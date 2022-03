Yeferson Cossio y Jenn Muriel fueron vistos de paseo en Guatapé, pueblo turístico de Antioquia

Jenifer Muriel y Yeferson Cossio. Foto: Redes Sociales.

El revuelo generado por la ruptura entre Yeferson Cossio y Jenn Muriel ha sido bastante, sobre todo cuando se habló sobre un posible amorío entre el influenciador y Aída Victoria Merlano. Además, circuló en redes una versión la cual indica que dicho rompimiento sería una farsa y todo haría parte de una estrategia de mercadeo.

En ese sentido, los curiosos no han dejado pasar ni un solo detalle y por eso, en horas recientes, se encontraron con lo que sería otra prueba de que, en efecto, la pareja continúa con el noviazgo que comenzó hace 14 años.

Resulta que el pasado domingo, el antioqueño se fue a jugar un partido de fútbol con uno de sus amigos y dejí a uno de sus perros en el apartamento de Muriel, con quien horas más tarde cumpliría otro año de relación.

Y aunque se pensaba que todo había quedado en un simple encuentro, en el que tan solo se veían para entregarse a la mascota que adoptaron hace un tiempo, una serie de fotografías que rondan en Instagram indican que Jennifer y Yeferson decidieron pasar juntos el día de su aniversario en Guatapé, municipio de Antioquia donde el paisa tiene una propiedad.

La encargada de divulgar las imágenes fue una de sus seguidoras, quien se encontró el llamativo carro deportivo de Cossio y corrió para pedirle una foto. Sin embargo, para su sorpresa se encontró también con la modelo y figura de las redes sociales.

Las reacciones surgieron de inmediato y, a pesar de que algunos mencionan que las fotos podrían ser de hace un tiempo atrás, otros recordaron que en las instantáneas lucen las mismas prendas que mostraron el 7 de marzo en sus historias de redes sociales.

De igual manera, hubo quienes se pronunciaron y aseguran que todo se trata de una reconciliación.

“¿Necesitan otra prueba de que todo es marketing y lo hacen por seguidores?”, “ya se les había dicho que todo era parte de una estrategia para promocionar el debut de Jenn Muriel como cantante”, “puede que sea una reconciliación, pero a mí me quedan dudas” y “yo no sé ustedes, pero algo me huele muy raro aquí”; son algunos de los comentarios que recibieron.

Es clave mencionar que esta no es la primera vez que Yeferson Cossio y Jennifer Muriel rompen su relación, pues ya lo habían hecho en febrero de 2021.

Inclusive, en aquel momento dieron una explicación muy similar sobre la ruptura a la que dieron hace poco, y es que supuestamente ambos desean cosas diferentes en sus proyectos personales y profesionales, pero lo cierto es que no querían alejarse del todo, al punto que siguieron creando el contenido por el que se han vuelto tan virales en internet.

“Jenn y yo terminamos en los mejores términos. Tanto así que no vamos a dejar de hacer videos juntos, ni vamos a desmoronar lo que hemos construido a lo largo de estos años, pues tenemos 9 hijos”, explicó Yeferson Cossio aquella ocasión, haciendo referencia a los 8 perros y un gato que adoptaron juntos.

Entretanto, son estos antecedentes en la relación otras de las razones por las cuales muchos seguidores afirman que Jenn Muriel y su ahora expareja van a retomar el noviazgo en cualquier momento, tal y como lo hicieron esa vez.