Colombia

Rescataron en Huila a una cría de zorro que una familia campesina cuidó durante semanas creyendo que era un perro

La autoridad ambiental fue contactada cuando el animal presentó conductas que no correspondían a las de una mascota

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La confusión de una familia campesina de Algeciras, Huila, que creyó haber rescatado a un cachorro de perro abandonado, terminó revelando el verdadero origen silvestre del animal: una cría de zorro - crédito CAM / Facebook

La intervención de la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena (CAM) permitió que una cría de zorro silvestre de menos de tres meses pudiera iniciar un proceso de rehabilitación, luego de haber sido cuidada por una familia campesina en el municipio de Algeciras, Huila.

El animal había sido recogido por los habitantes al confundirlo con un cachorro de perro que creían abandonado y vulnerable en la zona rural. Durante varias semanas, la familia proporcionó refugio y alimento a la cría, sin sospechar que se trataba de una especie silvestre.

Con el paso de los días, comenzaron a notar conductas atípicas y diferencias físicas respecto a un perro doméstico.

“La familia manifestó que el animal comía de manera agresiva y empezaron a notar que presentaba características físicas distintas a las de un perro, como la forma de sus uñas, su pelaje y la estructura de su rostro”, relató Estefanía Charry Valencia, veterinaria de la CAM.

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La cría de zorro fue rescatada en zona rural de Algeciras tras varias semanas bajo el cuidado de una familia campesina que la confundió con un perro - crédito CAM / Facebook
La cría de zorro fue rescatada en zona rural de Algeciras tras varias semanas bajo el cuidado de una familia campesina que la confundió con un perro - crédito CAM / Facebook

La situación llevó a la familia a contactar a la autoridad ambiental ante la duda sobre la verdadera naturaleza del animal. “Gracias a la acción de esta familia, que nos dio aviso, fue posible iniciar oportunamente su proceso de atención”, subrayó la profesional. Tras la visita, los especialistas de la CAM confirmaron que se trataba de una hembra de zorro silvestre en buen estado de salud.

Atención veterinaria y cuidados especializados

La cría fue trasladada al Hogar de Paso de Fauna Silvestre de Neiva, donde un equipo médico veterinario inició una evaluación integral. María Camila Gómez Chávarro, veterinaria del centro, afirmó: “Se trata de una cría de zorro hembra de menos de tres meses de edad. Llegó en buenas condiciones de salud y con capacidad para alimentarse por sí sola”.

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El protocolo incluyó alimentación específica, desparasitación y monitoreo constante de su estado. “Su dieta está compuesta por diferentes alimentos como frutas, huevos, pollo y corazones, permitiendo cubrir sus requerimientos nutricionales durante esta etapa de crecimiento”, detalló Gómez Chávarro.

El Hogar de Paso de Fauna Silvestre de Neiva se encarga de la atención veterinaria y rehabilitación del animal antes de su regreso a la vida silvestre - crédito CAM / Facebook
El Hogar de Paso de Fauna Silvestre de Neiva se encarga de la atención veterinaria y rehabilitación del animal antes de su regreso a la vida silvestre - crédito CAM / Facebook

El recinto donde permanece la cría ha sido acondicionado con estructuras de madera y elementos de enriquecimiento ambiental. Estas adecuaciones tienen como objetivo estimular los comportamientos naturales de la especie y minimizar el contacto con los humanos, un aspecto fundamental para favorecer su reintegración a la vida silvestre.

Proceso de rehabilitación y futuro regreso al hábitat

La CAM estableció que la pequeña zorra permanecerá bajo observación hasta alcanzar la etapa juvenil. Una vez cumpla este ciclo, será trasladada al Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre (CAV) de Teruel, donde se fortalecerá su proceso de rehabilitación con miras a su futura liberación en el entorno natural.

Los especialistas evaluarán de manera permanente su evolución. La meta es que la cría adquiera las habilidades necesarias para sobrevivir en su hábitat y pueda adaptarse plenamente al entorno silvestre, sin dependencia ni hábitos asociados a la presencia humana.

La alimentación especial y el espacio adaptado buscan estimular los comportamientos naturales y reducir el contacto con seres humanos - crédito CAM / Facebook
La alimentación especial y el espacio adaptado buscan estimular los comportamientos naturales y reducir el contacto con seres humanos - crédito CAM / Facebook

En casos como este, la recomendación de las autoridades ambientales es clara: “Cuando se encuentren crías de animales silvestres, no los manipulen ni los recojan, muy seguramente su mamá esté en busca de alimento o refugio y pronto regresará por ella”, aconsejó Estefanía Charry Valencia. Solo si el animal está herido o en riesgo, debe reportarse a las autoridades para garantizar su bienestar.

Llamado a la comunidad y prevención

La CAM insiste en la importancia de no intervenir innecesariamente con la fauna silvestre. La interacción humana, aunque motivada por el cuidado, puede interrumpir procesos naturales y dificultar la supervivencia de las especies cuando se reintegran a su entorno.

La entidad recordó que, ante cualquier emergencia relacionada con fauna silvestre en el Huila, la ciudadanía puede comunicarse con la CAM al 318 311 8266 o con la Policía Ambiental al 310 206 8944 para recibir orientación y apoyo especializado.

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Algeciras, HuilaZorro silvestreZorro como mascotaFamilia campesinaColombia-Noticias

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