Legalizan captura de sospechosos por el crimen del periodista Cristian Herrera: alias ‘Demonio’ sería el autor material

John Sebastián Duque Andrade, Angélica Vesga Arenas y Wilmer Alexander Portillo González fueron capturados por su presunta participación en el homicidio del periodista Cristian Herrera. - crédito @mindefensa/X

Un juez de control de garantías legalizó la captura de tres personas señaladas de participar en el asesinato del periodista Cristian Hernando Herrera, ocurrido el pasado 6 de junio en el barrio Quinta Oriental de Cúcuta, Norte de Santander.

Los capturados fueron identificados como John Sebastián Duque Andrade, conocido con el alias de ‘Demonio’; Angélica Vesga Arenas y Wilmer Alexander Portillo González, quienes fueron presentados por la Fiscalía General de la Nación ante la justicia como presuntos implicados en la planeación y ejecución del homicidio.

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La decisión judicial también avaló los procedimientos de registro y allanamiento realizados por las autoridades en varios inmuebles de Cúcuta y el municipio de El Zulia, diligencias que permitieron la recolección de elementos materiales probatorios y la captura de los sospechosos.

Alias ‘Demonio’ sería el presunto autor material del asesinato

De acuerdo con las primeras hipótesis de la investigación, John Sebastián Duque Andrade, alias ‘Demonio’, habría sido el encargado de ejecutar el ataque armado que acabó con la vida del periodista.

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El director de la Policía Nacional, general William Rincón, señaló que las evidencias recopiladas hasta el momento apuntan a que este hombre sería el presunto responsable directo del homicidio, mientras que los otros dos detenidos habrían cumplido funciones de apoyo y coordinación para facilitar la acción criminal.

Según las autoridades, alias ‘Demonio’ tendría antecedentes y presuntos vínculos con actividades relacionadas con homicidios y hurtos, además de posibles nexos con estructuras delincuenciales que operan en Norte de Santander.

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Las capturas se llevaron a cabo el pasado 9 de junio en la terminal de transporte de Cúcuta, en medio de un operativo conjunto entre la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación.

La Policía Nacional de Colombia anunció la captura de tres presuntos responsables del homicidio del periodista Cristian Herrera, ocurrido en Cúcuta. Entre los detenidos se encuentra el presunto sicario, alias 'El Diablo', y dos de sus colaboradores. - crédito @mindefensa/X

Allanamientos dejaron vehículos y celulares incautados

Durante las diligencias judiciales, las autoridades realizaron registros en tres inmuebles ubicados en Cúcuta y El Zulia, donde fueron hallados elementos que ahora hacen parte del material probatorio dentro del proceso.

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Entre los elementos incautados figuran un taxi, cuatro motocicletas y tres teléfonos celulares.

Los investigadores buscan establecer si estos vehículos y dispositivos fueron utilizados para coordinar o ejecutar el asesinato del periodista.

La Fiscalía informó que la legalidad de estos procedimientos también fue avalada por el juez durante la audiencia preliminar.

Fiscalía prepara imputación de cargos

Tras la legalización de las capturas, el proceso continuará con las audiencias concentradas que se desarrollarán bajo reserva.

Se espera que un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones de Derechos Humanos avance en la imputación de cargos por delitos como homicidio agravado y concierto para delinquir, teniendo en cuenta la presunta participación de los capturados en la planeación y ejecución del atentado.

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La reserva de las diligencias busca proteger el curso de la investigación y evitar que se afecte la recolección de nuevas pruebas o la identificación de otros posibles involucrados.

La Fiscalía General de la Nación avanza en el proceso judicial contra los presuntos responsables del asesinato del periodista Cristian Herrera y prepara la imputación de cargos dentro de la investigación. - crédito Colprensa

Posibles vínculos con la estructura criminal ‘La Familia P’

De acuerdo con El Heraldo, las autoridades también investigan la posible relación de los detenidos con la organización delincuencial conocida como ‘La Familia P’, estructura señalada de participar en actividades de microtráfico, extorsión, secuestro y homicidios en la región.

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Dentro de las indagaciones aparece mencionado alias ‘Porras’, quien permanece privado de la libertad desde hace varios años y es considerado por las autoridades como uno de los principales cabecillas de dicha organización.

De acuerdo con los investigadores, alias ‘Demonio’ tendría presuntos vínculos con esta estructura criminal, mientras que alias ‘Wilmer’ y alias ‘Angélica’ habrían participado en tareas de coordinación, apoyo logístico y seguimiento para facilitar la ejecución del crimen.

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El asesinato en el Norte de Santander

Cristian Hernando Herrera era ampliamente conocido en la región por su trabajo periodístico enfocado en temas judiciales y de investigación.

Durante varios años trabajó en el diario regional La Opinión y posteriormente desarrolló labores informativas en medios digitales. También hacía parte de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP).

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El periodista fue asesinado en la tarde del 6 de junio cuando se encontraba en el barrio Quinta Oriental de Cúcuta. Según las investigaciones preliminares, sicarios le dispararon en al menos seis oportunidades, causándole la muerte en el lugar de los hechos.

Su asesinato provocó el rechazo de organizaciones periodísticas, defensores de derechos humanos y autoridades nacionales, que exigieron una investigación rápida para identificar y judicializar a todos los responsables.

El periodista Cristian Herrera era reconocido por su trabajo en periodismo judicial e investigación en Norte de Santander. - crédito @FLIP_org/X

“Asesinar a un periodista es atacar la democracia”

Tras las capturas, la Policía Nacional destacó el avance de la investigación y reiteró su compromiso con el esclarecimiento total del caso.

La institución señaló que “asesinar a un periodista es atacar la democracia” y aseguró que continuará trabajando junto con la Fiscalía para establecer si existen más personas involucradas en el homicidio.

Mientras avanzan las audiencias y la imputación formal de cargos, las autoridades mantienen abiertas varias líneas investigativas para determinar tanto los autores materiales como los posibles determinadores del crimen que acabó con la vida de Cristian Herrera, considerado por colegas y organizaciones de prensa como una de las voces más reconocidas del periodismo judicial en Norte de Santander.