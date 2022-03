Le robaron al ‘Tino’ Asprilla: “Desocuparon la casa”

Foto: Colprensa

Con un dramático relato Faustino ‘Tino’ Asprilla, exjugador de fútbol y panelista de ESPN, contó a sus seguidores en Twitter cómo se convirtió en una nueva víctima de la inseguridad, luego de que hombres armados ingresaran a una de sus fincas.

De acuerdo con lo expuesto en la publicación, fueron en total cuatro los delincuentes que entraron a la propiedad y se llevaron todo a su paso. Mientras tenían capturados a sus trabajadores, personas de la tercera edad que sufrieron agresiones físicas y verbales, así como el robo de sus pertenencias.

“Hoy en la tarde, en mi finca San Jerónimo en Tuluá (Valle del Cauca), cuatro hombres entraron armados, agredieron y amordazaron a las personas que nos ayudan con el cuidado de la casa, y ellos ya son personas adultos mayores. Desocuparon la casa y se llevaron herramientas, lo enseres de la casa y las cosas personales de las personas que nos ayudan”, expresó.

De igual manera, el ‘Tino’ Asprilla dejó saber que ya puso la correspondiente denuncia ante las autoridades, pero también acudió a la solidaridad de quienes le siguen y tengan alguna información al respecto, se la brinden a cambio de una buena recompensa.

“Si tienen alguna información, envíenos mensajes al DM y nos comunicamos. Se va a dar recompensa para dar con el paradero de estas personas”, agregó.

Las reacciones a lo dicho por el antiguo jugador del Parma de Italia se suscitaron de inmediato y fueron cientos los internautas que se mostraron preocupados por la inseguridad en el Valle del Cauca, situación que no solo tiene en ascuas a los ciudadanos, sino que también a los empresarios y grandes gremios, los cuales ven con incertidumbre la falta de respuestas de las autoridades y el actuar de los criminales en el departamento.

Por este motivo, los gremios azucareros Procaña y Asocaña, y las sociedades de Agricultores y Ganaderos (SAG) del Valle y Cauca hicieron hace un par de semanas un llamado a la Fiscalía General de la Nación, el Gobierno nacional, y los gobernadores de ambos departamentos para que tomen acciones concretas contra la inseguridad y violencia.

Por medio de un comunicado, los empresarios dijeron que es urgente tomar medidas para el problema de la violencia que impacta a esta importante región para la economía del país. En el documento ponen de ejemplo la quema del cabezote de un tren cañero ocurrida el lunes pasado y perpetrada por seis hombres en Tuluá.

“Desde 2014, los gremios han venido realizando denuncias de afectación de predios en el norte del Cauca. Actualmente hay más de 5.000 hectáreas afectadas y casi 3.000 invadidas”, se puede leer en el comunicado.

Los gremios también afirman que de manera reiterada los “grupos ilegales irrumpen en terrenos privados, ponen en peligro la vida y la integridad de los trabajadores, atentan contra la infraestructura, ocasionan daños contra el medio ambiente y generan zozobra entre los pobladores”.

De igual manera, Cuestionan que no se hayan tomado acciones judiciales contundentes o soluciones “concretas” a pesar de que se han hecho las denuncias correspondientes ante las autoridades. Motivo por el cual insisten que la situación en la última semana se ha complicado más y auguran que las invasiones a propiedad privada y los ataques a la fuerza pública seguirán si las autoridades no toman medidas concretas.

“Los gremios del departamento hacemos visible el clamor de las víctimas y respaldamos las acciones de la fuerza pública. Pedimos nuevamente, a la Fiscalía General de la Nación celeridad y contundencia en sus investigaciones y hacemos un llamado urgente al Gobierno Nacional y a las autoridades regionales y municipales para trabajar unidos en la solución del problema”, finaliza el comunicado.

Es clave recordar que esta no es la primera vez en la cual atracan al antiguo jugador del Parma de Italia, pues en marzo de 2021 también denunció este hecho en sus redes sociales, luego de que unos antisociales rompieran los vidrios de su camioneta y se llevaran lo que había dentro.

”Vea lo que me acaba de pasar en Bogotá. Parque de la 93. Me bajo a un cajero y me rompieron el vidrio y me sacaron un bolso que tenía acá atrás (...) ¡Vea como quedó esto! ¡Un minuto me demoré, un minuto! Entré al cajero, salí y ya me habían roto el vidrio. Miré y me habían robado el bolso”, aseveró en aquella ocasión el ‘Tino’ Asprilla.