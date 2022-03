“Llenar de falsas esperanzas a la gente es encender la mecha de un estallido”: polémica por trino de Juanes supustamente en contra de Gustavo Petro

El cantante, compositor y músico colombiano Juanes. EFE/Ángel Medina G./Archivo





Juan Esteban Aristizábal, más conocido como Juanes, es uno de los cantantes colombianos con mayor reconocimiento en el país y a nivel internacional. El artista de grandes éxitos como de ‘La camisa negra’, ‘Volverte a ver’ y ‘Nada valgo sin tu amor’ también es reconocido por sus obras filantrópicas y por defender los derechos humanos.

Este miércoles publicó en su cuenta un mensaje acerca de la actual situación que se vive en el territorio nacional por las próximas elecciones presidenciales, que se realizarán el domingo, 29 de mayo de 2022.

“No hay nada más peligroso que hacer promesas que NO se pueden cumplir. Llenar de falsas esperanzas a la gente es encender la mecha de un estallido”, escribió en su cuenta de Twitter.

No hay nada más peligroso que hacer promesas que NO se pueden cumplir. Llenar de falsas esperanzas a la gente es encender la mecha de un estallido. — Juanes (@juanes) March 16, 2022

Por esa publicación es tendencia y muchos usuarios de la red social lo han criticado. “Vamos a ver, tú no vives en Colombia hace mucho tiempo! Tienes billete y te da igual pagar 1000 pesos por 1L de leche o 3000, pero al ciudadano de a pie no, será que les permites votar por un cambio? Donde ellos puedan vivir de una manera decente? Gracias.”, comentó Valentina Vega, usuaria de Twitter.

“Ay! Juanes. Qué bueno es hablar cuando la nevera está llena hoy día. Se te olvidó la época donde te presentabas en bares y pedías plata prestada para pagar el arriendo. Es que todo se olvida cuando se tiene dinero. Pero aquellos que viven en la miseria, deben de seguir viviendo así”, afirmó Cesar A.

Andrés Cifuentes Waldmann, otro internauta dijo: “O sea que la nevera se llena con promesas que no se pueden cumplir? Las soluciones no están en prometer sino en hacer hasta lo imposible para aumentar las posibilidades de la sociedad. ¡Y no voy a votar por Fico!! Pero comer entero no es la solución”.

La publicación cuenta con más de 3.467 retweets y 13,7 mil me gusta. Es de recordar que el colombiano en el mes de febrero recibió el Premio Internacional de la Paz de 2022, en ese momento afirmó que “la idea de la paz tiene que ser una realidad y la directora ha sido muy estricta, facilitando cambios sistemáticos y ayudando a los problemas no solo de los chicos afectados, sino también con los profesores y padres de familia”.

Igualmente, el paisa ha hablado en muchas ocasiones de paz y odio. “Un día entendí que hay personas que no tienen cómo pedir perdón, porque no saben cómo resolver un problema, eso para mí eso fue algo que me marcó demasiado y mi propósito es ayudar en ese camino hacia la paz”, señaló.

Además, desde hace 15 años creó la Fundación Mi Sangre, en la que activan ecosistemas y construyen capacidades que permiten a las nuevas generaciones liderar la construcción de una cultura de paz en Colombia.

El cantautor en algunas de sus canciones se ha referido a temas sociales como con su canción ‘Fíjate bien’, en la que mención a las minas antipersona: esos explosivos sembrados en el campo de Colombia que apagaron la vida de campesinos, civiles y soldados.

Lo mismo sucede con ‘Odio por amor’, en la que invita a pedir perdón, en la que habla de que todos son hermanos y por eso no se deben pelear. Asimismo, asegura que es tiempo de cambiar el odio por amor.

