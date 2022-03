Actriz ‘Nara’ Gutiérrez denunció que un restaurante en Bogotá le negó la entrada al baño: “Eso es inhumano”

Foto: Instagram @narartist

Nathalia ‘Nara’ Gutiérrez es una actriz, cantante y locutora, conocida por haber liderado la agrupación de rap ‘Arsenal’ y por ser la voz en español de Kylie Jenner en ‘Keeping Up with the Kardashians’, un exitoso programa que narra la vida cotidiana de una de las familias más famosas y poderosas de los Estados Unidos: Kardashians Jenner.

Sin embargo, lejos de sus labores profesionales, la colombiana ahora es noticia por una serie de videos que publicó en sus redes sociales, a través de los cuales narró cómo le negaron el ingreso al baño de un restaurante ubicado en la vía que conduce de Bogotá a La Calera.

En su relato, la mujer advirtió que recientemente ha padecido algunos problemas de salud, entre los cuales existe una infección urinaria. De hecho, esta fue la enfermedad que le provocó una serie de molestias por las que se bajó de su carro y solicitó un baño prestado en el camino.

“Estaba muy desesperada y se me bajó la tensión, entonces le dije a mi mamá: ‘para aquí, por favor, porque me voy a morir, necesito ir al baño urgente’. Y es que me ardía mucho, solo las mujeres sabemos lo dura que es una cistitis. Entonces me bajé y le dije a una señora en ‘La Paloma’ que si por favor me prestaba al baño, a lo que me contesta que va a preguntarle a la administradora del lugar y, para sorpresa mía, me dicen que no”, explicó ‘Nara’ Gutiérrez sobre lo ocurrido el pasado sábado, 5 de marzo.

Posteriormente, la afamada actriz de doblaje expresó que, temblando y a punto de llorar, le comentó a las colaboradoras del restaurante que padecía de una serie de dolencias, pero esto poco les importó y le reiteraron que no iban a permitir su ingreso al lugar, ni siquiera si pagaba por ello.

“Le pregunté a la administradora que si le compraba un almuerzo me podía prestar el baño, porque eso representaba una compra, y me dijo: ‘¡claro, así sí!’ ¿Pueden creerlo?, entonces fui al baño muy triste y desesperada, mientras se me escurrían las lágrimas, y me quedé como 10 minutos porque ustedes saben lo mucho que eso arde”, agregó.

El incómodo momento no terminó allí, pues luego de salir y proceder a pagar el producto que había solicitado anteriormente, otro colaborador del restaurante le dijo a Nathalia Gutiérrez que no era necesario realizar una compra. No obstante, la administradora insistió en que así debía ser porque había hecho uso de los baños del establecimiento.

“¿Cómo es posible que una persona a cargo de un restaurante sea capaz de negarle el baño a un enfermo?, porque primero que todo no se niega un baño a nadie, menos a una mujer ¡Eso es inhumano! (...) Se me podían estallar los riñones y hasta me podía estrellar por desmayarme del dolor!”, concluyó.

Las reacciones a lo expuesto por ‘Nara’ no tardaron en suscitarse y, además de mostrarse bastante indignados, hubo seguidores suyos que recordaron el artículo 88 de la Ley 1801 de 2016 del Código Nacional de Policía y Convivencia, la cual establece que es obligación de todos los establecimientos de comercio abiertos al público, prestar el servicio de baño a niños, mujeres en estado de embarazo y adultos de la tercera edad, sin importar que los mismos sean sus clientes.