Video: Marcela Reyes anunció que venderá contenido explícito tras intimidaciones con fotos íntimas

Imagen tomada de Instagram @MarcelaReyes

Cuando Dani Duke denunció que supuestamente le habían robado una tablet en septiembre del año pasado, aprovechó el momento para anunciar el lanzamiento de su página de contenido exclusivo, donde casualmente, la gran mayoría de las fotos ‘íntimas’ que tenía en el aparato hurtado eran las mismas que montó en su portal.

Ahora, recientemente quien anunció un hecho similar fue Marcela Reyes.

Resulta que la DJ le recordó a sus seguidores que hace más de dos años recibió varias intimidaciones de desconocidos, quienes amenazaron con publicar un contenido explícito de ella, así como videos privados suyos con su pequeño, Valentino. Además, indicó que ese caso está en manos de su abogado, y los dos siguen a la espera de que dicho material sea difundido para emprender las acciones correspondientes.

Y en medio de esa incertidumbre por lo que pueda pasar con ese material, la DJ se “quiso adelantar” a las dos personas que la han intimidado y, por ello, anunció que lanzará su propio portal de contenido explícito, y aprovechó también para recordar el video filtrado de Dani Duke y La Liendra, diciendo que fue una “falta a su privacidad” postear este video y espera que eso no le pase.

En el video indicó que a partir de mañana el portal estará disponible para el acceso del público; sin embargo, no dio pistas sobre las tarifas y modalidades de suscripción que manejará, pero sí manifestó que, “Si tenés limones, hay que aprender a hacer limonada”.

El mensaje de la nacida en Armenia se volvió muy popular en Instagram, a tal punto que varios perfiles de entretenimiento repostearon aquellas ‘InstaStories’; uno de ellos fue ‘ChismesHoyCol’ y las reacciones llegaron en poco tiempo.

Mientras que unos hicieron mofa preguntando si la persona que supuestamente filtró el video de La Liendra ya está preso, otros llegaron a afirmar que todo hacía parte de una estrategia para dar a conocer su portal web.

Ante las presuntas amenazas de filtración de material privado, la DJ dio a conocer que lanzará su página web con contenido para adultos

“El mismo cuento de todas”; “Oiga, entre más plata tienen, más quieren, y se inventan unos sufrimientos...”; “El ya muy utilizado pretexto cuando están cortos de contenido... ‘Me filtraron’”; “Todas usan la misma excusa jajajaja”; “Ya se puso de moda esto”; “Qué excusa tan boba; diga ‘quiero más plata y ya, voy a vender fotos’” y “Ya se había demorado en salir con estas. Tanto que dice que no, que para eso trabaja y mírenla, como que la guaracha no le está dando nada”, fueron algunas de las reacciones destacadas al post que reunió 16 mil reproducciones en pocas horas.

Por otra parte, la también empresaria no dejó pasar el rumor de una posible reconciliación entre Andy Rivera y Lina Tejeiro, así que aprovechó para hablar sobre el tema a través de sus historias de Instagram.

Allí, dijo que, “Siendo super honesta, yo también estaba como ustedes (sus seguidores) con ganas de chisme. De hecho, llegué al cumpleaños… tomé la mesa de atrás para que toda la fiesta me quedara delante y yo poder ver la entrada triunfal de Lina con Andy, ¿por qué? Porque también me gustaría mucho verlos juntos”, y aumentó las especulaciones expresando que, “yo creo que sí volvieron.

Finalmente, reiteró lo enunciado en el principio de su video: “(...) Vi a Andy muy juicioso, estuvo solo todo el tiempo, pero Lina finalmente no llegó; me quedé esperándola... definitivamente no llegó. Ojalá hayan vuelto”.

