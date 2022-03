Jenn Muriel habló sobre los rumores de reconciliación con Yeferson Cossio: “Ni siquiera debería dar explicaciones de mi vida personal”

Yeferson Cossio y Jennifer Muriel. Foto: Instagram @jennmuriel

El revuelo generado por la ruptura entre Yeferson Cossio y Jenn Muriel ha sido bastante, sobre todo cuando se habló sobre un posible amorío entre el influenciador y Aída Victoria Merlano.

De igual manera, circuló en redes sociales una versión la cual indica que dicho rompimiento sería una farsa y todo haría parte de una estrategia de mercadeo, así como otro rumor sobre una posible reconciliación entre ambos creadores de contenido.

Ante toda esta situación se pronunció Muriel, quien se mostró bastante agobiada por ser centro de comentarios entre sus seguidores y los de Cossio, pues advierte que su labor como influenciadora no debería ser excusa para que se metan en su vida privada.

“Veo muchas personas que están súper ofendidas tildándome de ‘mentirosa’, que estoy haciendo todo por marketing y yo no entiendo, no le veo la lógica. ¿marketing de qué o qué? Según recuerdo, yo no he sido parte de ningún show y ni siquiera quise salir la vez a hablar del tema, lo único que dije es que ‘cada quien vive su vida como mejor le parezca’, y sigo opinando lo mismo”, expresó.

Y aunque muchos estaban esperando a que Jenn desmintiera o afirmara si continuaba su relación con Yeferson, ella aseguró que no iba a dar más detalles y dice tener en claro que las personas van a seguir hablando al respecto.

“La gente va a seguir armando chismes, no voy a aceptar ni a desmentir nada. Yo viviré mi vida como mejor me parezca y cada quien crea, piense y opine lo que quiera. Yo seguiré compartiéndoles lo que me nace compartirles. Lo demás es mi vida personal. Les envío mucho amor y la mejor energía”, agregó.

Por último, Jenn Muriel invitó a sus fanáticos y detractores para que correspondan a su “transparencia” y le dejen tranquila porque no es amante de estar de boca en boca.

“La verdad la pensé demasiado para venirles hablar de este tema porque yo ni siquiera debería dar explicaciones de mi vida personal. Siento que he sido muy real y transparente a través de esta pantalla hacia ustedes. Mi personalidad es muy tranquila, muy clamada, a mí no me gustan ni los chismes ni andar de showcitos en showcitos, o hablar mal de otras personas”, mencionó.

Captura de pantalla de Instagram (@jennmuriel)

Es clave mencionar que esta no es la primera vez que Yeferson Cossio y Jennifer Muriel rompen su relación, pues ya lo habían hecho en febrero de 2021.

Inclusive, en aquel momento dieron una explicación muy similar sobre la ruptura a la que dieron hace poco, y es que supuestamente ambos desean cosas diferentes en sus proyectos personales y profesionales, pero lo cierto es que no querían alejarse del todo, al punto que siguieron creando el contenido por el que se han vuelto tan virales en internet.

“Jenn y yo terminamos en los mejores términos. Tanto así que no vamos a dejar de hacer videos juntos, ni vamos a desmoronar lo que hemos construido a lo largo de estos años, pues tenemos 9 hijos”, explicó Yeferson Cossio aquella ocasión, haciendo referencia a los 8 perros y un gato que adoptaron juntos.

Entretanto, son estos antecedentes en la relación otras de las razones por las cuales muchos seguidores afirman que Jenn Muriel y su ahora expareja van a retomar el noviazgo en cualquier momento, tal y como lo hicieron esa vez.