Egan Bernal le respondió a quienes le dicen que se aleje de la política

Referencia. Egan Bernal avanza en su recuperación desde la casa, tras recibir el alta médica. Foto: Instagram @eganbernal

Egan Bernal no teme a hablar de los temas que atañen al país por estos días como lo son las elecciones que se dieron a lugar el pasado domingo en donde Colombia eligió la nueva legislatura que empezará a regir desde el 20 de julio y por los siguientes 4 años.

Además, se llevaron a cabo las consultas presidenciales en las que salieron avante en sus listas Gustavo Petro en el Pacto Histórico, Federico Gutiérrez en el Equipo por Colombia y Sergio Fajardo por el Centro Esperanza.

Aunque sobre los temas políticos los deportistas suelen ser discretos en muchos casos, el debate parece que atrae a otros como Egan, haciendo la salvedad de que no revela sus inclinaciones, ni da visos de quien debería ser para él el próximo dirigente colombiano.

El ciclista cafetero se ha visto activo casi siempre hablando sobre la situación del país y ahora, a través de Twitter se ha dejado ver aún más con la coyuntura política que es tendencia por estos días.

Bernal ha dejado tuits diciendo: “Básicamente, para la presidencia se enfrentan dos grandes mayorías. (Según yo)”.

Mientras que su más reciente trino publicó: “Es chistoso ver cómo algunas personas intentan que me aleje de la política y no de mi opinión por ser deportista. Y eso que no tomo gran partido por alguno, se imaginan dijera todo lo que opino??”.

Los comentarios no se hicieron esperar por parte de sus seguidores quienes le mostraron su apoyo para hablar de política ejerciendo su derecho como ciudadano a referirse a lo que pasa en el país.

Entre los más destacados se encuentra el de la periodista Vicky Dávila quien le escribió: “Eres ciudadano y por ser deportista no has perdido tus derechos… además, la libertad de expresión existe en las democracias. Dale campeón!!!!”.

Por ahora, el campeón del Tour de Francia 2019 y Giro de Italia 2021, se mantiene activo también en cuanto a sus ejercicios de recuperación y espera, según ha dicho su entrenador Xavier Artetxe, poder volver a las competencias a finales de la temporada o a principios de 2023.

Foto de archivo. Egan Bernal tuitea sobre cómo le piden que se aleje de la política, sin embargo, él asegura no decir todo lo que piensa al respecto. REUTERS/Gonzalo Fuentes

Hace algunos días el zipaquireño publicó una foto en la que se le ve con el uniforme de su equipo Ineos Grenadiers y montado en la bicicleta haciendo rodillo en casa, lo cual llena de ilusión al país de cara a su regreso al deporte pedal en la mejor de sus condiciones, siendo entre otras cosas el ciclista más importante tanto para su equipo como para el país en la actualidad.

Vale recordar que para esta temporada el cundinamarqués tenía previsto volver al Tour, pero ante lo acontecido, el equipo ha tenido que replantearse su líder decidiéndose recientemente por el británico Adam Yates, ratificando, entre otras cosas, que su otro líder, el ecuatoriano Richard Carapaz, se mantendrá en la nómina que buscará el título del Giro de Italia 2022.

