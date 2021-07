Lina Tejeiro reveló detalles de su lucha contra los biopolímeros, un año después de su operación

El pasado 10 de julio se cumplió un año desde que la actriz colombiana Lina Tejeiro tuvo que ser intervenida quirúrgicamente, por cuenta de los biopolímeros que le fueron inyectados en los glúteos y que, a su vez, le significaron graves problemas de salud. Sobre esta situación, aprovechó el aniversario y brindó nuevos detalles a través de una serie de videos publicados en su cuenta de Instagram.

Tejeiro también dejó ver las radiografías que evidencian la presencia de los biopolímeros en su momento y, de igual manera, compartió crudas imágenes del momento en que se encontraba durante la operación y a través de las cuales se ve la magnitud de la herida.

Además, señaló que a pesar de haber pasado tan solo 12 meses de la delicada operación, la mejoría es evidente y todo gracias a su dedicación, pues es bastante entregada a sus rutinas de ejercicio y las diferentes publicaciones que hace a diario en sus redes sociales son prueba de ello.

“Ya me está saliendo culito y nalguita”, agregó Lina entre risas.

Lina Tejeiro aprovechó para comentarle a sus seguidores que, aun cuando el proceso de aceptación y recuperación fue bastante complejo, ha podido superar los obstáculos con la frente en alto.

“Lo único que rescato de todo este proceso, que yo no pedí en ningún momento, es que crecí y aprendí mucho. Fue un proceso de aceptación durísimo porque yo no pedí que me pusiera biopolímeros, ni que me hicieran daño, pero hoy en día muro hacia atrás y digo: ‘¡Que lindo lo que viví!’ y estoy agradecida por eso. Hace un año estaba que me arrancaba el pelo y me preguntaba por qué a mí”, explicó.