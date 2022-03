En video: Armando Benedetti agrede verbalmente a Federico Gutiérrez

Armando Benedetti y Federico Gutiérrez

El candidato presidencial del Equipo por Colombia, Federico ´Fico´ Gutiérrez y el senador, Armando Benedetti fueron protagonistas de una fuerte discusión una vez finalizó el debate presidencial organizado por Revista Semana y El Tiempo el 14 de marzo. El episodio quedó grabado en video y en este se ve a los dos políticos gritarse.

El video empieza cuando se escucha al senador gritarle a Gutiérrez una grosería, a lo que este último no se queda callado y le da a entender que ese comportamiento es típico de él. Benedetti le responde invitando a que se acerque para discutir, lo que para algunos se entiende como una invitación a pelear físicamente. Cabe resaltar que esto sucedió dentro del auditorio donde se realizó el debate.

- Benedetti: Bobo hijue…

- Gutiérrez: Ese es el ejemplo que das vos

- Benedetti: Sí, sí, el ejemplo. Venga, venga….

- Gutiérrez: Esos es lo que hacen ellos

Una vez sucede este cruce de gritos, Benedetti sale del auditorio y Gutiérrez siguió refiriéndose al episodio con las personas que estaban en el espacio. El candidato presidencial tildó el comportamiento del senador como provocador y llamó al político bandido.

“Eso es lo que hacen ellos. Es que el bandido es él, no nosotros”, sostuvo Gutiérrez .

Es de mencionar que la rabia del senador se desató porque en medio del debate, Gutiérrez atacó a Petro señalándole que tenía personas cuestionadas o con procesos judiciales abiertos a su alrededor, como Benedetti.

“Tiene un proceso por extinción de dominio, por enriquecimiento ilícito y anda con vos pa’ arriba y pa’ abajo. Y entonces la corrupción ahí sí vale y en otros lados no. Corrupción es corrupción venga de donde venga, ese es uno de los debates que también le debes una explicación al país. Por supuesto no la vas a dar, pero se la vas a quedar debiendo al país”, sostuvo el candidato presidencial.

Hay que recordar que Benedetti tiene un proceso en la Corte Suprema de Justicia por incremento del patrimonio que no ha logrado demostrado 2009, 2014, 2016 y 2017. En medio de la investigación, la Fiscalía ocupó el pasado 25 de octubre un apartamento del senador de considerable valor que, presuntamente habría sido adquirido por una tercera persona en una subasta de la Dirección Nacional de Estupefacientes.

Benedetti se defendió en Twitter mientras el debate seguía en curso y le dijo al candidato que era un cobarde. Además, aseguró que esos procesos se le han abierto para deslegitimarlo, pero que ha salido limpio de todo.

“Le recuerdo al cobarde de Fico Gutiérrez que ya la Fiscalía dijo que mi patrimonio está justificado. Soy víctima de unas emboscadas judiciales de los hampones que andan con usted. ¿Y a usted no le da pena andar con Alex Char? ¿O sobre él no tiene nada que decir?”, escribió el senador.

Una vez terminó el debate, Benedetti no abandonó el recinto sin increpar a Gutiérrez personalmente. Sin embargo, el mismo senador asegura que no fue la mejor manera de hacerlo. Esta noche publicó otro mensaje en el que aclaró que nunca hubo ni siquiera un intento de agresión física y volvió a tildar al candidato presidencial de cobarde.

" Pelea o intento de agresión nunca hubo, pero sí me equivoqué. Fico más que un bobo, es un cobarde que me ataca en un escenario en el que sabe que no le puedo responder. ¿Será que así lo acostumbró su Secretario de la mafia Gustavo Villegas?”, escribió.

