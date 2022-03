‘Cucho’ Hernández figura en Inglaterra: marcó dos goles y el Watford sumó un triunfo clave

Juan Camilo Hernández volvió a reportarse con goles en la Premier League. Foto: Twitter @WatfordESP

Con el paso de los meses, Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández se ha venido afianzando en el fútbol de Inglaterra. Este domingo, el atacante colombiano marcó un doblete en la victoria 2-1 del Watford contra Southampton por la fecha 29 de la Premier League, y mantiene su racha goleadora: tres tantos en los últimos dos partidos.

La semana pasada, el ‘Cucho’ había celebrado una nueva conquista frente al Arsenal, aunque su equipo terminó perdiendo 3-2 en condición de local. Sin embargo, en esta ocasión, sus anotaciones sirvieron para que Watford sumara un triunfo clave en el campeonato, pues este encuentra en zona de descenso (18º) junto a Burnley (19º) y Norwich City (20º).

El primer tanto se produjo al minuto 14’, luego de una presión de los ‘Hornets’. Hernández empezó a perseguir el balón en campo del rival y, en medio de la secuencia de toques, el portero Ben Foster no llegó a tiempo para recibir el pase de su compañero. ‘Cucho’, ex América de Cali y Deportivo Pereira, sacó provecho de su velocidad para ‘robarse’ la esférica, amagar al guardameta y disparar con destino al arco.

Entretanto, la segunda celebración ocurrió al 34’ y nació por la banda derecha. El australiano Juraj Kucka lanzó un centro que sobrepasó a toda la defensa del Southampton; sin embargo, gracias a su buena ubicación, el delantero ‘Cafetero’ recibió el balón y lo impactó de primera intención con su pierna derecha. Foster intentó sacar la pelota, pero esta se escurrió entre sus piernas.

Foto: Twitter @WatfordFC

Con los dos tantos, ‘Cucho’ sumó cinco conquistas en esta temporada de la Premier League e igualó su cosecha de la campaña 2019/2020, cuando logró la misma cantidad de goles con el Mallorca (España). Además, el oriundo de Pereira ingresó a un selecto grupo de colombianos que marcaron doblete en el fútbol de Inglaterra junto con Faustino Asprilla, Hamilton Ricard, Juan Pablo Ángel, Yerry Mina, Hugo Rodallega y James Rodríguez.

Pese a que Hernández empezó siendo suplente, poco a poco se ha ido ganado la confianza del técnico Roy Hodgson, ya que fue titular en los últimos tres compromisos del Watford. En los números globales, este acumula 25 partidos disputados: 22 de ellos en la Premier League, dos en la Copa de la Liga y uno más en la FA Cup.

La victoria le sirvió a los ‘Hornets’ para igualar los 22 puntos del Everton, que viene de perder en condición de local contra Wolverhampton. El equipo de Yerry Mina también cumple una de sus campañas más discretas en la época reciente, por lo que su permanencia en la Primera División corre peligro. Así mismo, el defensor ‘Cafetero’ ha vivido un calvario con el tema de las lesiones, y se estima, según el reporte del técnico, Frank Lampard, que pueda retornar a las canchas en cuatro semanas, aproximadamente.

El gran objetivo de Juan Camilo Hernández es que sus actuaciones le permitan retonar a la selección Colombia. En el pasado hubo una polémica porque el delantero, de 22 años, cuestionó las convocatorias del técnico, Reinaldo Rueda, luego de formar parte de una convocatoria que jugaría la Copa América en Brasil (2021).

Sin embargo, en los llamados posteriores, ‘Cucho’ divulgó un mensaje en sus redes sociales pidiendo perdón y aclarando que su intenció no era desearle el mal a la ‘Tricolor’. “En su momento cometí una equivocación al cuestionar alguna decisión técnica sobre una convocatoria, lo cual no significa que no sea el primero en querer lo mejor para la Selección y que se logre la clasificación al mundial”, afirmó.

