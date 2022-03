Presidente de Fedegán, José Félix Lafaurie, se habría reunido con Mancuso para pedirle apoyo para la elección de Mario Iguarán como Fiscal

Foto de archivo. El jefe de los escuadrones paramilitares de ultraderecha Salvatore Mancuso, Colombia, 9 de diciembre, 2004. REUTERS/Daniel Muñoz

Un explosivo testimonio fue revelado por la emisora radial La W, en donde se puede apreciar al ex gerente del Fondo Ganadero de Córdoba Benito Osorio, hablando ante una magistrada de Justicia y Paz en el 2012, sobre el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso.

En el inédito testimonio se puede apreciar como el líder paramilitar era un persona importante en círculos políticos, especialmente influyente en Córdoba: “Lo contactamos, el señor Salvatore Mancuso puso el domicilio de la reunión, la casa que yo siempre le he conocido en el barrio La Castellana, en la ciudad de Montería, allí fue el saludo protocolario del señor Félix Lafaurie, llegó manifestando que venía de parte del gobierno, del ministro Sabas Pretelt para apoyar y para trabajar en favor de la candidatura a la Fiscalía General del señor Mario Iguarán, ya que este reunía las condiciones porque había sido una de las personas que había ayudado a construir la ley de Justicia y Paz, el señor Jorge Pretelt”.

Según comentó Benito Osorio, por el contenido de las conversaciones que estaban sosteniendo se retiro del lugar ya que intuyó que no le correspondía, aunque después fue tenido en cuenta por el presidente de Fedegan para un favor:

“Como a la hora se paró o se pararon de la reunión, se despidieron y de camino al aeropuerto el señor José Félix me dijo que al día siguiente me mandaría unos documentos al correo ... Llegaron los documentos y los bajé, con sorpresa miré que había un listado de los miembros de la Corte Suprema de Justicia con direcciones, teléfonos, amigos políticos, etc. A mí la verdad es que me pareció eso algo que muy difícil. Yo busqué un sobre de manila, los introduje e inmediatamente le hice una llamada al señor Salvatore Mancuso”.

También indicó que en ese momento Salvatore era una persona que se trasladaba sin ningún tipo de restricción y que por el contrario su presencia era valorada en ciertos sectores políticos: “Coincidimos, Salvatore Mancuso, quien andaba en un helicóptero que piloteaba él mismo, y tengo que decirlo de esa manera porque a él lo conocía toda Colombia, toda la sociedad cordobesa, además conocía eso”.

Algo que también detallo en su testimonio fue el constante interés del presidente de Fedegan por tener el respaldo de Mancuso: “Estaba presente el señor José Félix Lafaurie y yo, nuevamente el señor Lafaurie le manifestó a Mancuso el deseo que le ayudara en el nombramiento de Mario Iguarán. Solamente alcancé a oír que Mancuso le dijo ‘vea, yo estoy en un proceso de paz y no voy a meterme en cosas que me vayan a afectar, yo respeto los pactos que hice con el gobierno’, yo me alejé no sé qué más hablaron sobre eso, pero esas fueron las dos situaciones en las cuales yo estuve presente cuando se abordó el tema de José Félix Lafaurie y la elección del señor Mario Iguarán como fiscal general de la nación”.

Dentro del testimonio resalto que en esas instancias ya Salvatore Mancuso tenía su nombre cuestionado por los vínculos con la ilegalidad: “Mancuso venía de ser estaba desmovilizado y estaba transitoriamente libre y no es posible que un hombre de las calidades y cualidades de Félix Lafaurie quien es presidente, quien es, quien era y quien es el presidente actual de Fedegán fuera a tocar ese tema con Mancuso, que era un hombre desmovilizado, pero no era un político para tener o para ejercer presión ante a ningún ente para lograr alguna … Yo le conté a la doctora y por simple sentido común uno se da cuenta que no era una cosa buena para la sociedad”.

José Felix Lafaurie, esposo de la senadora Paloma Valencia, ha sido relacionado en reiteradas ocasiones con la figura de Mancuso, de igual manera la del fondo Ganadero con las autodefensas de Córdoba.

