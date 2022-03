Amenazaron al mesero que reveló los comportamientos de los famosos en reconocido restaurante de Bogotá

@marcogmusic en Instagram

En las últimas horas, en la red social de Twitter Colombia, han sido tendencia los nombres de varios famosos nacionales e internacionales luego de que un exmesero de un restaurante -el cual se presume que es Andrés DC- hiciera un hilo revelando el comportamiento que varios de ellos tuvieron con el personal cuando asistieron a ese lugar. Artistas, políticos, deportistas y hasta influenciadores fueron mencionados, ya fuera por su amabilidad o por su antipatía.

El trino de Marco Antonio González, quien ahora es productor musical, llegó incluso a otros países en donde solicitan una publicación con sus propias celebridades; sin embargo, los minutos de fama de la publicación también llamaron la atención de personas inescrupulosas que han amenazado al tuitero. Así lo dio a conocer el mismo hombre en su cuenta de Twitter:

“Este es un tuit serio. Aquí en Colombia es bien difícil todo. Me acaban de amenazar seriamente, entonces muchas gracias a todos”, escribió González.

Aunque González no dio mayores detalles sobre las amenazas, se puede inferir que dichos ataques surgen a raíz del hilo de Twitter que revolucionó la red social. Esto debido a que algunos usuarios de la red social no estuvieron de acuerdo con la manera en la que el exmesero reveló las actitudes de los famosos, pues consideran que su opinión puede estar sesgada por sus posiciones políticas.

Así lo expresó específicamente un usuario al que Marco le respondió. Según el internauta, la publicación del tuitero es “vacía y sesgada”, agregó que “esperaba algo relevante pero no habla de sus clientes sino de quién le cae bien o mal dependiendo de su postura política”, esto porque el hombre habló de Maria Fernanda Cabal y resaltó que le caía mal.

Por su parte, Marco le expresó que no hubo ningún sesgo, puesto que él atendió a la senadora como a cualquier cliente, sin importar que no esté de acuerdo con sus propuestas políticas. Destacó que “la señora fue muy amable y educada y así mismo le di el mejor servicio, pero eso no quita que no esté de acuerdo con sus posturas”.

A pesar de las diferencias, fueron más los usuarios que apoyaron al actual productor musical y se pronunciaron en contra de que recibiera amenazas a causa de esa publicación cuya importancia, según detalló González a RCN Mundo, “no era el restaurante sino la experiencia que uno como encargado de servicio al cliente tiene atendiendo a muchos tipos de personas”.

El hombre creó la publicación para que otros hicieran sus aportes y muchos otros usuarios tuvieron la oportunidad de defender o apoyar sus interpretaciones sobre los famosos. Es por esto que muchas personas destacan que no hay razón para amenazar al tuitero.

En resumen, en la publicación se destacó la mala actitud con el personal que los atendió a famosos como Marbelle, Francisco Santos, Calle y Poche, Jorge Celedon, Jorge Alfredo Vargas, La liendra y Dani Duke, Paulina Vega, Julio Sánchez Cristo, Carolina Cruz y Lincoln Palomeque, Epa Colombia, Laura Acuña, entre otros.

Por otro lado, no todo fue malo, puesto que el tuitero rescató la amabilidad de Falcao, Lina Tejeiro, María Fernanda Cabal, Juan Manuel Santos, Alejandro Riaño, Yuya, Manuel Medrano, Ronaldinho, Foo Fighters, David Beckham, Jack Black, entre otros.

A pesar de las amenazas, el hilo sigue publicado en Twitter e igualmente generando las reacciones de los usuarios. Una de las recciones más destacadas fue la de Martha Isabel Bolaños, conocida por haber interpretado a la ‘Pupuchurra’ en la telenovela ‘Yo Soy Betty la Fea’. La actriz aseguró que era una “propuesta tan inconsciente” y argumentó que las celebridades, como cualquier otra persona, también podían tener malos días.

“Acaso no alcanzas a ver q las figuras públicas también tenemos malos días? O vos pensás q por ser públicos no tenemos derecho? No podemos ir a restaurante y quieres tragar tranquilos? o vos no tenés malos días? Nos van a juzgar por un mal momento?”, afirmó.

Por último, cabe resaltar que un trino que sí fue eliminado fue aquel en el que Marco Antonio anunciaba una segunda parte del hilo, anticipando que iba a revelar su experiencia atendiendo a personajes como Iván Duque, Imagine Dragons, Justin Bieber, Maluma, J Balvin, Petro y más.

