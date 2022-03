Juan José Lafaurie Cabal se suma a la campaña electoral de David Barguil

Juan José, quien recibió el año pasado la credencial del Partido Conservador, se declaró Provida y que ayudará a liderar el referendo por la vida que ha anunciado Barguil como primer acto de gobierno

A menos de una semana de celebrarse las elecciones legislativas y las consultas interpartidistas en Colombia, el precandidato presidencial del Equipo por Colombia, David Barguil, recibió un apoyo importante en su campaña. Se trata de Juan José Lafaurie Cabal, hijo del presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán), José Félix Lafaurie, y la senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal. El joven asegura que apoya al aspirante porque los une sus convicciones provida.

“Juan José Lafaurie Cabal, hijo de José Félix Lafaurie y María Fernanda Cabal anunció su respaldo a la campaña presidencial de David Barguil. Se declaró Provida y que trabajará apoyando la candidatura de Barguil de cara a las elecciones del 13 de marzo”, aseguró el equipo de prensa del Equipo por Colombia.

Lafaurie Cabal confesó que se terminó de convencer de apoyar a Barguil ya que este último asegura que liderará un “referendo por la vida”. El aspirante ha dicho que de llegar a la Casa de Nariño, este sería su primer acto de gobierno.

“Yo tengo que decirle con total claridad que no estoy de acuerdo, no comparto y no voy a permitir como presidente que aceptemos la vida de inocentes. Yo soy Provida, creo en la vida, como está en mis principios en mis valores y en mi fe. Voy a liderar como presidente un referendo para que los colombianos se pronuncien”, dijo Barguil hace una semana en medio de un debate organizado por el Diario El Tiempo y la Revista Semana.

Cabe mencionar que en el Equipo por Colombia la mayoría de integrantes están en contra de la despenalización del aborto, pero una de las opiniones más tajantes es la de Barguil. El político incluso ha cuestionado el poder de la Corte Constitucional sobre el tema, a propósito de que recientemente despenalizó el procedimiento hasta la semana 24 de gestación.

“Hay que decirlo de frente. Lo que permitieron fue abortar bebé de seis meses. Eso fue lo que pasó. Cuatro magistrados y un conjuez tomaron una decisión por todo el país en esa materia. A mí no me pueden decir qué hora la cortas infalible. No existe la infalibilidad de una corte. Yo sí quiero que el pueblo colombiano se pueda pronunciar. Esto es un tema de valores, de la sociedad colombiana”, sostuvo Barguil.

LE PUEDE INTERESAR: Conozca las posiciones de los integrantes de Equipo Por Colombia con relación a la despenalización del aborto

El exsenador sostuvo que una mejor solución para los abortos es crear centros de adopción para que las mujeres entreguen a los bebes.

Lafaurie Cabal, quien se ha declarado provida, e incluso milita en el Partido Conservador junto a Barguil, está de acuerdo con esa postura. El joven aseguró que, " se siente en casa” al trabajar con este movimiento.

“¡Soy pro vida y soy conservador! ¡Me siento en casa! Este 13 de marzo pide el tarjetón de la Consulta por Colombia y vota por David Barguil”, escribió el joven en sus redes sociales.

Barguil le agradeció a Cabal Lafaurie por acompañarlo en “esta lucha por Colombia”.

Cabe mencionar que aunque la adhesión a la campaña de Barguil se hizo solo a nombre de Lafaurie Cabal, no se descarta que los padres del joven estén detrás de la acción.

En el caso de María Fernanda Cabal, no es sorpresa que apoye a Barguil, pues comparten ciertas posturas conservadoras. Además, la senadora ya anunció que no respalda a Óscar Iván Zuluaga, el candidato del Centro Democrático. A pesar de esto, no puede unirse públicamente a la campaña de Barguil porque podría ser acusada de doble militancia.

SEGUIR LEYENDO: