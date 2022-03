Carrasquilla se queda en el Banco de la República: negaron medidas cautelares por equidad de género

El Consejo de Estado dio a conocer su decisión durante el Día Internacional de la Mujer.

No prosperaron dos solicitudes radicadas ante el Consejo de Estado para que se frenara la designación del exministro de Hacienda Alberto Carrasquilla en la junta directiva del Banco de la República tras la renuncia de Carolina Soto. Por lo tanto, conservará su cargo en el emisor.

Carrasquilla fue asignado allí por el presidente de Colombia, Iván Duque Márquez, pese a que su presencia rompía la Ley 581 de 2000, conocida popularmente como la Ley de Cuotas, la cual obliga a que las mujeres ocupen al menos un 30 % de cargos en entidades estatales.

Tras la renuncia de Soto, solo quedó una mujer entre los siete miembros de la junta directiva del emisor: la economista Bibiana Taboada, quien está en ese puesto desde febrero de 2021 y antes era la subdirectora general para la superación de la pobreza del Departamento para la Prosperidad Social.

Según los demandantes, dos ciudadanos identificados como Douglas Lorduy Montañez y Joan Sebastián Moreno, la persona que debió sustituir en la junta directiva a Soto —quien renunció para apoyar la candidatura presidencial de su esposo, Alejandro Gaviria— debió ser otra mujer.

Por otro lado, el ciudadano Lorduy aseguró en su demanda que el Gobierno nacional acaparó la junta directiva del emisor. Según él, la junta directiva solo puede tener dos miembros designados por el presidente de la República, pero en este momento todos los que ocupan las sillas de la junta fueron designados por él.

Además, Carrasquilla hizo parte del gabinete de Duque; de hecho, ocupó el mismo cargo que hoy ocupa José Manuel Restrepo, ministro de Hacienda y miembro forzoso de esta junta.

Entre los argumentos que dio el Consejo de Estado para negar las solicitudes de los dos ciudadanos, está la facultad que la Constitución le da al presidente de la República para nombrar a los integrantes de la junta del Banco de la República.

También señala un vacío legal sobre el cual el tribunal no puede operar: la renuncia de Carolina Soto causó una situación de falta absoluta, cuyo reemplazo no está regulado por ninguna norma, ni siquiera la Ley de Cuotas. Como no hay normas, el presidente no puede desconocerlas y no lo hizo.

Sobre el supuesto acaparamiento de integrantes del Gobierno en la junta directiva, esto dijo el tribunal de lo contencioso administrativo:

Una vez resuelto el examen al caso desde esa perspectiva, la corporación advirtió que en este punto del proceso no se ha probado que la elección de Alberto Carrasquilla afecte la autonomía funcional del emisor frente al Gobierno.

Eso sí, el tribunal señaló que necesitaría más tiempo para decidir si se rompió la cuota de género y cómo deberá procederse en casos similares en el futuro.

El casi gerente

En agosto pasado, Carrasquilla también estuvo entre los candidatos para ocupar la gerencia general del Banco de la República, que es escogida por todos los miembros.

Aunque Carrasquilla mostró gran interés en ocupar el cargo, en ese momento se despertó una polémica por la independencia del emisor al tener un gerente que llegaba al cargo tras ser miembro del Gobierno. Entonces, perdió la elección ante Leonardo Villar.

A pesar de la polémica con la reforma tributaria que lo llevó a salir del Ministerio de Hacienda, Duque le entregó su voto de confianza para conformar la junta directiva del Banco de la República.

El presidente Duque también había buscado ubicar a Carrasquilla en la presidencia del Banco de Desarrollo de América Latina a mediados de abril cuando lo postuló como candidato. Luego lo retiró para ubicar a Sergio Díaz-Granados en la puja por ese cargo.

