Por compra de votos, víctimas anunciaron que demandarán la elección del hijo del paramilitar ‘Jorge 40′, en curul de paz

El hijo del jefe paramilitar “Jorge 40”, Jorge Rodrigo Tovar, logró curul de víctimas en el Congreso

No cesa la controversia por la elección como congresista de Jorge Rodrigo Tovar (conocido como Yoyo), hijo del paramilitar ‘Jorge 40′. Un grupo de víctimas demandarán la credencial que obtuvo el hoy electo representante a la Cámara por la Circunscripción Transitoria Especial de Paz (Citrep) número 12.

Con más de 14.900 votos obtenidos tras las elecciones legislativas del pasado domingo 13 de marzo, Yoyo se convertirá en el congresista que representará a las víctimas de la Sierra Nevada de Santa Marta y la Serranía del Perijá en el Congreso de la República.

Este hecho ha sido duramente cuestionado desde la opinión pública y asociaciones de víctimas que aseguran no sentirse dignificados por el hijo de uno de los criminales más sanguinarios de la historia de Colombia y por eso anunciaron que acudirán ante las autoridades para revocar la elección de Jorge Tovar.

“Ya estamos preparándonos para que ahora que el Congreso de la República comience sus sesiones tener un debate en el Senado, donde las personas candidatos que firmaron las cartas de renuncia van a expresar ante el país su inconformismo frente a la credencial que se gana el hijo de un victimario muy temido en esta región”, señaló Dayro Bayona, vocero de víctimas, en diálogo con Noticias Caracol.

Así mismo, otro grupo de 53 víctimas anunció que enviarán una petición al Consejo Nacional Electoral (CNE) en el que no solo rechazan la elección de Tovar como parlamentario en esa circunscripción, sino que denuncian presuntas irregularidades en las que habría incurrido para ganarse la curul.

Así lo confirmó Eduar Álvarez, uno de los aspirantes a esa curul de paz, que ahora está en manos del exjefe paramilitar. “Lo demandaremos por compra de votos, por trasteo de votos. Se trajo la gente de zona bananera a votar. Se trajo a la gente de otros municipios a votar. Se hizo trasteo de votos”, expresó el excandidato en testimonios recopilados por el diario El Nuevo Siglo. A su vez, Álvarez que reveló la supuesta estrategia de Tovar para llegar al Congreso colombiano.

“Había coaliciones explícitas entre ‘Yoyo’ Tovar y candidatos a la Cámara y eso estaba prohibido. Estaba prohibido comprar votos. Una comunidad que me estaba apoyando al final me dijo que no podía porque ‘Yoyo’ Tovar les estaba haciendo la vía”, explicó.

Cabe aclarar, que este grupo de víctimas, contrario a los primeros denunciantes que reveló el informativo, aseguran que no demandarán la elección de Yoyo Tovar por ser hijo de Jorge 40, sino por su posible fraude electoral. “A él hay que cuestionarlo es por lo que hizo en la campaña. Esas denuncias deben llegar al Consejo Nacional Electoral. Las vamos a presentar por lo menos 53 víctimas”, añadió Eduar Álvarez.

Por su parte, otras de las víctimas, consultadas por Noticias Caracol aseguran que días previos a las elecciones, 17 candidatos renunciaron a este escaño por posibles irregularidades, según informó la corporación Constructores de Paz y Desarrollo Sostenible.

“Esta era para las víctimas que vivían en el territorio, que habían sido afectadas, que no tenían la posibilidad de participar en política, no para los hijos de los victimarios, no para las castas políticas que han empobrecido nuestra región”, añadió Darío Bayona en su entrevista con el noticiero.

Tras los duros cuestionamientos y el anuncio de eventuales demandas, Jorge Rodrigo Tovar se defendió, dijo que cumplió con todos los parámetros y requisitos para competir por esa circunscripción y se reconoció como víctima del conflicto armado que azotó a Colombia por varias décadas.

“Yo hice una campaña de frente, una campaña de paz y eso fue lo que entusiasmó a las víctimas. Ellos salieron a votar de corazón. Soy víctima del conflicto armado, vi morir a un tío, ser desplazado, las víctimas somos un universo diverso”, comentó Yoyo a la emisora Caracol Radio.

