados denuncia un supuesto "complot criminal" para vincular al expresidente Uribe con soborno y fraude procesal - crédito Colprensa
Jaime Granados, abogado defensor del expresidente de la República, estudia implementar medidas legales contra la fiscal encargada del caso n soborno y fraude procesal - crédito Colprensa

Para la Fiscalía General de la Nación, existen pruebas que confirman un vínculo entre el expresidente Álvaro Uribe Vélez con la creación del grupo paramilitar Bloque Metro de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Sobre la masacre de La Granja, el entre acusador considera que hubo actos de omisión por parte de Uribe Vélez mientras estaba al mando de la Gobernación de Antioquia, argumentando que pudo evitar los ataques a la población civil.

El testimonio de Salvatore Mancuso también cobra relevancia en la investigación, puesto que el gestor de paz reconocido por el Gobierno Petro declaró que la masacre de El Aro fue una orden directa de Pedro Juan Moreno Villa, que presuntamente actuaba a nombre del entonces gobernador Álvaro Uribe.

De igual manera, el oficio emitido por el ente investigador señala que el exsenador fue un posible determinador del asesinato del defensor de derechos humanos Jesús María Valle, otro delito cometido por presunta petición de Pedro Juan Moreno Villa, a nombre de Uribe Vélez. Cabe recordar que Moreno Villa falleció años después en un oscuro accidente de un helicóptero, rápidamente archivado por la Aerocivil, pero, cuya investigación judicial jamás llegó a conclusiones claras.

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