Bloqueos viales, amenazas por WhatsApp y quema de tarjetones y urnas en Guachaca (Magdalena)

Los habitantes del corregimiento de Guachaca, en zona rural de Santa Marta (Magdalena) quedaron atados de pies y manos para ejercer su derecho al voto este 13 de marzo.

Todo empezó durante la mañana del domingo, cuando los habitantes y conductores encontraron un enorme y pesado árbol, cortado con motosierra y atravesado en la Troncal del Caribe, vía que conecta al Magdalena con la Guajira. Este obstáculo vegetal impedía el paso de votantes de otras zonas veredales.

A lo largo de la misma troncal, los vecinos del sector también vieron y enviaron fotografías con bloqueos de buses y tractocamiones. Quienes cuidaban los objetos que obstaculizaban la vía les aseguraban a los transeúntes que se convertirían en objetivo militar si intentaban removerlos.

Además, la coordinadora regional de la MOE en el Magdalena, Giovanna Simanca, aseguró que solo los jurados de votación pudieron ingresar en la mañana a los puestos de Guachaca. Además, reportó que se presentó quema de material electoral -urnas y tarjetones- en esos puntos.

La alcaldesa de Santa Marta, Virna Johnson, aseguró que ya fueron superados los bloqueos de las vías. No obstante, usuarios en redes sociales aseguran que estos persisten.

Por otro lado, incluso si se pudiera reponer en tiempo récord el material electoral quemado, los votantes de Guachaca todavía sienten miedo por las intimidaciones que recibieron a través de mensajes de texto y WhatsApp. Los mensajes le piden a la gente no tratar de acercarse a la mesa de votación so pena de convertirse en objetivo militar.

¿Quién está detrás de los ataques?

Hay dos hipótesis sobre este ataque a los comicios electorales. Una de ellas es la presencia de paramilitares en la zona, quienes estarían velando por sus propios intereses al impedir el curso normal de las elecciones en la región. Uno de los que tienen esta teoría es el gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo.

La segunda hipótesis es que la misma comunidad de Guachaca está protestando contra los comicios electorales. Los argumentos que tienen para estar en contra de las elecciones serían varios, entre ellos, la falta de sedes educativas y un proyecto de acueducto para alimentar la zona urbana de Santa Marta; el cual se nutrirá del río Guachaca y se aprobó sin consultar a la comunidad.

El pasado 10 de marzo, en el corregimiento tuvo lugar una protesta sobre la Troncal del Caribe para denunciar estos asuntos. Esta terminó en desmanes con agentes del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD). Tras ese encontrón con la autoridad, ese sector de la población decidió que no participaría en las elecciones.

Otras denuncias de la MOE

La Misión de Observación Electoral (MOE) ya ha reportado las primeras dificultades de la jornada que van desde problemas con los aplicativos, cambio de puntos de votación y municipios sin tarjetones de circunscripciones especiales de paz.

Entre los datos que resalta la MOE se lee: 1. Retraso en el inicio de la jornada democrática por fallas en la página de la Registraduría e Infovotantes, sumado a los cambios en algunos puestos de votación ha retasado el ejercicio democrático por parte de la ciudadanía. 2. Entre las 12:01 am y las 10:00 am del 13 de marzo, se han recibido 181 reportes sobre posibles irregularidades en el aplicativo Pilas Con el Voto. 3. Por dificultades de orden público se trasladaron los puestos de votación de El Encanto, Amazonas y El Resguardo, la Vorágine, Arauquita. Además por enfrentamientos entre grupos armados se reportó la muerte de un soldado en La Macarena, Meta. 4. En 6 municipios en los que se están votando las curules de paz, se reporta la NO ENTREGA de tarjetones a esas votaciones.

