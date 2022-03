No se trasladarán puestos de votación para las Circunscripciones Transitorias Especiales para la Paz

Habrá normalidad en los puestos de votación de las CITREP (Colprensa – Camila Díaz)

El recrudecimiento del conflicto armado en Colombia, ha colocado en duda la posibilidad de ejercer una jornada electoral en calma en las zonas en dónde se encuentran las 16 Circunscripciones Transitorias Especiales para la Paz, sin embargo, desde la Registraduría Nacional del Estado Civil entregaron un parte de tranquilidad respecto a la realización de los comicios en estas regiones, asegurando que se llevarán en completa normalidad gracias a las actividades de cooperación realizadas.

Según el registrador Alexander Vega, la tarea conjunta entre las Fuerzas Militares en coordinación con el Gobierno nacional, permitieron que el Estado pudiese hacer una presencia real en las zonas de riesgo e intentará mitigar cualquier amenaza que alterara el orden público, además hay un alivio respecto a la posible llegada masiva de los votantes, debido a que la presencia de las autoridades reduce el riesgo de la población y se estrechan las posibilidades de abstención que puedan haber.

Es importante resaltar qué los candidatos de esas circuncisiones han sido víctimas del conflicto armado, por lo tanto, han sufrido la inclemencia de este a lo largo de la historia en el país, empero, aún existe una problemática sin resolver, pues al día de hoy algunos aspirantes no cuentan con los sistemas de seguridad que corresponden, a pesar de estar en zonas de riesgo y ser amenazados constantemente por actores armados.

Respecto a este importante avance, el registrador Nacional Alexander Vega destacó: “Coordinado con el señor ministro del Interior, la señora procuradora, gracias, especialmente muchas gracias, porque la democracia también es seguridad, es apoyo, muchas gracias a nuestros comandantes de las Fuerzas Militares a nuestra Policía Nacional, la noticia que tengo para informar es que gracias al trabajo conjunto con el gobierno, las Fuerzas Militares y Policía no se va a trasladar ningún solo puesto de la CITREP, se da cumplimiento para que las víctimas puedan votar, acabamos de informarle a nuestro jefe de la misión de acompañamiento del Acuerdo de Paz que como registraduría tenemos garantizada no solo la votación, si no que no habrá ningún traslado.”.

Las zonas rurales son las principalmente afectadas por el conflicto armado, no obstante, la vertiginosa tarea de las autoridades permitirá establecer casi 2000 puestos de votación en estas, Vega sostuvo: “En estas elecciones, el reto es restablecer el derecho de las víctimas y cumplir con el Acuerdo de Paz. La logística ya está en los 1966 puestos programados en los corregimientos”.

En dónde están las CITREP

La circuncisión es se dividen en las principales zonas de conflicto del país y prepondera en la zona rurales de estás comprendiéndose de la siguiente manera:

Circunscripción 1 - Nariño, Cauca y Valle del cauca

Circunscripción 2 - Arauca

Circunscripción 3 - Antioquia

Circunscripción 4 - Norte de Santander

Circunscripción 5 - Huila y Caquetá

Circunscripción 6 - Chocó y Antioquia

Circunscripción 7 - Guaviare y Meta

Circunscripción 8 - Bolívar y sucre

Circunscripción 9 - Cauca y Valle del cauca

Circunscripción 10 - Nariño

Circunscripción 11 - Putumayo

Circunscripción 12 - Magdalena, César y La Guajira

Circunscripción 13 - Antioquia y Bolívar

Circuncisión 14 - Córdoba

Circunscripción 15 - Tolima

Circunscripción 16 - Antioquia

Cuándo se repiten departamentos en las distintas circunscripciones significa que las zonas rurales varían y se priorizan unas entre otras, por lo tanto, hacen parte de circunscripciones diferentes.

Si bien, la implementación del Acuerdo de Paz en el gobierno del presidente Iván Duque ha sido deficiente, el mandatario destacó este avance y se pronunció frente al hecho, Duque señaló: “Celebramos el anuncio del @Registraduria, Alexander Vega, en el que, gracias a la articulación de la institucionalidad y #FuerzaPública, no se trasladará ningún puesto de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz, para que las víctimas puedan ejercer su derecho al voto”.

SEGUIR LEYENDO: