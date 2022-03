En UCI mujer que recibió impacto de bala en medio de un procedimiento policial

La mujer de 53 años recibió un impacto de bala en la cabeza luego de que un policía disparara tres veces, según los testimonios. Imagen: Pixabay.

Consternada permanece la comunidad del barrio Nelson Mandela en Cartagena luego de que una mujer de 53 años resultara herida en un procedimiento policial. La víctima, identificada como Candelaria Cuadrado, recibió un impacto de bala en la cabeza y ahora se debate entre la vida y la muerte en la UCI de un hospital.

El hecho se registró en medio de un operativo policial adelantado contra un familia de Candelaria Cuadrado. De acuerdo con las primeras versiones, policías que adelantaban controles en la ciudad requirieron a un familiar de la mujer de 53 años pues estaba haciendo uso de su motocicleta en un horario no permitido.

Al parecer, en medio del requerimiento se generó una confrontación en la que uno de los policías que hacía parte del operativo accionó su arma de dotación en al menos tres ocasiones. Uno de esos disparos sería el que impactó a Candelaria, quien ahora tiene una bala alojada en la cabeza.

Carmen Gómez, prima de la mujer afectada, aseguró en RCN Radio que su familiar no presenta mejoría, e incluso, señaló que podría perder la vida debido a este impacto de bala que recibió.

“En estos momentos está en Gestión Salud de San Fernando. Se encuentra intubada”, le dijo la mujer a la emisora mencionada anteriormente.

Además de Candelaria, un menor de edad que estaba en el lugar también habría resultado herido. Según el testimonio de Carmen Gómez, un sobrino que estaba allí cuando ocurrió el altercado con la fuerza pública fue rozado por una bala; sin embargo, las heridas habrían sido menores.

“Un sobrino mío también le pasó una bala, pero fue quemadura únicamente por encima de la pierna. Gracias a Dios no hubo más heridos de gravedad”, le dijo la ciudadana a Caracol Noticias.

La familia de la mujer que recibió el disparo denunció a los policías

En la denuncia que hizo la familia de Candelaria Cuadrado en diferentes medios de comunicación nacionales, rechazó este tipo de hechos en los que la Policía ataca a los ciudadanos causando situaciones como la que se registró en el barrio Nelson Mandela.

“Hay mucha indignación porque las autoridades están abusando demasiado con la comunidad y esto no puede estar sucediendo en ninguna parte. Por favor autoridades competentes con esto, miren lo que está pasando en el mundo por favor”, dijo Carmen Gómez en una de las entrevistas.

Así mismo, los familiares de la mujer de 53 años que permanece en una Unidad de Cuidados Intensivos, aseguraron que ya se instauró la respectiva denuncia ante la Fiscalía General de la Nación y esperan que se adelante un proceso contra el policía que le causó la grave afectación a Candelaria Cuadrado.

“Ya fuimos a la Fiscalía, ya hicimos lo que teníamos que hacer. Todo está en manos del abogado”, dijo la familiar de la víctima, quien además agregó: “Aunque haya sido por cuestión de la moto, tampoco veo el motivo de reaccionar así. Eso no se hace, según ellos nos están cuidando la vida, mejor que no me cuiden, porque no tenemos integridad de policías. Son un peligro para la sociedad y la humanidad”.

Por su parte, la Policía Nacional anunció que ya se abrió una investigación disciplinaria contra el uniformado que accionó el arma de fuego para establecer las circunstancias en que lo hizo.

